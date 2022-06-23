DevOps
Page 1 sur 2
Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes
Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes.
État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie
Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA.
SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly
Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard.
Votre agent de codage basé sur l’IA vient de s’améliorer chez Fastly
Améliorez votre agent de codage basé sur l’IA avec Fastly. Utilisez les fonctionnalités open source du Fastly Agent Toolkit pour un déploiement VCL, CLI et Compute correct.
Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité
Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise.
3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter
Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale.
Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA)
Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples.
Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors
L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence.
Opérations de sécurité plus intelligentes : adopter la détection en tant que code
Modernisez la sécurité avec la détection-as-code. Apprenez à automatiser la détection et la réponse aux menaces en utilisant DevSecOps et des outils comme le simulateur WAF de Fastly.
Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute
Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM.
Sécurité sans obstacles : pourquoi un simulateur de WAF transforme les flux de travail DevSecOps
Découvrez le simulateur pare-feu d’applications web de Fastly et comment il transforme les flux de travail DevSecOps en permettant des tests de sécurité intégrés, continus et automatisés.
Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP
Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs.
Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité
Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service.
Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée
Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner.
Seven Ways to Deploy Fastly’s Next-Gen WAF in Kubernetes
DevOps teams adopt new tools and frameworks like application containers and Kubernetes, a container orchestration system, to more efficiently and quickly build and release applications.
The Signals Series, Part 2: Diving into System Signals
Today we want to dive into the capabilities of system signals and how our wide range of signals provides customers with the most comprehensive out-of-the-box application protection.
OpenTelemetry Part 3: Using OpenTelemetry in Compute
Our first OpenTelemetry library for Compute is now available, enabling your Compute application to generate spec-compliant traces, providing deeper insights about its performance and resources. In this post I'll show you how easy it is to add this support to an edge application.
OpenTelemetry Part 2: Using OpenTelemetry in VCL
We're starting to get excited about OpenTelemetry, and want you to be able to observe your Fastly services just like you do with apps running in your core cloud provider — and see the stories of your end user's journeys mapped end to end. VCL services can emit OpenTelemetry data, and be part of that story.
Write less, do more at the edge: Introducing expressly
Build faster with Expressly on Fastly’s edge. Simplify routing, cookies, and errors in JavaScript apps with less code.
OpenTelemetry Part 1: Making the Edge less distant
One of the main reasons you use Fastly is that we are close to your end users, able to respond in a few milliseconds. But that can also make it feel like Fastly is "outside" your system, "in front". To feel like Fastly is truly part of your application architecture, you need to observe your whole system at the same time, in one place. OpenTelemetry is a new standard that can help.