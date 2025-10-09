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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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CDN &amp; デリバリー

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  • レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信

    Austin Spires, John Agger

    18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。

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    ピークに備えてください

  • ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法)

    Mark Richards

    世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。

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    ストリーミング

  • 今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加

    Artur Bergman, Hossein Lotfi

    Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。

    AI
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  • パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由

    Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    パフォーマンス

  • Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？

    ザック・シェンカー, John Agger

    Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。

    CDN &amp; デリバリー
    ストリーミング

  • Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします

    Guy Nir

    Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。

    プラットフォーム
    さらに3記事を表示

  • 圧力下のヨーロッパ

    Noel Penzer

    お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。

    セキュリティ
    さらに5記事を表示

  • ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています

    Shane Burgess

    Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。

    CDN &amp; デリバリー
    プロダクト

  • スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ

    Adam Carter

    Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。

    CDN &amp; デリバリー
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    上向き矢印と下向き矢印が付いた3D の赤い雲のイラスト。その下には、グラフィックのタイルが流れ落ちる様子が示されています

  • マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断

    Ozgur Savas

    マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。

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  • 高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供

    Sandeep Sadasivuni, Ben Argov, さらに3記事を表示

    大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。

    パフォーマンス
    CDN &amp; デリバリー

  • クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    プラットフォーム

  • おすすめ CDN プロバイダー

    Natalie Griffeth

    Webサイトの速度、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる最適な CDN プロバイダーをご紹介します。Fastly、Cloudflare、Akamai などの主要プラットフォームを比較して、ビジネスに適したソリューションを見つけてください。

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    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす

    Adam Carter

    Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。

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    中央にレバーがあり、手がそのレバーを前方に押しているキーボードのイラスト

  • Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。

    Compute
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  • 停電、攻撃、レジリエンスの必要性

    Austin Spires

    クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。

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    Fastly のレジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避し、深刻な影響を緩和

  • パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化

    Natalie Griffeth

    マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。

    CDN &amp; デリバリー
    パフォーマンス

  • Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。

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  • Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓

    Austin Spires

    最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。

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    ピークに備えてください

  • Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法

    Daniel Axtens

    Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。

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    ピラミッドの頂点