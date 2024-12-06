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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
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Fastly による買収で Glitch のプライバシー対策が改善した理由

Jesse von Doom

プロダクト責任者、開発者エクスペリエンス, Fastly

プライバシー

開発者としてこの業界にいれば、お気に入りのアプリケーションやサービスの買収を恐れているはずです。買収により、これまで喜んで使用していた機能の廃止や、最悪の場合、完全にプロダクトやサービスが打ち切られることがあるためです。今回はこれを念頭に置いた上で、Privacy Week の一環として、Fastly による買収で Glitch の多くのサービス、特にコミュニティのデータプライバシーがどのように強化されたかについてご説明します。

まだご存じない方のために説明しますと、今年5月に Glitch は Fastly に買収されました。私たちは Glitch のことをフレンドリーな空間と呼んでいます。ここでは、独自のコーディングエディターやフルスタックのアプリケーションを数秒で作成できる機能、開発者や Web 構築マニアたちによる温かいコミュニティのサポートにより、誰もが Web を構築できます。 

買収の一環として必ず行われるデューデリジェンスのプロセスでは、買い手が買収先の企業、社員、経営方法に関するインサイトを得ることができます。Glitch はこの期間中に Fastly と協力し、Glitch のサービスを利用するために開発者がやりとりするシステムの全体像を図式化しました。このプロセスを通じて、データ処理に関する法令の遵守がさらに強化され、コンプライアンスに対する取り組みでより明確にすべき点や保護を強化すべき点に関する方向性を見出すことができました。

データのプライバシーは、新たな一連のポリシーによって保護されていますが、これらは Web をより強力で健全なものにするのに役立つと Glitch が信じる原則に根ざしています。自分のデータは自分でコントロールできるべきであり、他者に利用されて驚くようなことがあってはなりません。私たちは開発者コミュニティ向けにこの理念のモデル化と運用化に真剣に取り組んでおり、ユーザーがクリーンな環境で独自のアプリケーションの開発を開始できるよう努めています。

原則として Glitch ではどうしても必要なデータのみを収集していましたが、これは Fastly の既存のプラクティスや方針と一致しています。他の企業ではリスクマネジメントを優先するあまり開発者が犠牲になっているという話をよく聞きますが、Fastly では違います。Fastly のおかげで Glitch のプライバシー対策は、スタートアップ企業式のアプローチ (適切な項目すべてにチェックを付けるというもの) から、ユーザーを重視した一貫性のある強力かつ洞察に満ちたポリシーへと成長することができました。 

Glitch のデータ削除プロセスは、Fastly における既存の規律やプラクティスに支えられてより強固なものとなりました。この過程では、Fastly の有能な法務部門やカスタマーサポートチームが協力してくれました。彼らは最初から、Glitch がコミュニティを大切にしていることや、ユーザーを守りたいと考えていることを理解し、保護の強化を支援してくれました。

Glitch は常に開発者にとって利用しやすい環境づくりを重視しています。これは、Glitch の規約を誰もが理解できる分かりやすい言葉に変換する際には特に留意していることです。Glitch はコミュニティを第一に考え、ユーザーを優先し続けます。しかし一般的に買収は負担が大きく、開発者の信用を得られないものです。Glitch は開発者の集まりということもあり、正直に言うと懐疑的な意見もありました。

どんな買収でも利用規約は変更されるものですが、Fastly の法務部門は厳格な権利の主張や隠れて監視を行うのではなく、コミュニティのプライバシーの権利を強化できるよう支援してくれました。これにより、データの取り扱いや処理に関する規約に新たな深みと厳格さがもたらされ、引き続き分かりやすい言葉を使いながらもさらに強化することができました。 

コミュニティ主導の姿勢を維持することは簡単ではありません。しかし、Fastly が Glitch のコミュニティ重視の理念を積極的に受け入れ、さらに強化しようとしている姿勢を確認できてからは、この買収が適切な巡り合わせだったと確信しました。何より素晴らしいのは、自分たちのデータが安全かつ適切に取り扱われ、今後もそれが継続されると、Glitch の開発者が Fastly を信頼しているという点です。

この記事は、プライバシーに関するプラクティスやテクノロジーをインターネットの構造に統合する Fastly の取り組みをご紹介する Privacy Week の一環として書かれたものです。

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