Tracy Hinds dirige les initiatives open source chez Fastly. Elle est également présidente de l'Open Source Initiative (OSI) et a récemment été consultante en stratégie open source et sur la santé des fondations OSS à but non lucratif. Elle est également reconnue comme une bâtisseuse de communautés open source, une contributrice et une défenseuse qui a parcouru un chemin en fondant une startup chez Crow & Pitcher, Samsung NEXT, Node.js/OpenJS. Foundation, IBM Watson, Airship avant. Elle est fondatrice et présidente de GatherScript, une organisation à but non lucratif qui cultive des événements technologiques inclusifs sur le Web. Bien qu'elle ait porté de nombreuses casquettes, le fil conducteur le plus profond est sa volonté d'amener les acteurs de l'open source à travailler « de concert plutôt qu'en conflit ».

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