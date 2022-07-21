大室克之
Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering, Fastly
Fastly Compute で TypeScript を始める
Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。
JavaScript Compute 向けモジュラー型 Edge Side Includes コンポーネント
現在 npm で提供されている Fastly の JavaScript 向け ESI ライブラリを利用することで、パワフルな ESI 処理をアプリケーションに追加できます。
JavaScript で Compute アプリのエンドツーエンドテストを自動化
テストの自動化はアプリケーション開発において非常に重要ですが、Compute Application Testing ライブラリを利用することで、 これまで以上に簡単に JavaScript でテストを記述できるようになりました。
Fastly で Next.js アプリケーションを実行
Fastly の新しい next-compute-js ライブラリを使用することで、Compute@Edge プラットフォーム上で Next.js アプリケーションをホストできるようになりました。これにより、Next.js 開発者のエクスペリエンスが向上し、圧倒的なスピードを誇る Fastly のグローバルエッジネットワークのメリットが得られます。オリジンサーバーも必要ありません。
ボットを飼いならす大いなる挑戦
今日の Web では、自動化されたスクリプト、すなわちボットが商品購入の多くを占めています。このようなボットによって被害を受けている企業がある一方で、ボットが収益の増加に貢献しているケースもあります。そのため、オンラインビジネスの経営者の間でも、ボットへの対応はさまざまです。どのようなニーズにも対応してスケールアップできる Fastly のエッジクラウドでは、お客様のビジネスに最適なポリシーセットを作成できます。
OpenTelemetry 第3回 : Compute で OpenTelemetry を使用する
Fastly 初の Compute 向け OpenTelemetry ライブラリが利用可能になりました。これにより、Compute アプリケーションで仕様に準拠したトレースを生成し、パフォーマンスとリソースに関するより詳細なインサイトが得られます。このブログ記事では、この機能をエッジアプリケーションに簡単に追加する方法をご紹介します。