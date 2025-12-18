Fastly で MCP サーバーを保護する方法 Ameet Bharwani, David King Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。 2026年7月09日

クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス David King, Ashley Hurwitz ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。 2026年6月16日

Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示 エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。 2026年6月10日

権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ Marshall Erwin CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。 2026年5月20日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響 Samir Sherif Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。 2026年4月29日

ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート David King, Natalie Griffeth ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。 2026年4月16日

AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。 2026年4月09日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか Alina Lehtinen-Vela AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。 2026年2月25日

マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断 Ozgur Savas マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。 2026年2月19日

良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。 2026年2月04日

可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス Anjan Srinivas, Leon Brocard, さらに1記事を表示 サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。 2026年2月03日

2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築 Lorraine Bellon Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。 2026年1月13日

API セキュリティ機能 Natalie Griffeth API アプリのセキュリティ機能、テストのベストプラクティス、およびエッジ保護について探索し、データのセキュリティ侵害、ボット攻撃、認証情報への攻撃、および API の悪用を防ぎます。 2026年1月08日

Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 2026年1月03日

クレデンシャルスタッフィング攻撃とブルートフォース攻撃 - その違いとは Natalie Griffeth クレデンシャルスタッフィングとブルートフォース攻撃の違い、それぞれの仕組み、そしてアカウント乗っ取りや不正アクセスを防ぐためのベストプラクティスを学びましょう。 2026年1月01日