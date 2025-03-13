Austin Spires
Senior Director of Developer Marketing
Austin Spires est directeur principal du marketing pour les développeurs chez Fastly, où il se concentre sur l'expérience utilisateur. Il travaille depuis de nombreuses années sur les outils de développeur et la satisfaction du client, et il intervient fréquemment lors de conférences et de rencontres. Avant Fastly, Austin a travaillé dans la vente et le service d'assistance chez GitHub, où il a contribué à diriger l'intégration clients. Originaire du Texas, Austin joue de la basse avec brio et aime boire une bière de temps en temps.
-
Pannes, attaques et besoin de résilience
Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption.
-
Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute
Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande.
-
Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud
Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables.
-
Renforcer les capacités du Web ouvert : comment Fastly soutient des organisations comme ToS;DR
Renforcer les capacités du Web ouvert : découvrez comment Fastly soutient ToS;DR, une organisation à but non lucratif qui rend les conditions de service Internet faciles à comprendre et favorise la transparence en ligne.