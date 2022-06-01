MoQ en tête de course Luke Curley Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence. 14 juillet 2026

Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année Artur Bergman, Hossein Lotfi Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web. 09 juin 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte Omeed Nosrati, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly. 04 mai 2026

Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles. 25 novembre 2025

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site. 03 novembre 2025

Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly Sy Brand Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement. 30 octobre 2025

Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud Austin Spires Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables. 30 octobre 2025

Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité Daniel Axtens Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système. 09 octobre 2025

Réduction des demandes démystifiée Stephen Crim Améliorez les performances de votre site web grâce à la réduction des demandes ! Découvrez comment il améliore l'efficacité, réduit la charge d'origine et optimise la mise en cache pour une expérience utilisateur réactive. 14 août 2025

Confiance à grande échelle avec Fastly Image Optimizer et C2PA James Sherry Fastly Image Optimizer prend désormais en charge C2PA, permettant de vérifier l'authenticité vérifiable du contenu. Combattez la désinformation et créez la confiance grâce à une provenance d'images sécurisée à grande échelle. 12 août 2025

Débloquez des performances web plus rapides : les données qui sous-tendent les avantages de Fastly par rapport à Akamai Lucas Olslund Découvrez pourquoi la migration d'Akamai à Fastly améliore les performances web. Nos données montrent un temps de chargement du premier octet 57 % plus rapide et un LCP 17 % plus rapide, basés sur des données CrUX réelles. 17 juillet 2025

Reprendre le contrôle : comment les éditeurs peuvent contrer le scraping indésirable par l'IA John Agger Dites stop à l'extraction de contenu par l'IA. Découvrez comment les éditeurs peuvent s'opposer à la collecte de données indésirables grâce à l'AI Bot Management de Fastly et aux nouvelles opportunités de monétisation. 17 juillet 2025

Plus de dix ans plus tard : l'évolution de l'Instant Purge™ Tyler McMullen, Julien Benoist Découvrez l'évolution sur dix ans de la technologie Instant Purge™ de Fastly. Découvrez notre approche décentralisée, les défis rencontrés et les innovations en matière de scalabilité. 27 mai 2025

Utilisation de cURL pour tester les réponses du serveur d’origine Matt Torrisi, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Curl, ou cURL, est un outil fourni par défaut sur les systèmes d’exploitation comme MacOS et de nombreuses distributions Linux qui vous permet d’envoyer une requête HTTP à une URL et d’en recevoir le résultat. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser cet outil pour tester la réponse d’un serveur d’origine. 20 mai 2025

Renforcer les capacités du Web ouvert : comment Fastly soutient des organisations comme ToS;DR Austin Spires Renforcer les capacités du Web ouvert : découvrez comment Fastly soutient ToS;DR, une organisation à but non lucratif qui rend les conditions de service Internet faciles à comprendre et favorise la transparence en ligne. 13 mars 2025

Fastly talks with Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team IT Director Michael Taylor | Fastly Margaret Arakawa In this interview, Fastly CMO Margaret Arakawa sits down with Michael Taylor, IT Director for Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, to discuss the role technology and security play within the Formula 1 team, as well as ways the two companies hope to work together to push the limits of innovation, performance, and the fan experience. 05 octobre 2022