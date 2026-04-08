Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google

Les avancées technologiques créent de nouvelles bases pour la publicité numérique, faisant de la confidentialité un élément clé. Le lien entre les clics sur les annonces et les conversions peut être rompu avec l’évolution du paysage numérique. Résultat, les spécialistes du marketing font face à une attribution incomplète et une baisse de confiance dans les performances des campagnes.

Pour vous aider à faire face à ce changement, nous lançons la solution Fastly Ad Tag Gateway, conçue en collaboration avec Google , afin de soutenir Google tag gateway pour les annonceurs. Ensemble, nous permettons aux annonceurs de déployer des balises depuis leurs propres domaines. La visibilité des mesures est ainsi renforcée et une hausse de 14 % des signaux observés* peut être observée par les annonceurs qui configurent Google tag gateway.

Cette collaboration repose sur la longue collaboration de Fastly avec Google quant aux technologies de performances, de sécurité et d’ amélioration de la confidentialité .

L’écart de mesure

La mise en place de nouvelles mesures de protection est essentielle pour la confidentialité des utilisateurs, mais ces dernières perturbent la capacité des entreprises à prospérer

En cas de perte de signal :

Le retour sur investissement devient plus difficile à mesurer

L’échange de valeur du web ouvert est affaibli

L’optimisation de la campagne ralentit et les lacunes en matière de génération de rapports affectent la confiance

Les pressions en matière de conformité augmentent

Sans une stratégie de balisage first-party, les annonceurs sont confrontés à une perte de force des données , pouvant réduire la visibilité sur les conversions publicitaires et affecter les revenus potentiels.

Public cible

Pour combler l’écart de mesure, il est nécessaire d’élaborer une stratégie unifiée permettant aux équipes marketing d’optimiser leur tâche et aux équipes d’ingénierie de garder le contrôle. La solution Fastly Ad Tag Gateway est conçue pour les équipes clés responsables du succès des campagnes et de l’infrastructure sous-jacente.

Spécialistes du marketing

Administrateurs web et ingénieurs de plateforme

Être client Fastly CDN et avoir configuré Google Ads

Comment fonctionne Fastly Ad Tag Gateway

Fastly Ad Tag Gateway permet aux annonceurs d’acheminer le trafic des balises Google via leurs propres domaines en utilisant la plateforme en périphérie de Fastly.

Au lieu de charger les balises dans un contexte tiers, les requêtes proviennent d’un chemin contrôlé par le client (par exemple, votredomaine.com/mesures ). Fastly transfère ensuite ces requêtes de manière sécurisée au point de terminaison de mesure de Google via un routage proxy intelligent, afin de créer un flux de données plus direct et transparent. Le trafic provient du domaine de l’annonceur, c’est pourquoi il fonctionne dans un contexte first-party, renforçant ainsi la résilience du signal. Il s’agit d’une approche architecturale novatrice, reposant sur des principes qui favorisent la confidentialité pour créer une base de mesure plus durable.

Capacités clés

Routage first-party en périphérie : définissez un chemin (tel que /a1b2c3) que Fastly achemine vers les points de terminaison de Google tout en préservant la propriété du domaine et les exigences de conformité des navigateurs.

Autorisation et intégration sécurisées : les spécialistes du marketing initient la configuration via l’interface Google, puis Fastly gère la configuration en back-end en utilisant des flux OAuth sécurisés, vérifie l’accès au domaine et établit automatiquement le routage.

Contrôle de configuration granulaire : les administrateurs web peuvent contrôler les sous-domaines, les règles d’injection et les chemins de routage. Les points de terminaison de validation permettent aux équipes de confirmer la configuration avant l’activation du produit.

Données first-party, privées par conception

La mise à niveau des balises pour qu’elles s’exécutent depuis votre propre domaine vous offre un meilleur contrôle de votre infrastructure de balisage. Bien que la technologie soit nouvelle, les principes fondamentaux de transparence et de contrôle des utilisateurs restent constants. Cette approche vous permet d’atteindre vos objectifs de conformité sans sacrifier la visibilité sur les conversions publicitaires.

Grâce aux technologies favorisant la confidentialité (PET), vous pouvez équilibrer les besoins de mesure avec la confidentialité des utilisateurs et ainsi renforcer votre posture de confidentialité tout en maintenant les données de performance nécessaires pour évaluer efficacement les campagnes. Les entreprises peuvent renforcer leur posture de confidentialité et maintenir les données de performance dont elles ont besoin pour évaluer efficacement les campagnes. D’ailleurs, une confidentialité renforcée n’est pas forcément synonyme de baisse des performances.

Conçue pour la suite

Notre collaboration avec Google est une étape importante pour aider les annonceurs à s’adapter à un Internet favorisant la confidentialité.

Elle crée également une base évolutive pour des intégrations adtech plus larges à l’avenir, élargissant les capacités de mesure tout en maintenant une position forte en matière de confidentialité. Les architectures first-party joueront un rôle essentiel dans le rétablissement de la visibilité, le renforcement de la conformité et la génération de performances durables en matière de publicité numérique.

Pour en savoir plus sur le routage Google tag gateway avec Fastly Ad Tag Gateway et découvrir comment vous lancer, consultez notre documentation .

* Données Google, Global, Performance, du 9 avril 2025 au 16 avril 2025, 7e médiane de suivi [La hausse est basée sur le chargement de scripts de balises Google, comparant des balises ne fonctionnant pas sur Google tag gateway et des balises fonctionnant sur Google tag gateway]