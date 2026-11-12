Nous sommes fiers d’annoncer que Fastly a été nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dédié aux plateformes de distribution en périphérie .

Pendant longtemps, « la périphérie » désignait la mise en cache : rapprocher le contenu des utilisateurs pour qu’il se charge, s’affiche et soit lu plus rapidement. Même si cela fait toujours partie de son rôle, il ne se résume plus qu’à ça. Aujourd’hui, les équipes exécutent la logique applicative en périphérie, y protègent les API et surveillent le trafic en temps réel. Elles commencent aussi à y encadrer le trafic IA. Fastly a été conçu dès le départ pour soutenir ce travail, et nous sommes heureux de voir ce travail reconnu.

Voici ce qui nous semble important pour les équipes qui créent en périphérie, et comment nous abordons ces enjeux chez Fastly :

Une architecture conçue pour les développeurs. Notre solution de calcul serverless basée sur WebAssembly, la prise en charge de langages comme Rust, Go, JavaScript et C++, ainsi que l’invalidation rapide du cache permettent aux équipes d’ingénierie d’exécuter une véritable logique applicative en périphérie, sans alourdir les opérations.

Des performances à toute épreuve. L’optimisation du trafic est le domaine où nous avons obtenu la meilleure note. Le routage intelligent aide le trafic à contourner les dégradations du réseau, afin que les expériences de streaming et d’e-commerce restent rapides lorsque cela compte.

Sécurité et visibilité au même endroit. Nous nous attachons à intégrer une protection complète des API, la gestion des bots, une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) et une observabilité en temps réel. Nous pensons que ces fonctionnalités doivent faire partie de la même plateforme que les services de distribution et de calcul, plutôt que d’être ajoutées après coup.

Nous investissons dans la suite, notamment dans les services d’IA en périphérie, la gouvernance active des API et les outils qui vous permettent de gérer la plateforme en langage naturel. Nous sommes convaincus qu’à mesure que les applications deviennent plus distribuées et davantage pilotées par l’IA, les équipes ont besoin de plus de moyens pour traiter les requêtes, comprendre les performances et appliquer les règles de sécurité en périphérie. C’est dans cette direction que nous avançons, en orientant nos investissements selon les besoins que nous observons chez nos clients et dans les applications qu’ils développent.

Plus tôt cette année, Fastly a été nommé dans le rapport « Voice of the Customer » 2026 de Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie , sur la base des avis des clients. Merci aux clients et aux développeurs qui créent avec Fastly chaque jour. Vos commentaires façonnent ce que nous créerons ensuite, et nous sommes fiers de partager ce moment avec vous.

Téléchargez le rapport complet pour découvrir comment Gartner a évalué le marché et quelle place nous y occupons.

Gartner, Magic Quadrant dédié aux plateformes de distribution en périphérie, Amol Vishwanath Nerlekar, Brandon Medford, Jimmy Chuang, 5 novembre 2026. Gartner, rapport « Voice of the Customer » dédié aux plateformes de distribution en périphérie, par un contributeur de la communauté Peer, 30 juin 2026. Gartner, Magic Quadrant et Peer Insights sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou ses sociétés affiliées. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures évaluations ou une autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de son organisation de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

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