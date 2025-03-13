Renforcer les capacités du Web ouvert : comment Fastly soutient des organisations comme ToS;DR

Si vous utilisez Internet depuis un certain temps, vous savez que toutes les petites clauses en petits caractères des applications et des sites Web que vous utilisez sont probablement à votre détriment, mais vous ne savez pas exactement en quoi. Cliquer sur « J’accepte » semble être la chose la plus simple à faire, mais savez-vous vraiment ce à quoi vous venez de consentir ? Ne serait-il pas souhaitable qu'il y ait quelqu'un qui s'engage pour que nous sachions tous ce à quoi nous nous engageons réellement ? Heureusement pour nous tous, c'est le cas, et nous sommes fiers de les soutenir en tant que membre de Fast Forward, notre programme Fastly destiné à soutenir les organisations qui contribuent à améliorer Internet.

Nous sommes ravis de mettre en avant Terms of Service; Didn’t Read (ToS; DR) , une organisation à but non lucratif qui simplifie la compréhension des conditions d’utilisation et des politiques de confidentialité en clarifiant leur langage et en les évaluant. Avec plus de 36 000 contributeurs inscrits et environ 500 contributeurs actifs par mois, ToS;DR rassemble une vaste communauté d'activistes qui s'efforcent de remplir leur mission, à savoir rendre l'information juridique accessible à tous, d'une manière que seul Internet peut permettre.

L’esprit de l’open source, la transparence accrue et la visibilité avantage tous ceux qui utilisent le site. ToS;DR fait office de registre public transparent des droits des utilisateurs et constitue un outil très efficace pour défendre leurs intérêts. Cependant, un tel impact s'accompagne de défis importants en matière d'évolutivité. ToS;DR gère un index public et une extension de navigateur très utilisée qui facilite la consultation des conditions d'utilisation des sites lors de l'utilisation de services, ainsi que des outils permettant à la communauté de contribuer et de mettre à jour les informations. La simplicité des contributions des utilisateurs s'accompagne toujours d'une augmentation des surfaces d'attaque potentielles et des vulnérabilités.

Avant d'utiliser Fastly, ToS;DR a connu des pics d'utilisation et d'attaques continus. « Toutes les 10 minutes, nous constations sur le serveur qu'il était à l'arrêt à cause d'erreurs de mémoire insuffisante, ce qui était très préoccupant », a déclaré Erik Hering, développeur principal chez ToS;DR. « Depuis que nous avons migré [vers Fastly], notre disponibilité est de 100 %. » Cette amélioration des performances et de la sécurité permet à l'équipe ToS;DR de se concentrer sur sa mission principale, à savoir la transparence sur Internet, plutôt que sur des tâches telles que la lutte contre les attaques DDoS ou la gestion des défis liés à l'évolutivité. Pour une petite équipe, la possibilité de gagner du temps et de récupérer des cycles de développement est inestimable.

Une disponibilité accrue, des performances améliorées et une sécurité renforcée font d'Internet un endroit plus sûr pour tous. L'engagement de Fastly à soutenir des organisations telles que ToS;DR va bien au-delà de la simple fourniture de solutions techniques. Notre programme Fast Forward est autant axé sur la communauté et la communication que sur la mise à l'échelle et la sécurité. Nous aimons apprendre de, et nous connecter avec, tous ceux qui rendent Internet meilleur chaque jour.