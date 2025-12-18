ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

セキュリティ

1ページ目 (11ページ中)

  • Fastly で MCP サーバーを保護する方法

    Ameet Bharwani, David King

    Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。

    AI
    さらに2記事を表示

  • クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス

    David King, Ashley Hurwitz

    ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース

    Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示

    エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。

    AI
    さらに3記事を表示

  • 権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ

    Marshall Erwin

    CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。

    業界インサイト
    さらに2記事を表示

  • AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由

    Ashley Hurwitz, David King

    現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。

    AI
    さらに2記事を表示

  • 神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響

    Samir Sherif

    Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。

    AI
    セキュリティ

  • ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート

    David King, Natalie Griffeth

    ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。

    セキュリティ
    業界インサイト
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • AI 時代への適応

    James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示

    悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート

    Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム

    CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 圧力下のヨーロッパ

    Noel Penzer

    お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。

    セキュリティ
    さらに5記事を表示

  • AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか

    Alina Lehtinen-Vela

    AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断

    Ozgur Savas

    マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに3記事を表示

  • 良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する

    Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。

    セキュリティ

  • 可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス

    Anjan Srinivas, Leon Brocard, さらに1記事を表示

    サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。

    パフォーマンス
    セキュリティ

  • 2025年12月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築

    Lorraine Bellon

    Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。

    セキュリティ
    プロダクト

  • API セキュリティ機能

    Natalie Griffeth

    API アプリのセキュリティ機能、テストのベストプラクティス、およびエッジ保護について探索し、データのセキュリティ侵害、ボット攻撃、認証情報への攻撃、および API の悪用を防ぎます。

    セキュリティ

  • Imperva Alternatives

    Natalie Griffeth

    Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.

    セキュリティ

  • クレデンシャルスタッフィング攻撃とブルートフォース攻撃 - その違いとは

    Natalie Griffeth

    クレデンシャルスタッフィングとブルートフォース攻撃の違い、それぞれの仕組み、そしてアカウント乗っ取りや不正アクセスを防ぐためのベストプラクティスを学びましょう。

    セキュリティ

  • AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか

    David King, Natalie Griffeth

    現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。

    セキュリティ
    業界インサイト
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト