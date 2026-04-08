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Guy Nir
Chef de produit
Responsable produits chez Fastly, Guy Nir travaille au sein de l’équipe Accès et identité et développe les capacités de la plateforme. Il dirige également la collaboration de Fastly avec Google et le projet de balisage first-party. Lorsqu’il ne travaille pas, Guy aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Il adore faire du sport, notamment du ski, de la course à pied, du vélo et de la natation.
Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google
Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %.