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Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie

Kim Ogletree

Responsable service client, Fastly

Actualités de la sociétéClientsRéseau de périphériePlateformeProduit

Nous sommes ravis d’annoncer que Fastly a été nommé « Customers’ Choice » dans le premier rapport 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour les plateformes de distribution en périphérie.

Nous sommes fiers d’avoir obtenu le titre cette année et de la reconnaissance dans ce rapport :

  • Nos clients nous recommandent : Fastly a obtenu une note de 95 % concernant la volonté de recommandation, sur la base des avis clients.

  • Note globale de 4,8 étoiles sur 5 : nous sommes particulièrement fiers que Fastly ait reçu une note globale de 4,8 étoiles sur 5, sur la base de 92 avis en avril 2026.

Nous sommes vraiment reconnaissants. Vos commentaires et vos expériences partagées sont essentiels pour nous aider à innover, à évoluer et à créer une meilleure plateforme Fastly.

Ce qu’en disent nos clients

Cette reconnaissance repose sur les avis de clients qui ont acheté, intégré et utilisé Fastly. Voici quelques témoignages :

  • « Travailler avec Fastly a été une expérience globalement positive. La plateforme est rapide, fiable et nous offre de solides contrôles de sécurité en périphérie, ce qui est essentiel pour protéger les applications bancaires. Les mises à jour en temps réel et la visibilité sur le trafic nous permettent de réagir plus rapidement aux menaces ou aux problèmes de performances. » - Conseils en gestion des informations et des événements de sécurité, banque

  • « L’équipe Fastly (compte, technique, sécurité) est exceptionnelle. Nous utilisons un Slack partagé et participons à des réunions en personne et à distance, lors desquelles elle écoute attentivement nos besoins et y répond. Le produit en lui-même est le plus rapide du marché et ne peut être égalé par aucun autre acteur CDN. »
    - Responsable de l’ingénierie, tourisme et hôtellerie

  • « Dans l’ensemble, notre expérience a été excellente. » La plateforme fournit constamment des performances solides, fiables et sécurisées dont nous avons besoin pour opérer en toute confiance à l’échelle. Le support a également été un point fort, pour tous les services qu’ils fournissent, qu’il s’agisse du CDN, du WAF, de la Bot Protection ou des opérations quotidiennes. Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits et estimons que la solution répond efficacement à nos besoins techniques et opérationnels. - Responsable de la sécurité informatique et de la gestion des risques, médias

Fastly a également obtenu de bonnes notes dans toutes les catégories mesurées dans le rapport, y compris les capacités du produit (4,7), l’expérience de vente (4,8), l’expérience de déploiement (4,8) et expérience de support (4,7) en avril 2026.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Fastly aide les entreprises à offrir des expériences numériques rapides, sécurisées et fiables en périphérie, n’hésitez pas à nous contacter.

La confiance des clients : le fondement de Fastly

Nous sommes ravis d’avoir été reconnus par nos clients et tenons à les saluer et à les remercier, eux et notre communauté, pour leur confiance et leurs retours continus.

Ce qui rend cette reconnaissance si importante, c’est qu’elle reflète les expériences des personnes qui utilisent Fastly au quotidien. Vos commentaires nous aident à façonner nos produits, notre feuille de route et la manière dont nous assistons nos clients dans le monde entier.

Nous sommes convaincus qu’avec notre attention continue portée à l’innovation et au succès des clients, nous continuerons à aider les entreprises à livrer des expériences numériques rapides, sécurisées et fiables en périphérie.

Continuons d’avancer main dans la main pour améliorer Internet et en faire un espace plus rapide et plus sûr.

Obtenez le rapport 2026 de Gartner Peer Insights™, « Voice of the Customer », dédié aux plateformes de distribution en périphérie.

Télécharger maintenant

Gartner, rapport « Voice of the Customer » pour les plateformes de distribution en périphérie, par des contributeurs pairs, 30 juin 2026.

Gartner et Peer Insights sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou ses sociétés affiliées. GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international, qui sont utilisées dans le présent document avec leur autorisation. Tous droits réservés.

Gartner Peer Insights est une plateforme qui regroupe les avis d’utilisateurs finaux particuliers en fonction de leurs expériences avec les fournisseurs mentionnés par la plateforme et son contenu ne doit pas être interprété comme l’affirmation de faits. Il ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne privilégie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans son contenu, et ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, par rapport à ce contenu, son exactitude ou son exhaustivité, y compris les garanties de valeur commerciale ou d’adéquation à un usage particulier.

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