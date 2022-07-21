Fastly Compute で TypeScript を始める 大室克之 Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。 2025年6月26日

JavaScript Compute 向けモジュラー型 Edge Side Includes コンポーネント 大室克之 現在 npm で提供されている Fastly の JavaScript 向け ESI ライブラリを利用することで、パワフルな ESI 処理をアプリケーションに追加できます。 2024年3月21日

JavaScript で Compute アプリのエンドツーエンドテストを自動化 大室克之 テストの自動化はアプリケーション開発において非常に重要ですが、Compute Application Testing ライブラリを利用することで、 これまで以上に簡単に JavaScript でテストを記述できるようになりました。 2024年1月24日

Fastly で Next.js アプリケーションを実行 大室克之 Fastly の新しい next-compute-js ライブラリを使用することで、Compute@Edge プラットフォーム上で Next.js アプリケーションをホストできるようになりました。これにより、Next.js 開発者のエクスペリエンスが向上し、圧倒的なスピードを誇る Fastly のグローバルエッジネットワークのメリットが得られます。オリジンサーバーも必要ありません。 2022年9月21日

ボットを飼いならす大いなる挑戦 大室克之 今日の Web では、自動化されたスクリプト、すなわちボットが商品購入の多くを占めています。このようなボットによって被害を受けている企業がある一方で、ボットが収益の増加に貢献しているケースもあります。そのため、オンラインビジネスの経営者の間でも、ボットへの対応はさまざまです。どのようなニーズにも対応してスケールアップできる Fastly のエッジクラウドでは、お客様のビジネスに最適なポリシーセットを作成できます。 2022年8月25日