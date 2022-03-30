Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie Kim Ogletree Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs. 07 juillet 2026

Pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel Simon Wistow Découvrez pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel. Découvrez comment les contrôles de couche 7, l'edge, la validation de jetons et la sécurité en temps réel réduisent le piratage sans gêner les utilisateurs légitimes 09 avril 2026

Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %. 08 avril 2026

Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité Noel Penzer Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution. 05 mars 2026

Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly Sy Brand Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement. 30 octobre 2025

Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité Daniel Axtens Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système. 09 octobre 2025

Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA John Agger Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA. 12 septembre 2025

Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1 Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, 2 de plus Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly. 07 août 2025

Premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute Katsuyuki Omuro Vos premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute, rien de plus simple ! Apprenez à ajouter un typage statique à vos projets JavaScript pour un développement efficace. 26 juin 2025

Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS » Chris Ritter Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS », améliorant ainsi les achats et les économies pour les utilisateurs d'AWS Marketplace. Découvrez dès aujourd'hui nos solutions CDN et de sécurité optimisées pour le cloud. 18 juin 2025

Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM. 23 mai 2025

Premiers pas avec Fastly Object Storage : de l’intégration CDN à l’informatique serverless Terri Allegretto, Robyn Bean Découvrez comment exploiter Fastly Object Storage pour l'intégration CDN et l'informatique serverless. Réduisez vos coûts et optimisez votre flux de travail dès aujourd'hui. 24 mars 2025

Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP Ajay Bharadwaj Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs. 05 février 2025

Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité Simon Wistow Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service. 27 janvier 2025

Interview with HUMAN CEO Tamer Hassan Lakshmi Sharma Fastly announced a reseller partnership with HUMAN Security, Inc. to better safeguard enterprises and internet platforms from sophisticated bot attacks and fraud. We sat down with HUMAN CEO and Co-founder Tamer Hassan to learn more about bots, and what HUMAN is doing to protect its customers from the threat. 01 septembre 2022

Live sports delivery challenges conquered | Fastly John Agger With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency. 12 juillet 2022

Get App & Infrastructure Visibility with Inspectors | Fastly Dom Soegono, Dom Fee We are excited to launch two new great visibility products into general availability - Origin and Domain Inspector! Observe origin performance or domain traffic with ease! Find out more in this blog post announcement. 07 juillet 2022

Four reasons you should try Fastly’s Image Optimizer James Sherry Major brands with strong web presences like The Guardian and Big Cartel rely on Image Optimizer to serve pixel-perfect images on the fly. Here are four reasons why you should try it out too. 06 juillet 2022

Fastly product design: Creating enterprise experiences | Fastly Jennifer Fleming At Fastly, we design for a delightful enterprise experience by looking deeply at customer needs. In this post, our Director of Product Experience shares some of the similarities and differences between B2C and B2B design she’s discovered in her journey of becoming an enterprise design lead, and how we implement human-centric design at Fastly. 02 mai 2022