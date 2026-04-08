Responsable produits chez Fastly, Guy Nir travaille au sein de l’équipe Accès et identité et développe les capacités de la plateforme. Il dirige également la collaboration de Fastly avec Google et le projet de balisage first-party. Lorsqu’il ne travaille pas, Guy aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Il adore faire du sport, notamment du ski, de la course à pied, du vélo et de la natation.

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