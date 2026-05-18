Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie

Fastly est en première ligne pour aider les entreprises à s’adapter aux exigences opérationnelles de l’IA, en servant de couche d’infrastructure critique où les défis de performance et de sécurité sont abordés de front. Fastly traite un million de requêtes par seconde * pour le compte des projets open source que nous soutenons.

Parce que notre plateforme de périphérie est centrale dans la façon dont ces charges de travail sont traitées et sécurisées, nous avons une vue directe sur les points de friction technique du web agentique. Pour relever ces obstacles, Fastly a rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) en tant que membre afin de garantir que les protocoles régissant les interactions agentiques soient conçus pour l’échelle et la rapidité des environnements de production réels.

Notre principal axe technique se concentre sur le MCP et l’exécution sécurisée des sous-tâches des agents. Ayant déjà lancé un serveur Fastly MCP pour connecter les LLM à nos outils de périphérie, nous nous engageons à contribuer à l’évolution du protocole pour s’assurer qu’il reste optimisé pour les opérations de périphérie à haute fréquence et à faible latence. Nous aidons chaque jour nos clients à tirer le meilleur parti du MCP, et nous sommes ravis de défendre leurs intérêts ainsi que ceux du web agentique au sens large grâce à cette adhésion.

L’intégration d’agents autonomes dans votre environnement de production permet de passer de flux de travail manuels à une exécution assistée par machine, sans compromis sur la sécurité ou les performances. En rejoignant l’AAIF, notre objectif est d’assurer à vos architectures agentiques une exécution sous la milliseconde et une souveraineté des données indispensables aux déploiements en entreprise.

Cet engagement est une extension naturelle de notre programme Fast Forward , par lequel nous fournissons une infrastructure en nature et un soutien aux projets open source critiques qui alimentent le web. En réduisant la latence de réflexion de chaque action agentique, de l’invalidation automatisée du cache aux ajustements dynamiques des WAF, nous construisons la base standardisée et haute performance nécessaire pour faire évoluer en toute sécurité les opérations pilotées par l’IA.

Créez en utilisant notre serveur Fastly MCP dès aujourd’hui, et dites-nous ce dont vous avez besoin pour les prochains développements afin de façonner des normes qui fonctionnent réellement en production. Si vous cherchez à optimiser votre site infrastructure pour le passage aux agents, contactez-nous pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti des performances et de la sécurité avantageuse de la périphérie.

* Basé sur les données annualisées du 20.10.24 au 17.01.25