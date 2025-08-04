プロダクト
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Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出
Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。
AI 時代への適応
悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。
Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします
Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。
Fastly で AI コーディングエージェントの能力がパワーアップ
Fastly で AI コーディングエージェントの能力を向上。正しい VCL、CLI、および Compute のデプロイに、オープンソースの Fastly Agent Toolkit のスキルをご利用ください。
2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました
Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む
ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています
Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。
スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ
Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。
シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み
Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。
多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築
Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。
より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす
Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。
DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する
FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。
Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。
Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え
Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。
Managed Security Service のアクセシビリティを向上
世界レベルの保護を利用できるようにしましょう。Fastly の新しい Managed Security Professional は、最も重要なアプリと API を、24時間年中無休で専門家が防御します。
API カタログがアップグレードされました
Fastly API Discovery で、API を発見し、モニタリングし、保護しましょう。即座に可視性を確保し、ノイズを削減して、API の安全性とコンプライアンスを維持できます。
コンテンツをコントロールし、RSL 標準で収益化しましょう
AI クローラーは Web をスクレイピングしており、しばしばルールを無視して、パブリッシャーのリソースを浪費しています。新しい RSL 標準では、コンテンツへのアクセスをブロック、許可、さらに AI への課金が可能になります。この記事では、その仕組みについてご紹介します。
サステナビリティダッシュボード : デジタルカーボンフットプリントを可視化
Fastly のサステナビリティダッシュボードでは、電力関連の Scope 2 & 3 排出量データに瞬時にアクセスできるため、デジタルカーボンフットプリントを簡単に把握し、最適化することができます。
Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化
Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。
Fastly Image Optimizer と C2PA を使用した大規模な信頼の構築
Fastly Image Optimizer は C2PA をサポートし、コンテンツの信憑性を検証可能にしました。安全な画像の出処を大規模に活用し、誤情報に対抗し、信頼を構築します。
Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく
新しいオープンソースの Model Context Protocol (MCP) サーバーを使用して、Fastly を簡単に管理できます。AI アシスタントと統合することで、サービスの一元的な会話型制御を実現します。