世界的なストリーミングトレンド: バンドル戦略の変化

この投稿は、Fastly の Tim Logan が司会を務めた Streaming Summit 2025 のパネルディスカッションで得られた主要なインサイトを要約してお届けします。Crunchyroll、StoryFul、Fabric のリーダーを招いたこのセッションでは、広告付き無料ストリーミング TV (FAST)、広告付きビデオオンデマンド (AVOD)、サブスクリプションビデオオンデマンド (SVOD) におけるバンドル、発見、収益化戦略がどのように進化しているかを探りました。

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モバイルやスマート TV、ニッチな消費者向け直販アプリや大手アグリゲータープラットフォームなど、昨今のビデオコンテンツへのアクセス方法は、これまで以上に多様化し、断片化しています。コンテンツ所有者にとって、コンテンツの収益化や配信をするには、プラットフォームを選択するだけでは不十分です。FAST、AVOD、SVODサービスなど、拡大し続ける収益化モデル全体にわたって、パートナー、階層、ユーザーエクスペリエンスの適切な組み合わせを構築することが重要です。

以下は、このディスカッションのハイライトです。各ビジネスモデルの経済性とのバランスを取りながら、プレミアムな視聴体験を提供する方法について、推奨事項も含めてまとめました。

一方通行から循環へ: ユーザー体験の再設計

ストリーミングの世界は、無料から広告付き、プレミアムまで、ファネルのように考えられがちですが、興味深いことに、パネリストたちはその仮定に異議を唱えました。ユーザーの行動は、むしろ流動的だというのです。

「人はきちんとセグメント化されたモデルでは生きていません」と、StoryFul の編集長である James Lott 氏は言います。「私は FAST チャンネルを視聴し、プレミアムサービスをサブスクライブし、気分やデバイス、見たいものに応じて、それらを切り替えています。」

Fabric の最高データ責任者である Tom Giannari 氏は、FAST と AVOD を SVOD への単なる踏み石として扱うのではなく、より広範な変化を指摘しました。「実際には、その逆から始まりました。最初の大きなブームは SVOD でした。現在、米国などの市場で SVOD の普及率が80％に近づいており、成長は FAST と AVOD によってもたらされています。」

世界的に見ると、状況はより多様です。パネリストによると、EMEA 地域では、サブスクリプション型ストリーミングと広告付きストリーミングが均等に成長しています。中南米では、広告付きサービスが手頃な価格であることから、多くの地域で SVOD を完全に追い抜いています。

バンドルの新たな戦略

バンドルはもはや、有料 TV スタイルのパッケージのことだけではありません。今日のバンドルには、クロスサービスパートナーシップ (Disney+、Hulu、Maxなど)、テレコムストリーミングハイブリッド、さらには社内プロダクト拡張が含まれています。

Crunchyroll の Brian McCarvey 氏は、同社は消費者直販サービスとして始まったものの、現在は Amazon、Roku、そして世界的な通信会社との提携に多額の投資を行っていると語りました。「ブラジルやラテンアメリカ諸国のように、アニメが長い間放送されてきた地域では、パートナーシップによって、Crunchyroll の存在を知らないかもしれない熱心なファン層にリーチすることができます」と言います。

しかし、バンドルは単なるアクセスの問題ではなく、解約管理戦略です。Giannari 氏は、「人々が有料 TV を去る主な理由は、視聴しないチャンネルにお金を払いたくないから」だったと説明します。SVOD では、たとえ 1 つの番組しか視聴していない場合でも、そのような懸念はそれほど一般的ではありません。しかし、現在の問題は疲労です。人々はあまりにも多くのサービスをサブスクライブしすぎていると感じています。バンドルすることで、複雑さを増すことなく価値を提供できます。

バンドルを正しく行うことで、解約率を減らし、「継続利用」を生み出すことができます。McCarvey 氏は、Crunchyroll がブラジルでアニメのストリーミングとモバイルデータプランを組み合わせた通信バンドルを提供し、「驚くべき」獲得率を達成したことを挙げました。

見つけやすさ: 次のストリーミング戦場

アプリ、チャンネル、タイトルがあふれる中で、目立つことはこれまで以上に難しくなっています。課題はコンテンツだけではなく、配置です。

「ストリーミング戦争の次の戦線は、インターフェースの領域です」と Giannari 氏予測します。「アプリの画面で最上位に表示されるのはどの配信者でしょうか？スマート TV で上部に表示されるのはどのチャンネルでしょうか？これらの配置によって、視聴回数を10倍にすることができます。」

James Lott 氏はこう述べました。「アグリゲーターでの表示が250番目の FAST チャンネルは、もはや存在しないも同然です。」

コンテンツが優れていても、メタデータが弱点となることがよくあります。「メタデータが不十分なため、多くの素晴らしいコンテンツが見過ごされています」と Giannari 氏は言います。「クライアントから『それは私たちが書いたあらすじではありません』とか『そのポスターの画像は古いものです』などと言われました。メタデータの質は、まさに見つけやすさを決定します。」

多くの人が同意するように、将来的にはコンピューターが生成するメタデータ、つまり AI の力でシーン単位まで細かくタグ付けされたものが鍵となります。しかし、その責任を誰がもつのかについては議論があります。プラットフォームがコンテンツを充実させるべきでしょうか、それとも、コンテンツプロバイダーが主導権を握るべきでしょうか？

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広告のバランスの取り方: 疲労感か収益化か

広告付きモデルが成長するにつれて、広告の量と閲覧者の許容度の間の緊張も高まります。Fabric のデータによれば、FAST サービスでは過去1年間で1時間あたりの広告が10分から13分に増加し、広告付きのオンデマンドサービスは2倍以上に増加しました。

Crunchyroll は、この争いにはほとんど関与していません。同社は、低価格の広告枠を立ち上げるのではなく、サブスクリプションモデルに価値を組み込み、ゲームへのアクセスや商品割引などの特典を提供しており、まもなくデジタルマンガの提供も開始します。

とはいえ、広告に対する感情は想定されたほど否定的ではないかもしれません。StoryFul の調査によると、視聴者は FAST チャンネル上の広告に対して驚くほど好意的です。これは、広告と引き換えに無料コンテンツを提供するという価値提案が明確だからです。

しかし、広告負荷が増加する中、業界は転換点に直面しています。Giannari 氏は次のように語ります。「私たちは、超パーソナライズされた広告体験に向かっています。ユーザーの許容度や支払う意思によって、表示される広告の量は異なります。では、彼らに料金を支払う意思がない場合はどうなるでしょう？その場合は、関連性の広告を表示するよう徹底すべきです。」

消費者への直接販売を開始するべきか、まずパートナーと提携するべきか？

新規参入者にとっては、消費者向けストリーミングアプリを立ち上げるのは野心的すぎるかもしれません。代わりに、多くの人々はアグリゲータープラットフォーム内でプレミアムアドオンチャネルとしてスタートし、勢いを増したら拡大することを選んでいます。

「過去10年間の市場の進化とは正反対です」と、Giannari 氏は言います。「しかし、今では、企業が最初にアドオンとしてスタートし、数字がそれを裏付ければ完全なフル D2C にスピンアウトするようになっています。」

James Lott は、オーストラリアでも同様のパターンが見られると指摘しました。Paramount+ や Max などのサービスは、当初、国内プロバイダーを通じてコンテンツをライセンスし、その後、独立した製品/サービスとして提供を開始しました。これは、新しい市場でブランドを構築するための低リスクの道筋です。

プラットフォームが増えれば収益が増える…それとも頭痛の種が増える？

配信先が多すぎるということはあり得るでしょうか？コンテンツ所有者は、IP をあまりにも多くの FAST プラットフォームにまたがって過度に拡張することを心配する必要がありますか？

「多いのは悪いことではないと思います」と、McCarvey 氏は言います。「私たちは、ユーザーが AVOD コンテンツにアクセスするためにログインする必要があるモデルを実験しています。これにより、Crunchyroll のエクスペリエンスをより多く紹介することができます。存在感が増すということは、通常、認知度が高まることを意味します。」

そして、Lott 氏が指摘するように、特に FAST では、独占性を重視したコンテンツ配信の時代は終わりつつあるかもしれません。「多くの FAST チャンネル企業は、可能な限り多くの場所で配信したいと考えています。重要なのは認知度と関連性であり、ライセンス料ではありません。」

未来予測：次に来るのは？

将来について尋ねられた際、パネリストは3つの重要なトレンドを挙げました。

広告が増え、階層化が向上: 広告の量は増加しますが、よりスマートなサブスクリプション階層により、ユーザーは体験 (および支出) をコントロールできるようになります。 オペレーティングシステムの勢力拡大: スマートTV OS プロバイダーが主要なプレイヤーになりつつあります。Giannari 氏は、「彼らは今や可視性、ユーザーエクスペリエンス、さらには収益分配のダイナミクスまでもコントロールしている」と警告しています。 「発見」が技術的に進化: AI 主導のメタデータから SEO のような戦略まで、「発見」はコンテンツだけでなく、アプリのアイコンやインターフェースの配置をめぐる戦場となるでしょう。

また、従来のコンテンツ以外にも、スポーツ、ユーザー生成コンテンツ、ローカルニュースなどの新しい分野が新たな機会を生み出す可能性があります。「FAST ではニュースや天気予報チャンネルが盛況です。人々はそれらのチャンネルを信頼しており、そのフォーマットが機能しています。」と Lott 氏は言います。

バンドルされた未来は、すでにここに

コンテンツ所有者が収益化、離脱、発見可能性、グローバルなリーチといった課題に取り組む中で、明らかなことがひとつあります。それは、すべての人に適した単一のモデルは存在しないということです。むしろ、成功は、適切な価格設定、パートナー、体験などによって、視聴者がいる場所で彼らに出会うことにかかっています。

FAST、SVOD、AVOD のいずれを通じても、目標はストリーミングだけでなく、接続、変換、保持することです。進化を続けるあらゆる形態のバンドルが、それを実現するための鍵となります。