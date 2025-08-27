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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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業界インサイト

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  • ファストレーンを走る MoQ

    Luke Curley

    Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。

    パフォーマンス
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  • クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス

    David King, Ashley Hurwitz

    ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。

    セキュリティ
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  • Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース

    Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示

    エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。

    AI
    さらに3記事を表示

  • 権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ

    Marshall Erwin

    CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。

    業界インサイト
    さらに2記事を表示

  • AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由

    Ashley Hurwitz, David King

    現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。

    AI
    さらに2記事を表示

  • ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート

    David King, Natalie Griffeth

    ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。

    セキュリティ
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  • CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート

    Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム

    CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか

    Alina Lehtinen-Vela

    AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示
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  • 2025年12月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly

    Natalie Griffeth

    Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。

    業界インサイト

  • AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか

    David King, Natalie Griffeth

    現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。

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  • React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策

    Fastly セキュリティリサーチチーム

    重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。

    セキュリティ
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  • 停電、攻撃、レジリエンスの必要性

    Austin Spires

    クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに4記事を表示
    Fastly のレジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避し、深刻な影響を緩和

  • レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避

    Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示

    Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。

    業界インサイト
    さらに3記事を表示

  • WikipediaがAI企業に「スクレイピングをやめるように」と要請

    Natalie Griffeth

    ウィキペディアはAIスクレイピングを厳しく取り締まり、サーバー負荷とトラフィック減少を理由にしています。なぜパブリッシャーが反撃し、ボット管理に目を向けているのかをご覧ください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 9月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加

    Natalie Griffeth

    AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。

    セキュリティ
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  • 8月の DDoS

    Liam Mayron, David King

    2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。

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  • CISO の視点 : 2025年第2四半期脅威インサイトレポート

    Marshall Erwin

    Fastly の CISO、Marshall Erwin の視点から、2025年第2四半期の Fastly 脅威レポートをご覧ください。ボットトラフィックのインサイトと主要なセキュリティプラクティスを明らかにします。

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  • AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ

    Alina Lehtinen-Vela

    Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。

    AI
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