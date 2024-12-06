デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法

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Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法

John Agger

Media &amp; Entertainment、Principal Industry Marketing Manager, Fastly

パフォーマンスストリーミング

今では当たり前のことですが、読者はプラットフォームや場所を問わず、パーソナライズされたタイムリーなコンテンツが高速に表示されることを望んでいます。そして、そのようなエクスペリエンスが得られない場合、他のサイトに移動してしまいます。しかし驚くことに、この事実にもかかわらず、このようなエクスペリエンスの実現を妨げる従来型のコンテンツ配信テクノロジーを使用しているデジタル出版社が少なくありません。

顧客ベースを維持し、さらに成長させる鍵は、最新のコンテンツをいち早く配信し、コンテンツを読者に合わせてパーソナライズして、レスポンシブで安全なオンラインエクスペリエンスを提供することにあります。そこで今回は、この実現に向けた最先端のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の活用例を3つご紹介します。

コンテンツのカスタマイズ

多くのデジタル出版社は、閲覧に使用しているプラットフォーム、位置情報、サブスクリプションのステータスなどの変数に基づいて表示するニュース記事の一覧をカスタマイズし、高度にパーソナライズされたコンテンツを配信しています。しかし、すべての CDN がこうした作業をサポートするのに必要な可視性と柔軟な設定機能を備えているわけではありません。コンテンツの高度なパーソナライズが不可能な CDN を使用している場合、顧客のロイヤリティが損なわれ、短期的にも長期的にも視聴者を失うリスクがあります。

開発者は最先端の CDN を利用することで、ユーザータイプ、デバイスの種類、位置情報などの条件に基づいてコンテンツをカスタマイズし、ユーザーに最も関連性の高い情報を提供できます。CDN によっては、読者の位置情報を経度、緯度、大陸、国、都市、郵便番号、電話の市外局番、メトロコードまで正確に特定できる機能を備えるものもあります。この機能を利用することにより、特定の都市や郵便番号を対象にした広告や、位置情報に基づいて異なる言語の代替サイトを提供したり、地域ごとに利用可能なプロダクトを表示したり、ユーザーが使用しているデバイスに適したサイズや画質の画像を配信するなど、高度にローカライズおよびパーソナライズされたコンテンツを配信することが可能になります。

また、ペイウォールは毎回リクエストするたびに処理に時間がかかりすぎるとユーザーが離脱する可能性が高くなるため、できるだけスムーズに処理する必要があります。最先端の CDN では Cookie ベースのテクノロジーをエッジで活用して迅速な処理が可能なペイウォールを構築することができます。その結果、開発者は高額なサーバーサイドの機能や、パフォーマンスや応答性の低下を招くオリジンへのアクセスを必要とするクライアントサイドの機能を使用する必要がなくなります。

より多くのデータをキャッシュし、配信を高速化

ユーザーの期待が常に高まる中、記事やビデオの公開が承認された瞬間に編集者がコンテンツを公開できることが成功を左右します。わずかな遅れがチャンスの損失につながり、ニュースアグリゲーターでの掲載順位が大幅に下がることもあります。

そのため、視聴者を惹きつけ、飽きさせることなくコンテンツに注目してもらうためには、低レイテンシの配信が必要です。高度に動的なデジタルコンテンツは、ネットワークのエッジでより効率的かつ迅速に処理し、配信することができます。しかし、多くの場合、コンテンツはエッジから遠く離れたコンテンツ管理システム (CMS) に保存されています。

その点、動的サイトアクセラレーション (DSA) を備えた最先端の配信プラットフォームなら、オリジンから読者への長距離転送を最適化できます。さらに、ネットワークとプロトコルを最適化しながら、トラフィックの急増からオリジンを保護するメカニズムを活用し、DSA は動的コンテンツの長距離転送を効率的なスピードで行うことができます。

最先端の CDN では、キャッシュを即時に削除 (インスタントパージ) できるほか、トラフィックをリアルタイムでモニタリングできるため、従来の CDN ではキャッシュできなかった多くのコンテンツをキャッシュすることが可能になります。ただし、すべての CDN がキャッシュされたコンテンツをミリ秒単位でパージしたり、(「Purge All」で全コンテンツを一括パージする代わりに) コンテンツを選択的にパージできるわけではありません。

また、最先端の CDN では統計情報とログにリアルタイムでアクセスし、API のパフォーマンスをプログラムおよびモニタリングできます。これらのメカニズムはコンテンツ配信における強力な機能であり、パフォーマンスの改善、オリジンの負荷軽減、全体的なインサイトの提供など、組織のアプリケーションを多面的にサポートします。

サイトやアプリケーションの安全性を確保

個人情報の保護を目的とする厳格な規制に準拠するには、従来のデジタル出版のアプローチでは限界があります。デジタル出版社は、そうしたコンプライアンスを実現するために、コンテンツの視聴場所をコントロールできるようにしたいと考えています。その方法として、物理的な場所や IP アドレスに基づいてトラフィックをブロックしたり、VPN (Virtual Private Network) トラフィックを識別することなどが挙げられます。CDN がこれらを実行するためには、ヘッダー、Cookie、リクエストパス、クライアント IP、地理的位置情報を含む HTTP/HTTPS リクエスト全体を検査し、数秒でトラフィックをブロックできる必要があります。

ボットもまた、デジタル出版社にとってセキュリティ上の懸念材料です。ボットによってコンテンツが違法にスクレイピングされて別の場所で公開されると、元のパブリッシャーにとってコンテンツの価値が著しく低下します。そこで、最先端の CDN と Web アプリケーションファイアウォール (WAF) を組み合わせることで、開発者は CDN のログを調査し、数千種類に及ぶ攻撃のいずれかが進行中であるかどうかを検知できます。当たり前のことですが、開発者にとって、手動介入なしで攻撃を自動的にブロックするように WAF を設定できることも重要です。

例えば配信用とセキュリティ用のネットワークが分離されている場合とは異なり、セキュリティがあらかじめ組み込まれた単一配信ネットワークのみを使用する最先端の CDN では、セキュリティの異常を検知しやすく、より迅速に対処できます。これにより、開発者は攻撃の激化に応じて包括的なスケーリングの決定を行うことができ、特に DDoS 攻撃に対処するのに役立ちます。

そろそろ CDN を見直してみませんか？

競争の激しい市場においてデジタル出版社が生き残るためには、最先端のシステムを導入して読者やアグリゲーターにコンテンツを瞬時に配信できるようにする必要があります。新しい配信プラットフォームを設計、構築する際には、どのようにして目標達成に貢献できるか、どのように視聴者の期待に応え、さらにそれを上回ることができるかについて CDN を評価し、適切な CDN をお選びください。課題が増え、消費者の期待が高まる中、優れた視聴体験を高速に提供することを可能にする賢明な投資が不可欠です。

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