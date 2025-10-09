レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信 Austin Spires, John Agger 18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。 2026年7月20日

ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法) Mark Richards 世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。 2026年6月11日

今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加 Artur Bergman, Hossein Lotfi Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。 2026年6月09日

パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由 Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。 2026年5月04日

Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？ ザック・シェンカー, John Agger Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。 2026年4月15日

Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。 2026年4月08日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています Shane Burgess Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。 2026年3月03日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断 Ozgur Savas マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。 2026年2月19日

高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供 Sandeep Sadasivuni, Ben Argov, さらに3記事を表示 大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。 2026年2月12日

クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。 Stephen Stierer, Anjan Srinivas クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。 2026年2月05日

おすすめ CDN プロバイダー Natalie Griffeth Webサイトの速度、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる最適な CDN プロバイダーをご紹介します。Fastly、Cloudflare、Akamai などの主要プラットフォームを比較して、ビジネスに適したソリューションを見つけてください。 2026年2月03日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

停電、攻撃、レジリエンスの必要性 Austin Spires クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。 2025年11月19日

パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化 Natalie Griffeth マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。 2025年11月17日

Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説 Stephen Stierer, Anjan Srinivas Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。 2025年11月03日

Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓 Austin Spires 最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。 2025年10月30日