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Kay Sawada
Architecte senior Enterprise Serverless, Fastly
Kay a rejoint Fastly en 2023 en tant qu'architecte Serverless, soutenant les clients de la région APAC dans leurs projets de périphérie Serverless. Son travail se concentre sur les défis d'ingénierie liés à la création et au déploiement d'applications Serverless en périphérie. Kay souhaite discuter des aspects pratiques de l’edge computing et de ses applications.
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