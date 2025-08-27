ファストレーンを走る MoQ Luke Curley Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。 2026年7月14日

クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス David King, Ashley Hurwitz ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。 2026年6月16日

Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示 エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。 2026年6月10日

権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ Marshall Erwin CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。 2026年5月20日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート David King, Natalie Griffeth ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。 2026年4月16日

CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。 2026年4月09日

AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか Alina Lehtinen-Vela AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。 2026年2月25日

2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly Natalie Griffeth Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。 2026年1月01日

AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか David King, Natalie Griffeth 現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。 2025年12月18日

React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策 Fastly セキュリティリサーチチーム 重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。 2025年12月11日

停電、攻撃、レジリエンスの必要性 Austin Spires クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。 2025年11月19日

レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避 Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示 Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。 2025年11月14日

WikipediaがAI企業に「スクレイピングをやめるように」と要請 Natalie Griffeth ウィキペディアはAIスクレイピングを厳しく取り締まり、サーバー負荷とトラフィック減少を理由にしています。なぜパブリッシャーが反撃し、ボット管理に目を向けているのかをご覧ください。 2025年11月14日

9月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。 2025年10月17日

AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加 Natalie Griffeth AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。 2025年10月08日

8月の DDoS Liam Mayron, David King 2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。 2025年9月10日

CISO の視点 : 2025年第2四半期脅威インサイトレポート Marshall Erwin Fastly の CISO、Marshall Erwin の視点から、2025年第2四半期の Fastly 脅威レポートをご覧ください。ボットトラフィックのインサイトと主要なセキュリティプラクティスを明らかにします。 2025年9月09日