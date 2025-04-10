Les avantages économiques des solutions de sécurité des applications de Fastly

Les applications et les API sont au fondement de toute entreprise moderne. Elles alimentent les interactions client, traitent les données sensibles et génèrent du chiffre d'affaires. Cependant, notre dépendance accrue envers ces ressources numériques en fait des cibles de choix pour les cyberattaques. Les méthodes de sécurité obsolètes peuvent entraîner des ralentissements de performance, des interruptions de flux de travail et une complexité accrue. Les entreprises ont besoin de solutions permettant de protéger à la fois les applications et les services, sans bloquer le trafic légitime et sans frustrer les utilisateurs.

Les solutions WAAP (Web Application and API Protection) de Fastly, y compris le pare-feu d'application web de nouvelle génération , la gestion des bots , la sécurité des API et la protection contre les attaques par déni de service distribué , relèvent ces défis de front, en associant une approche centrée sur le développeur à une sécurité robuste pour améliorer la productivité et atténuer les risques. Cette puissante combinaison permet aux entreprises d'être sûres que leurs applications et services fonctionneront comme prévu et amélioreront l'expérience des utilisateurs, tout en accélérant le délai de rentabilisation et en stimulant la croissance du chiffre d'affaires.

Forrester Consulting a réalisé une étude Total Economic Impact™ (TEI), commandée par Fastly pour comprendre le retour sur investissement (ROI) potentiel que les entreprises peuvent obtenir en utilisant les solutions de protection des applications web et des API de Fastly. L'étude a pour objectif de fournir aux lecteurs un cadre permettant d'évaluer l'impact financier potentiel des solutions WAAP sur leur entreprise. Pour les besoins de cette étude, Forrester a regroupé les expériences des personnes interrogées et a combiné les résultats en une seule entreprise composite qui est un vendeur omnicanal avec 4 millions de clients, plus de 350 millions de visites annuelles sur le site, et plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Les solutions de sécurité des applications de Fastly offrent un retour sur investissement de 235 % sur trois ans

Les personnes interrogées ont rapporté qu'avant d'adopter Fastly, leurs entreprises avaient rencontré plusieurs défis avec leurs solutions WAAP précédentes. Ces problèmes ont entraîné des retards dans le déploiement des applications, des faux positifs qui ont affecté le trafic légitime et des difficultés à gérer les pics de trafic. En conséquence, leurs systèmes étaient exposés à des risques d'attaques malveillantes, entraînant des interruptions de site web, des répercussions financières et une perte de confiance dans la marque.

En passant à Fastly, ils ont constaté les avantages suivants :

Augmentation des conversions a généré des gains de bénéfices de 3,7 millions de dollars : Fastly a transformé la sécurité d'un centre de coûts en un moteur de revenus en bloquant le trafic non organique et en améliorant les performances, ce qui a entraîné une amélioration du taux de conversion de 4 à 8 %

Augmentation de la productivité des développeurs et des opérations de 25 % : déploiement d'applications Fastly accéléré et augmentation de la confiance des développeurs tout en réduisant les incidents de sécurité sans agrandir l'équipe, générant des gains de 700 000 $

Réduction du trafic excédentaire, des défis et d'autres coûts de 832 000 dollars : l'entreprise composite a atténué le trafic non organique tout en réduisant les frais d'excédent, les coûts d'utilisation et les frais réglementaires.

Économies consolidées de 839 000 $ sur l'infrastructure de sécurité : la solution composite a éliminé le besoin de recourir à diverses solutions de pare-feu d'applications web, de gestionnaires de trafic et de traductions de domaine.

Les représentants des entreprises composites des clients interrogés ont également observé ce qui suit :

Multiplication par 3 du temps de développement des applications

Réduction de 30 % des incidents de sécurité

Réduction de 25 % des faux positifs

Accélération de la mise en œuvre du changement

Amélioration de l'efficacité du marketing

Expérience client améliorée

Témoignage de l'un de nos clients :

"Lors des dernières fêtes de fin d'année, lorsque nous avons activé pour la première fois la gestion des robots, […] nous avons constaté une augmentation à deux chiffres du taux de conversion. Nous avons attribué cette augmentation à la réduction du trafic de bots et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs réels passant par le processus de paiement." - Director of Global Engineering, Retail

Vous pouvez lire l'étude de cas complète ici pour en savoir plus sur la façon dont ces entreprises ont bénéficié du passage à Fastly.