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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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パフォーマンス

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  • ファストレーンを走る MoQ

    Luke Curley

    Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。

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  • 今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加

    Artur Bergman, Hossein Lotfi

    Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。

    AI
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  • Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に

    Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示

    Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。

    AI
    さらに5記事を表示

  • パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由

    Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    パフォーマンス

  • マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断

    Ozgur Savas

    マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに3記事を表示

  • 高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供

    Sandeep Sadasivuni, Ben Argov, さらに3記事を表示

    大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。

    パフォーマンス
    CDN &amp; デリバリー

  • 可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス

    Anjan Srinivas, Leon Brocard, さらに1記事を表示

    サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。

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    セキュリティ

  • CDN とキャッシュの違いとは

    Rogier Mulhuijzen

    CDN とキャッシュは混同されることがあります。この2つの違いを理解することで、Webサイトのパフォーマンスの最適化を実現するのに適した方法を知ることができます。

    パフォーマンス
    エンジニアリング

  • Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。

    Compute
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  • 停電、攻撃、レジリエンスの必要性

    Austin Spires

    クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
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    Fastly のレジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避し、深刻な影響を緩和

  • パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化

    Natalie Griffeth

    マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。

    CDN &amp; デリバリー
    パフォーマンス

  • Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する

    Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示

    Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。

    Compute
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  • Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。

    CDN &amp; デリバリー
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  • Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え

    Sy Brand

    Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。

    Compute
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    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓

    Austin Spires

    最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。

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    ピークに備えてください

  • Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法

    Daniel Axtens

    Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。

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    ピラミッドの頂点

  • リクエスト共有の謎を解く

    Stephen Crim

    リクエスト共有を活用して、Web サイトのパフォーマンスを向上させましょう！効率を向上させ、オリジンの負荷を軽減し、キャッシュを最適化して、快適なユーザーエクスペリエンスを実現する方法を学びましょう。

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    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築

    James Sherry

    Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。

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  • より高速な Web パフォーマンスを実現: データで見る、Fastly がAkamai よりも優れている理由

    Lucas Olslund

    Akamai から Fastly に移行すると Web パフォーマンスが向上する理由をご覧ください。当社のデータによると、実際の CrUX データに基づいて、TTFB が57% 短縮、LCP が17% 短縮されています。

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  • コントロールを取り戻す: パブリッシャーが望まぬ AI スクレイピングを阻止する方法

    John Agger

    AIスクレイピングをコントロールしましょう。Fastly の AI Bot Management と新しい収益化の機会を利用して、パブリッシャーが不要なデータ収集にどのように対抗できるかをご覧ください。

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