レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信 Austin Spires, John Agger 18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。 2026年7月20日

ファストレーンを走る MoQ Luke Curley Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。 2026年7月14日

ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法) Mark Richards 世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。 2026年6月11日

Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？ ザック・シェンカー, John Agger Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。 2026年4月15日

無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由 Simon Wistow Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。 2026年4月09日

見えない侵入者 - ボットがストリーミングサービスを妨害する方法 Alina Lehtinen-Vela ボットがストリーミングサービスをどのように妨害し、停止や詐欺を引き起こすか、デジタルコンテンツを保護し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために何ができるかを学びましょう。 2025年4月17日

10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新 John Agger 2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。 2023年2月13日

Fastly と Fediverse の未来 : パート1 Simon Wistow オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。 2023年2月09日

ストリーミングは2022年も継続的に成長、予想外の結果も John Agger このブログ記事では、Fastly が2022年に発見したストリーミング業界の主な傾向 (および予想外の結果) と、今後の見通しについてご紹介します。 2023年1月09日

2つのグラフから分かるマルチ CDN 導入の重要性 John Agger コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がメディアで取り上げられるとき、システム障害への注目が大半を占めます。しかしこれは、企業が複数の CDN を導入する主な理由ではありません。 2022年12月05日

IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案 Noel Penzer コンテンツを視聴する方法としてストリーミングが最も一般的になった今、最先端の放送事業者はスケーラビリティ、レジリエンス、セキュリティの確保に注力する必要があります。 2022年9月06日

CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法 Chris Buckley, John Agger CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。 2022年7月19日

エッジがデジタル出版にもたらすメリット Bridget Lane コンテンツを読者のより近くに配置することで、サーバースペースやインフラのメンテナンスに伴う従来のコストや制限を回避することができるほか、多くのメリットを得ることができます。今回は、エッジがデジタル出版にもたらすメリットについて詳しくご紹介します。 2021年12月20日

デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法 John Agger 顧客維持の鍵は、最新のコンテンツを瞬時に配信し、コンテンツを読者に合わせてパーソナライズして、レスポンシブで安全なオンラインエクスペリエンスを提供することにあります。この記事では、最先端のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の活用例を3つご紹介します。 2021年11月29日

Who Takes the Gold in the Fastly Games? David Belson Fastly Games では、ネットワークトラフィックの集約データに基づき、IPv6 の普及状況、HTTP バージョン、オペレーティングシステム (OS) バージョン、ブラウザバージョンの4つの種目で各国が競い合います。 2021年7月21日

ライブストリーミングイベント企画のチェックリスト Dima Kumets ライブストリーミングイベントではレベルの高いユーザーエクスペリエンスが求められるため、コンテンツの所有者は適切なプランを立ててイベントに備える必要があります。この記事では、ライブストリーミングイベントを計画する際に欠かせないステップをご紹介します。 2021年1月08日

低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが必要なケースとは ? John Agger 低レイテンシのライブストリーミングに対する需要がこれまで以上に高まっています。クイズやリアルタイム投票など、コンテンツへの迅速なアクセスを必要とし、エンターテイメント性の高いコンテンツの場合、遅延が (ほとんど) 無いユーザーエクスペリエンスが求められます。この記事では、低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが欠かせないビジネスケースについて考察します。 2020年12月28日

オーストラリアの Lexus Melbourne Cup を Fastly がサポート、10 Play で配信 David Belson, Sianne Chen Fastly Live Event サービスが、オーストラリア全土で何百万人ものファンを持つ3分間の競馬レース、Lexus Melbourne Cup の配信を支援しました。結果、今年のレースではこれまで以上に多くの人々が、滞りなくライブストリーミングを視聴して楽しむことができました。 2020年11月17日