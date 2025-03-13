Austin Spires est directeur principal du marketing pour les développeurs chez Fastly, où il se concentre sur l'expérience utilisateur. Il travaille depuis de nombreuses années sur les outils de développeur et la satisfaction du client, et il intervient fréquemment lors de conférences et de rencontres. Avant Fastly, Austin a travaillé dans la vente et le service d'assistance chez GitHub, où il a contribué à diriger l'intégration clients. Originaire du Texas, Austin joue de la basse avec brio et aime boire une bière de temps en temps.

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