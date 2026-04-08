Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google

L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google

Guy Nir

Chef de produit

PlateformeCDN et distributionProduitClients

Les avancées technologiques créent de nouvelles bases pour la publicité numérique, faisant de la confidentialité un élément clé. Le lien entre les clics sur les annonces et les conversions peut être rompu avec l’évolution du paysage numérique. Résultat, les spécialistes du marketing font face à une attribution incomplète et une baisse de confiance dans les performances des campagnes.

Pour vous aider à faire face à ce changement, nous lançons la solution Fastly Ad Tag Gateway, conçue en collaboration avec Google, afin de soutenir Google tag gateway pour les annonceurs. Ensemble, nous permettons aux annonceurs de déployer des balises depuis leurs propres domaines. La visibilité des mesures est ainsi renforcée et une hausse de 14 % des signaux observés* peut être observée par les annonceurs qui configurent Google tag gateway.

Cette collaboration repose sur la longue collaboration de Fastly avec Google quant aux technologies de performances, de sécurité et d’amélioration de la confidentialité.

L’écart de mesure

La mise en place de nouvelles mesures de protection est essentielle pour la confidentialité des utilisateurs, mais ces dernières perturbent la capacité des entreprises à prospérer

En cas de perte de signal :

  • Le retour sur investissement devient plus difficile à mesurer

  • L’échange de valeur du web ouvert est affaibli

  • L’optimisation de la campagne ralentit et les lacunes en matière de génération de rapports affectent la confiance

  • Les pressions en matière de conformité augmentent

Sans une stratégie de balisage first-party, les annonceurs sont confrontés à une perte de force des données, pouvant réduire la visibilité sur les conversions publicitaires et affecter les revenus potentiels.

Public cible

Pour combler l’écart de mesure, il est nécessaire d’élaborer une stratégie unifiée permettant aux équipes marketing d’optimiser leur tâche et aux équipes d’ingénierie de garder le contrôle. La solution Fastly Ad Tag Gateway est conçue pour les équipes clés responsables du succès des campagnes et de l’infrastructure sous-jacente.

  • Spécialistes du marketing

  • Administrateurs web et ingénieurs de plateforme

  • Être client Fastly CDN et avoir configuré Google Ads

Comment fonctionne Fastly Ad Tag Gateway

Fastly Ad Tag Gateway permet aux annonceurs d’acheminer le trafic des balises Google via leurs propres domaines en utilisant la plateforme en périphérie de Fastly.

Au lieu de charger les balises dans un contexte tiers, les requêtes proviennent d’un chemin contrôlé par le client (par exemple, votredomaine.com/mesures). Fastly transfère ensuite ces requêtes de manière sécurisée au point de terminaison de mesure de Google via un routage proxy intelligent, afin de créer un flux de données plus direct et transparent. Le trafic provient du domaine de l’annonceur, c’est pourquoi il fonctionne dans un contexte first-party, renforçant ainsi la résilience du signal. Il s’agit d’une approche architecturale novatrice, reposant sur des principes qui favorisent la confidentialité pour créer une base de mesure plus durable.

Capacités clés

  • Routage first-party en périphérie : définissez un chemin (tel que /a1b2c3) que Fastly achemine vers les points de terminaison de Google tout en préservant la propriété du domaine et les exigences de conformité des navigateurs.

  • Autorisation et intégration sécurisées : les spécialistes du marketing initient la configuration via l’interface Google, puis Fastly gère la configuration en back-end en utilisant des flux OAuth sécurisés, vérifie l’accès au domaine et établit automatiquement le routage.

  • Contrôle de configuration granulaire : les administrateurs web peuvent contrôler les sous-domaines, les règles d’injection et les chemins de routage. Les points de terminaison de validation permettent aux équipes de confirmer la configuration avant l’activation du produit.

Données first-party, privées par conception

La mise à niveau des balises pour qu’elles s’exécutent depuis votre propre domaine vous offre un meilleur contrôle de votre infrastructure de balisage. Bien que la technologie soit nouvelle, les principes fondamentaux de transparence et de contrôle des utilisateurs restent constants. Cette approche vous permet d’atteindre vos objectifs de conformité sans sacrifier la visibilité sur les conversions publicitaires.

Grâce aux technologies favorisant la confidentialité (PET), vous pouvez équilibrer les besoins de mesure avec la confidentialité des utilisateurs et ainsi renforcer votre posture de confidentialité tout en maintenant les données de performance nécessaires pour évaluer efficacement les campagnes. Les entreprises peuvent renforcer leur posture de confidentialité et maintenir les données de performance dont elles ont besoin pour évaluer efficacement les campagnes. D’ailleurs, une confidentialité renforcée n’est pas forcément synonyme de baisse des performances.

Conçue pour la suite

Notre collaboration avec Google est une étape importante pour aider les annonceurs à s’adapter à un Internet favorisant la confidentialité.

Elle crée également une base évolutive pour des intégrations adtech plus larges à l’avenir, élargissant les capacités de mesure tout en maintenant une position forte en matière de confidentialité. Les architectures first-party joueront un rôle essentiel dans le rétablissement de la visibilité, le renforcement de la conformité et la génération de performances durables en matière de publicité numérique.

Pour en savoir plus sur le routage Google tag gateway avec Fastly Ad Tag Gateway et découvrir comment vous lancer, consultez notre documentation.

* Données Google, Global, Performance, du 9 avril 2025 au 16 avril 2025, 7e médiane de suivi [La hausse est basée sur le chargement de scripts de balises Google, comparant des balises ne fonctionnant pas sur Google tag gateway et des balises fonctionnant sur Google tag gateway]

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert