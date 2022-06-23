Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes Ulyssa Mello Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes. 13 juillet 2026

État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie Shaun Flagg Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA. 01 juillet 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Votre agent de codage basé sur l’IA vient de s’améliorer chez Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Améliorez votre agent de codage basé sur l’IA avec Fastly. Utilisez les fonctionnalités open source du Fastly Agent Toolkit pour un déploiement VCL, CLI et Compute correct. 26 mars 2026

Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter David King, Ashley Hurwitz Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale. 20 octobre 2025

Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA) Brooks Cunningham, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples. 16 septembre 2025

Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors Alina Lehtinen-Vela L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence. 27 août 2025

Opérations de sécurité plus intelligentes : adopter la détection en tant que code Simran Khalsa, Gary Harrison, 1 de plus Modernisez la sécurité avec la détection-as-code. Apprenez à automatiser la détection et la réponse aux menaces en utilisant DevSecOps et des outils comme le simulateur WAF de Fastly. 04 juin 2025

Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM. 23 mai 2025

Sécurité sans obstacles : pourquoi un simulateur de WAF transforme les flux de travail DevSecOps Daniel Corbett, Liam Mayron, 1 de plus Découvrez le simulateur pare-feu d’applications web de Fastly et comment il transforme les flux de travail DevSecOps en permettant des tests de sécurité intégrés, continus et automatisés. 05 mai 2025

Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP Ajay Bharadwaj Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs. 05 février 2025

Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité Simon Wistow Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service. 27 janvier 2025

Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée Jesse von Doom Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner. 12 décembre 2024

Seven Ways to Deploy Fastly’s Next-Gen WAF in Kubernetes Brendon Macaraeg DevOps teams adopt new tools and frameworks like application containers and Kubernetes, a container orchestration system, to more efficiently and quickly build and release applications. 18 octobre 2022

The Signals Series, Part 2: Diving into System Signals Liz Hurder Today we want to dive into the capabilities of system signals and how our wide range of signals provides customers with the most comprehensive out-of-the-box application protection. 05 octobre 2022

OpenTelemetry Part 3: Using OpenTelemetry in Compute Katsuyuki Omuro Our first OpenTelemetry library for Compute is now available, enabling your Compute application to generate spec-compliant traces, providing deeper insights about its performance and resources. In this post I'll show you how easy it is to add this support to an edge application. 21 juillet 2022

OpenTelemetry Part 2: Using OpenTelemetry in VCL Andrew Betts We're starting to get excited about OpenTelemetry, and want you to be able to observe your Fastly services just like you do with apps running in your core cloud provider — and see the stories of your end user's journeys mapped end to end. VCL services can emit OpenTelemetry data, and be part of that story. 11 juillet 2022

Write less, do more at the edge: Introducing expressly Dora Militaru Build faster with Expressly on Fastly’s edge. Simplify routing, cookies, and errors in JavaScript apps with less code. 28 juin 2022