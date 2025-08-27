業界インサイト
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ファストレーンを走る MoQ
Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。
クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス
ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。
Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース
エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。
権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ
CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。
AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由
現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。
ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート
ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。
CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート
CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。
AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか
AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。
2025年12月の分散型 DDoS 攻撃
2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。
Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly
Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。
AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか
現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。
React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策
重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。
停電、攻撃、レジリエンスの必要性
クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。
レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避
Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。
WikipediaがAI企業に「スクレイピングをやめるように」と要請
ウィキペディアはAIスクレイピングを厳しく取り締まり、サーバー負荷とトラフィック減少を理由にしています。なぜパブリッシャーが反撃し、ボット管理に目を向けているのかをご覧ください。
9月の分散型 DDoS 攻撃
Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。
AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加
AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。
8月の DDoS
2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。
CISO の視点 : 2025年第2四半期脅威インサイトレポート
Fastly の CISO、Marshall Erwin の視点から、2025年第2四半期の Fastly 脅威レポートをご覧ください。ボットトラフィックのインサイトと主要なセキュリティプラクティスを明らかにします。
AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ
Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。