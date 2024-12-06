嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明

Andrew Betts

Principal Developer Advocate, Fastly

Laura Thomson

エンジニアリング担当シニアバイスプレジデント, Fastly

Hooman Beheshti

VP of Technology, Fastly

業界インサイトCompute

数週間前、Fastly の競合企業の一つである Cloudflare が、自社のエッジ・コンピューティング・プラットフォームは Compute@Edge と比べて約3倍も高速であると 自社のブログ記事で断言しました。しかし Cloudflare によるこの見当違いな主張は、事実とは異なる印象を与えるために統計が利用されるリスクについて学ぶ良い機会でもありました。この記事では、Cloudflare のテスト手法を分析するとともに、より有用で科学的な比較による結果をご紹介します。

世の中には「嘘、大嘘、そして統計」の3種類の嘘が存在すると言われています。これは統計の説得力を皮肉った言葉であり、統計の中には信用できるものもありますが、今回 Cloudflare が公開した統計は明らかに信頼性に欠けます。

Cloudflare の主張には多くの問題があります。まず Catchpoint の名前を持ち出すことで、この調査がまるで第三者機関による独立したものであるかのような印象を与えますが、実際はそうではありません。Catchpoint のツールはニーズに合わせて設定可能なため、公平で厳格な基準に基づいたテストを行うことも、自分の主張を裏付けるためにツールを恣意的に利用して、都合のよい結果を得ることも可能です。

Cloudflare のテストにおける問題点

Cloudflare のテストの設計と実施方法には、いくつかの欠陥があります。

  1. Cloudflare のテストでは、厳選された Catchpoint ノードが使用されています。この特定のノードセットが選ばれた理由は示されていませんが、Cloudflare のインフラストラクチャのロケーションは Fastly のものとは異なるため、不公平なテストロケーションの選択は、大幅に偏った結果を招きます。

  2. Cloudflare のテストでは、一般公開されている成熟したプロダクトである Cloudflare Workers で実行された JavaScript の動作と、Compute@Edge で実行された JavaScript の動作が比較されています。Compute@Edge プラットフォームは現在一般公開されており、本番環境での使用が可能ですが、Compute@Edge の JavaScript のサポートはベータ版のプロダクトとして公開されています。Fastly のドキュメントにも明記されているように、ベータ版のプロダクトは本番環境での利用には適していません。より公平なテストを行うのであれば、プロダクトライフサイクルにおいて同等の段階にある Compute@Edge での Rust の動作と Cloudflare Workers での JavaScript の動作を比較するべきでした。

  3. Cloudflare のテストでは、Fastly の無料トライアルアカウントが使用されています。有料アカウントとは異なり、無料トライアルアカウントの使用には制限があるため、負荷の下でのパフォーマンスを比べることはできません。

  4. Cloudflare のテストはたった1日、しかも1時間のみ行われました。そのため、日々のトラフィックパターンや異常なイベントを正規化できず、結果にランダムな歪みが生じる可能性があります。1日の間に複数のテストを異なる時間帯で行うことで、都合の良い結果が得られる可能性が高くなります。

  5. Cloudflare のブログ記事には、テストコードは「単に現在の時刻を返すだけの関数を実行した」とあるにもかかわらず、その直後に受信リクエストのヘッダーのコピーを返すコードサンプルが表示されています。これらの記述のいずれかに間違いがあるはずです。テスト手法がはっきり説明されていない場合、テスト結果の客観的な評価や再現は不可能です。

  6. コンピューティング負荷がほとんど無く、ペイロードサイズもそれほど大きくなく、プラットフォーム API を使用しないテストで TTFB (最初の1バイトが到着するまでの時間) を評価するだけでは、Compute@Edge のパフォーマンスの測定において意味のある結果は得られません。

とてもまともな科学とは言えません。では、なぜ Fastly はわざわざこのような記事に注目しているのでしょうか。そして、Compute@Edge のパフォーマンスは実際にどれほどのものなのでしょうか。

実は Compute@Edge は Cloudflare Workers より速かった

実のところ、TTFB だけではどちらのプラットフォームの方が速いと断言することはできません (その点については後ほど)。しかし、今回のテストをより公平な方法で再現した結果では、TTFB においても Fastly のネットワークと Compute@Edge のパフォーマンスのスコアが、Cloudflare のネットワークと Cloudflare Workers のスコアを上回りました。

エッジネットワークの相対的なパフォーマンスの測定は容易ではありません。CDN の時代を超えた今、たった一つの変数のみでエッジネットワークの価値を判断することはできません。今回のテストには使用されませんでしたが、いくつもの素晴らしいエッジ機能を提供する Cloudflare は、このことを誰よりもよく理解しているはずです。

誤解を与えるようなこのベンチマークと同様の条件で比較調査を行う気はありませんが、Cloudflare の利用規約では同社のサービスを使ったベンチマーク調査を実施することは禁じられているため、Fastly の条件での再調査を行うことはできません。

そこで今回は、Fastly のプラットフォームに対して同じテスト (同じヘッダーを使用して Catchpoint を使って TTFB を測定) を実施しました。ただし、今回のテストには、以下の決定的な違いがあります。

  • より長期のテスト期間 (1時間ではなく1週間) を設定し、より多くの Catchpoint ノード (50ではなく673) を使用

  • JavaScript の代わりに、Rust からコンパイルされた Wasm バイナリを使用

  • Fastly の無料トライアルアカウントではなく、有料アカウントを使用  

生データはこちらでご覧いただけますが、結論から言うと、より公平な手法で行われたテストの結果から、以下のような欠陥のある測定基準を利用した場合でも、6つのリージョンのうち4つのリージョンにおいて、Fastly のネットワークと Compute@Edge は、Cloudflare のネットワークと Workers よりもスピードが速かったことがわかりました。

Fastly データ : TTFB の中央値、Catchpoint ノード数 673、リクエスト数 378,000、実施期間 2021-11-24 00:00 から 2021-11-30 00:00 (6日間) [結果] Cloudflare データ: TTFB の中央値、Catchpoint ノード数 50、リクエスト数不明、実施期間 2021-11-08 20:30 から 2021-11-08 22:00 (1.5時間) [結果]

Cloudflare が推奨する TTFB を基準にした場合、Compute@Edge を実行する Fastly のネットワークは、Cloudflare Workers よりも北アメリカとヨーロッパでは2倍、オセアニア地域では10倍速いことがわかりました。もう一度言いますが、Cloudflare の利用規約ではベンチマーク調査は禁じられているため、Cloudflare のサービスを直接利用してオセアニア地域の他からかけ離れた値を再現することはできませんでした。

エッジサーバーで直接 WebAssembly バイナリを実行するため、Compute@Edge にはネイティブ言語がありません。しかし、Rust は開発者のエクスペリエンスとコンパイルされたコードのパフォーマンスの両方の観点から見ても、大変優れた言語です。つまり、WebAssembly にコンパイル可能であれば、何でも Compute@Edge で実行することができます。実際、多くのお客様が Compute@Edge を幅広く活用しています。

でも JavaScript は？

多くのお客様にとって JavaScript のサポートが重要なポイントであることは Fastly も重々承知しています。しかし 私たちは、JavaScript からコンパイルされた Compute@Edge パッケージのパフォーマンスにまだ完全に満足していません。JavaScript のサポートがまだベータ版であるのは、そのためです。Fastly では、本番環境にふさわしいパフォーマンスが得られるようになり次第、プロダクトを正式版としてリリースするようにしています。

エッジ・コンピューティング・プラットフォームを構築するにあたって、Fastly は同業他社とはだいぶ異なるアプローチを取ってきました。したがって、Fastly では始めから問題への取り組み方自体が他と異なり、それに伴いパフォーマンスの進化の仕方も変わってきます。

正しいデータの測定

では、このテストにおいて TTFB が有用な測定基準ではない理由について、より詳しく見てみましょう。

今回 Cloudflare が行ったテストでは、コンピューティングパフォーマンスの測定において意味のある結果を得ることができません。たった一つの変数を測定するのではなく、お客様にとって意味のある主なユースケースにおけるエッジコンピューティングのパフォーマンスを測定するベンチマークを使用することが重要です。ネットワークの RTT に加えて、以下のような変数の測定が重要です。

  • リクエストをお客様のコードに渡す際のスタートアップ時間

  • 様々なサイズのワークロードに対するコンピューティングパフォーマンス (思考時間)

  • リクエスト頻度の高いオブジェクトとロングテールコンテンツの両方に対するキャッシュパフォーマンス

  • オリジンリクエストを含むユースケースにおけるオリジンサーバーへの RTT

Cloudflare のテストでは、ネットワークの RTT さえも適切に測定されていませんでした (TTFB にはネットワーク RTT とサーバーの思考時間が含まれるため)。また、それぞれの要素が全体的な値に占める割合を判別できません。パフォーマンスをよく理解するためには、各要素を単独で測定する必要があります。

例えば以下のグラフでは、Fastly サービスのアジアでのネットワーク RTT と TTFB の中央値が示されています。VCL プラットフォーム (左のグラフ) では、ネットワーク RTT (青い線) が TTFB (緑の線) とほぼ同じになるほど、キャッシュヒットの配信が高速であることが分かります。Compute@Edge の場合 (右のグラフ)、TTFB の線は RTT とは明らかに異なり、任意のコードを実行するのにかかる負荷の増加の影響が反映されています。それでも、一般的に接続のレイテンシが大きいリージョン (以下のグラフのアジアも含めて) では、RTT が大部分を占めています。

先ほどのテスト結果にも見られるように、RTT は地域によって大きな差があります。つまり Cloudflare のテストでは、Fastly のエッジコンピューティングプラットフォームの相対的なパフォーマンスを示す「サーバーの思考時間」が明確にされていません。

お客様のために、より優れたインターネットを

現在 Fastly では、より現実的な環境にてパフォーマンスを計測するベンチマークスイートの作成に取り組んでおり、そのコードは追って公開する予定です。より優れたインターネットの構築を目指す Fastly は、企業同士の無意味な競争に膨大な労力を費やすことを避けるため、ベンチマークの結果は独立した第三者機関によって計測・発表されます。

とにかく、Cloudflare Workers が Compute@Edge より196%高速であるという発言は、確実に間違っています。実際、Workers は Compute@Edge よりもまったく速くありません。いずれにせよ、お客様にとって最も意味があるのは、ビジネスにとって重要な指標です。お客様のビジネスのニーズに、Fastly のスピードが十分であるかご興味がある方は、ぜひ Compute@Edge をお試しの上、ご自身でテストを行ってみてください。

この記事には、Fastly の想定や仮定、およびこの記事の公開時において Fastly が入手できた情報に基づいた「将来の見通し」に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、ならびにその他の要因が影響する場合があり、これらによって実際の結果、パフォーマンス、または成果が同記述において明示的または暗示的に示されたものと実質的に異なる可能性があります。これらの記述には今後のプロダクトやサービスに関するものが含まれますが、これらに限定されません。法律の規定による場合を除き、Fastly はこれらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務、および実際の結果が同記述において予想されたものと実質的に異なる可能性がある理由について更新する義務を負いません。これは、将来的に新しい情報が入手可能になった場合でも同様です。実際の結果が実質的に異なる原因となり得る重要な要因は、Fastly が米国証券取引委員会 (SEC) に提出するレポート (2020年12月31日に終了した事業年度の Form 10-K による年次報告書および Form 10-Q による四半期報告書を含む) に随時詳述されます。SEC に提出したレポートのコピーは Fastly の Web サイトに掲載されており、Fastly から無料で入手できます。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ