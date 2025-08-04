Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。 2026年4月08日

Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。 2026年3月26日

2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています Shane Burgess Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。 2026年3月03日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み Stefanie Grubb Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。 2026年2月09日

多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築 Lorraine Bellon Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。 2026年1月13日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する Liam Mayron, David King FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。 2025年11月20日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え Sy Brand Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。 2025年10月30日

Managed Security Service のアクセシビリティを向上 Cody Arnold 世界レベルの保護を利用できるようにしましょう。Fastly の新しい Managed Security Professional は、最も重要なアプリと API を、24時間年中無休で専門家が防御します。 2025年10月28日

API カタログがアップグレードされました Lorraine Bellon, Anna Jensen Fastly API Discovery で、API を発見し、モニタリングし、保護しましょう。即座に可視性を確保し、ノイズを削減して、API の安全性とコンプライアンスを維持できます。 2025年10月21日

コンテンツをコントロールし、RSL 標準で収益化しましょう Simon Wistow AI クローラーは Web をスクレイピングしており、しばしばルールを無視して、パブリッシャーのリソースを浪費しています。新しい RSL 標準では、コンテンツへのアクセスをブロック、許可、さらに AI への課金が可能になります。この記事では、その仕組みについてご紹介します。 2025年9月10日

サステナビリティダッシュボード : デジタルカーボンフットプリントを可視化 Eoghan Kelly Fastly のサステナビリティダッシュボードでは、電力関連の Scope 2 & 3 排出量データに瞬時にアクセスできるため、デジタルカーボンフットプリントを簡単に把握し、最適化することができます。 2025年9月09日

Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化 Namit Shivaram Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。 2025年8月13日

Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築 James Sherry Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。 2025年8月12日