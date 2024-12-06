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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
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AWS Lambda のサポートと Cloud WAF のアップグレードでさらに柔軟なデプロイを実現

Julie Rockett

プロダクトマーケティング担当ディレクター, Fastly

セキュリティ

Web アプリケーションファイアウォール (WAF) は、アプリケーションレイヤーへの攻撃に対する予防策の要です。多くの組織は、アプリケーションがどこにデプロイされていても、トラフィックとビジネスニーズの拡大に合わせてスケールアップし、アプリケーションを継続的に保護できる外部の WAF ソリューションを必要としています。例えば、エッジにある新しいアプリケーションでも、コアインフラストラクチャにデプロイされている、あるいはクラウドでホストされている従来型のアプリケーションと同等のセキュリティコントロールが求められます。 

Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) 独自の特徴として、企業はクラウド、コンテナ、PaaS、IaaS、コアまたはエッジなど、非常に幅広いオプションからデプロイ方法を柔軟に選択でき、すべてを Web コンソールから一元管理することができます。これにより、一貫したセキュリティコントロールをすべての Web アプリケーションに適用でき、企業のあらゆるアプリケーションの管理が大幅に簡素化されます。 

「Signal Sciences (Fastly 次世代 WAF) では、複数のインストールオプションから選べるので、当社のプラットフォームの最も適切な場所に柔軟にインストールすることができます」 - Eventbriteundefinedundefined

今回は、Fastly 次世代 WAF をより多くの場所に迅速にデプロイする能力をさらに強化するために Fastly が最近実現したイノベーションについてご紹介します。 

Fastly 次世代 WAF 向け AWS Lambda エージェントをリリース

サーバーレスは、インフラストラクチャのプロビジョニングと管理を不要にし、貴重な時間とリソースを開発者と運用チームに還元できることから、アプリケーション主導の組織においてますます人気が高まっています。

Datadog の調査によると、AWS や GCP、Azure などの主要クラウドプロバイダーを使用している組織の半数以上がサーバーレスを採用しています。機能がクラウドに移行するにつれて、お客様はよりシンプルで費用対効果に優れた方法でアプリケーションを構築できるようになります。しかし、サーバーレス環境上に構築されたアプリケーションや、サーバーレス環境を利用するアプリケーションも、これまでと同様に、あらゆるアプリケーションを狙う攻撃者や脅威からの保護が必要です。 

そこで Fastly は、サーバーレスと FaaS のイニシアチブを支援する一環として、市場で最も普及しているサーバーレスソリューションのひとつである AWS Lambda との統合を発表しました。この統合により、Fastly 次世代 WAF エージェントを Lambda 関数自体から呼び出すことができるようになり、パフォーマンスとレイテンシへの影響を最小限に抑えることができます。 

このエージェントは Lambda レイヤーに組み込むことができるため、すべての機能に簡単に統合して使用できます。また、AWS から「サービスレディ」として認定されている Fastly 次世代 WAF は、AWS チームによる完全な技術的検証を受けており、AWS マーケットプレイスに緊密に統合される予定です。

このデプロイ方法については、AWS Lambda インストールガイドをご覧ください。 

マルチオリジンワークスペースのクラウドへのデプロイとその管理機能を強化

多くのアプリケーションと複数のオリジンを持つ大規模なお客様向けに、Fastly は WAF の管理を格段に簡素化する新しい機能をリリースしました。Fastly の Cloud WAF デプロイオプションでは、単一の Cloud WAF インスタンス内の複数のオリジンやワークスペースの管理機能が強化されました。これによって、大規模なデプロイの管理を合理化できます。 

Fastly がホストし、シンプルな DNS の変更によって有効化できる Cloud WAF は、Fastly のパワフルでスケーラブルな WAF を非常に素早くデプロイできる方法のひとつです。最小限のデプロイ作業で迅速にアプリケーションを保護することができます。Cloud WAF なら、1時間程度でセットアップして運用を開始でき、ニーズに合わせてセキュリティ機能を簡単に調整することができます。また、DevOps やセキュリティのツールチェーンと統合して、アプリケーションを狙う脅威を可視化できます。 

Cloud WAF のデプロイオプションに関する詳細や、インフラストラクチャ内にソフトウェアをインストールすることなく Web アプリケーションや API、マイクロサービス、サーバーレスアプリケーションを迅速かつ簡単に保護する方法については、こちらをご覧ください。

豊富なデプロイオプションでお客様のビジネスを加速

Fastly では、ビジネスのスピードに遅れをとらないようにするためには、デプロイの柔軟性が重要であることを理解しています。そのため、Fastly は市場で最も豊富な WAF のデプロイオプションを提供できるようイノベーションに取り組んでいます。現在、次世代 WAF をご利用のお客様で、新しいオプションの利用をご希望の場合は、担当のアカウントマネージャーまでご連絡ください。まだ次世代 WAF をご利用でないお客様は、こちらからお問い合わせください。お客様の環境に合った Fastly 次世代 WAF の活用方法をご紹介します。

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