Fastly の TLS 認証局「Certainly」のご紹介

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly の TLS 認証局「Certainly」のご紹介

Wayne Thayer

Senior Director of Engineering, Fastly

プロダクトセキュリティ

最新情報 Fastly は 2023年8月16日に、高い信頼性を誇る認証局である「Certainly」の一般提供の開始を発表しました。Certainly は今後、すべての Fastly のお客様にお使いいただけます。証明書のライフサイクルを維持、監視するにはリソースが必要であること、そしてライフサイクルに関わるエラーがサービスのダウンタイムを発生させる可能性があることはよく知られています。Fastly は証明書管理に関するお客様のニーズを、Certainly がもたらす3つの大きな利点によりすべて満たします。

  1. 30日間という短い有効期限と、侵害を受けた証明書を使用できる期間が短縮されることで、新たな費用をかけずにセキュリティの強化とリスクの低減が実現します。 

  2. 大量のドメインにも対応できる証明書管理の簡素化、迅速化を可能にします。

  3. Fastly がさまざまな問題の解決を管理するとで、より信頼性の高いサービスと高品質のカスタマーサポートを提供します。

Certainly は業界の規制とベストプラクティスの遵守をサポートします。Fastly の認証局は業界団体により規定された最新の基準やガイドラインを遵守しており、私たちのサービスが常に変化を続けるデジタルセキュリティや信頼性のニーズを満たしていることを示しています。

ここでは Certainly に関する詳細やドキュメントへのリンクなど、Certainly を使い始める</u>のに必要な情報をすべて紹介します。  

元の記事は以下に続きます。

「Certainly」は、Fastly が設立したトランスポート・レイヤー・セキュリティ (TLS) のパブリック認証局 (CA) です。本日より、Fastly のお客様は Certainly によって発行された証明書を使用して、Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) によって配信されるWebサイトや API を保護できるようになりました。Certainly が発行する証明書は、高いレベルの信用と信頼性を提供し、Fastly によって完全にサポートされているので他の組織を必要としません。

私たちは、Fastly 独自の認証局を利用することでお客様は大きなメリットが得られると確信し、Certainly の設立に向けて多くの時間とエネルギーを費やしてきました。これまで、他の認証局が発行した証明書で数々の問題が発生し、お客様に影響が及んでいたという背景があります。TLS 証明書の発行という極めて重要なプロセスを社内で行うことで Fastly サービスの質をコントロールしやすくなった上、他の認証局で障害が発生した場合にフォールバックオプションの利用が可能になりました。

また Certainly の活用により、イノベーションを加速できます。Certainly が発行する証明書の有効期限は30日ですが、これは業界最短のデフォルト設定です。短い有効期限と自動化の組み合わせにより、侵害を受けた証明書を使用できる期間が短縮されるので、セキュリティの強化につながります。今後、Certainly を活用してさらに安全な Fastly サービスの提供に努めます。

Certainly の設立に向けた取り組みを開始した当初、業界のベストプラクティスを取り入れた先進的な認証局を構築することを目指しました。以下では、Certainly の主な特徴をいくつかご紹介します。

  • Certainly は、コストが高く、エラーが生じやすい「組織認証型 (OV)」の証明書や「拡張認証型 (EV)」の認証書を発行しません。これらの認証書は、自動化プロセスとアジリティを損ねるためです。

  • Certainly は RSA (Rivest-Shamir-Adleman) と ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) の証明書チェーンを完全にサポートしています。

  • Certainly は証明書の自動発行・管理を可能にする ACME (Automatic Certificate Management Environment) プロトコルを実装しています。

  • Certainly は Let’s Encrypt</u> が管理する堅牢でコンプライアンスに対応したオープンソースの CA システム Boulder</u> 上に構築されています。

Certainly の信頼性の高さはすでに広く知られています。適用される CA/Browser Forum のガイドラインに準拠し、WebTrust for CA と呼ばれる監査規格に合格している Certainly は、認証局の要件を完全に満たしていることを証明する WebTrust シールを取得しています。また、Mozilla はパブリック証明書の検証プロセスを厳格化した際、Certainly をルート認証局のひとつとして認めました。Apple と Google も Certainly のリクエストをそれぞれのルートストアに含むことに同意しています。最後に、世界中で使用されているすべてのクライアントによって Certainly の証明書が確実に受け入れられるようにするため、長年にわたり高い信頼を得ているルート証明局の GoDaddy によってクロス署名されています。これにより、GoDaddy 認証局の証明書が何十年もかけて築いてきた信頼を Certainly は受け継ぐことができるのです。その結果、GoDaddy にはリスクが生じるものの、Certainly のポリシーと運営プロセスを徹底的に検証した結果、Godaddy はこのリスクを受け入れたのでした。

現在すべての Fastly のお客様が Certainly をご利用いただけます。Fastly が自信を持ってお勧めする Certainly をぜひお試しください。

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