CDN & デリバリー
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レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信
18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。
ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法)
世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。
今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加
Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。
パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由
適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。
Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？
Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。
Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします
Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。
圧力下のヨーロッパ
お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。
ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています
Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。
スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ
Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。
マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断
マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。
高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供
大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。
クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。
クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。
おすすめ CDN プロバイダー
Webサイトの速度、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる最適な CDN プロバイダーをご紹介します。Fastly、Cloudflare、Akamai などの主要プラットフォームを比較して、ビジネスに適したソリューションを見つけてください。
より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす
Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。
Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法
Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。
停電、攻撃、レジリエンスの必要性
クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。
パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化
マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。
Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説
Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。
Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓
最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。
Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法
Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。