ファストレーンを走る MoQ Luke Curley Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。 2026年7月14日

今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加 Artur Bergman, Hossein Lotfi Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。 2026年6月09日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由 Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。 2026年5月04日

マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断 Ozgur Savas マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。 2026年2月19日

高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供 Sandeep Sadasivuni, Ben Argov, さらに3記事を表示 大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。 2026年2月12日

可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス Anjan Srinivas, Leon Brocard, さらに1記事を表示 サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。 2026年2月03日

CDN とキャッシュの違いとは Rogier Mulhuijzen CDN とキャッシュは混同されることがあります。この2つの違いを理解することで、Webサイトのパフォーマンスの最適化を実現するのに適した方法を知ることができます。 2026年1月02日

Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

停電、攻撃、レジリエンスの必要性 Austin Spires クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。 2025年11月19日

パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化 Natalie Griffeth マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。 2025年11月17日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説 Stephen Stierer, Anjan Srinivas Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。 2025年11月03日

Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え Sy Brand Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。 2025年10月30日

Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓 Austin Spires 最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。 2025年10月30日

Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法 Daniel Axtens Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。 2025年10月09日

リクエスト共有の謎を解く Stephen Crim リクエスト共有を活用して、Web サイトのパフォーマンスを向上させましょう！効率を向上させ、オリジンの負荷を軽減し、キャッシュを最適化して、快適なユーザーエクスペリエンスを実現する方法を学びましょう。 2025年8月14日

Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築 James Sherry Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。 2025年8月12日

より高速な Web パフォーマンスを実現: データで見る、Fastly がAkamai よりも優れている理由 Lucas Olslund Akamai から Fastly に移行すると Web パフォーマンスが向上する理由をご覧ください。当社のデータによると、実際の CrUX データに基づいて、TTFB が57% 短縮、LCP が17% 短縮されています。 2025年7月17日