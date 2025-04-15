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Tracy Hinds
Responsable du programme Fast Forward
Tracy Hinds dirige les initiatives open source chez Fastly. Elle est également présidente de l'Open Source Initiative (OSI) et a récemment été consultante en stratégie open source et sur la santé des fondations OSS à but non lucratif. Elle est également reconnue comme une bâtisseuse de communautés open source, une contributrice et une défenseuse qui a parcouru un chemin en fondant une startup chez Crow & Pitcher, Samsung NEXT, Node.js/OpenJS. Foundation, IBM Watson, Airship avant. Elle est fondatrice et présidente de GatherScript, une organisation à but non lucratif qui cultive des événements technologiques inclusifs sur le Web. Bien qu'elle ait porté de nombreuses casquettes, le fil conducteur le plus profond est sa volonté d'amener les acteurs de l'open source à travailler « de concert plutôt qu'en conflit ».
Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie
Fastly rejoint l’AAIF pour façonner des normes ouvertes d’interopérabilité pour l’IA en périphérie. Exécutez des sous-tâches agentiques en moins d’une milliseconde et en toute sécurité grâce à notre serveur MCP.
Reprenez le contrôle : faites en sorte que les robots IA respectent vos règles.
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