Plateforme
Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie
Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs.
Pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel
Découvrez pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel. Découvrez comment les contrôles de couche 7, l'edge, la validation de jetons et la sécurité en temps réel réduisent le piratage sans gêner les utilisateurs légitimes
Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google
Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %.
Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité
Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution.
Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly
Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement.
Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité
Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système.
Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA
Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA.
Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1
Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly.
Premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute
Vos premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute, rien de plus simple ! Apprenez à ajouter un typage statique à vos projets JavaScript pour un développement efficace.
Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS »
Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS », améliorant ainsi les achats et les économies pour les utilisateurs d'AWS Marketplace. Découvrez dès aujourd'hui nos solutions CDN et de sécurité optimisées pour le cloud.
Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute
Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM.
Premiers pas avec Fastly Object Storage : de l’intégration CDN à l’informatique serverless
Découvrez comment exploiter Fastly Object Storage pour l'intégration CDN et l'informatique serverless. Réduisez vos coûts et optimisez votre flux de travail dès aujourd'hui.
Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP
Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs.
Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité
Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service.
Interview with HUMAN CEO Tamer Hassan
Fastly announced a reseller partnership with HUMAN Security, Inc. to better safeguard enterprises and internet platforms from sophisticated bot attacks and fraud. We sat down with HUMAN CEO and Co-founder Tamer Hassan to learn more about bots, and what HUMAN is doing to protect its customers from the threat.
Live sports delivery challenges conquered | Fastly
With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency.
Get App & Infrastructure Visibility with Inspectors | Fastly
We are excited to launch two new great visibility products into general availability - Origin and Domain Inspector! Observe origin performance or domain traffic with ease! Find out more in this blog post announcement.
Four reasons you should try Fastly’s Image Optimizer
Major brands with strong web presences like The Guardian and Big Cartel rely on Image Optimizer to serve pixel-perfect images on the fly. Here are four reasons why you should try it out too.
Fastly product design: Creating enterprise experiences | Fastly
At Fastly, we design for a delightful enterprise experience by looking deeply at customer needs. In this post, our Director of Product Experience shares some of the similarities and differences between B2C and B2B design she’s discovered in her journey of becoming an enterprise design lead, and how we implement human-centric design at Fastly.
Fastly + Fanout: real-time messaging and edge computing combined | Fastly
We're thrilled to join forces with Fanout. The integration of Fanout technology into our network will help enable real-time app development at the edge with improved time-to-market, reduced friction, and unprecedented scale.