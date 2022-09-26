2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場 Jesse von Doom 高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。 2024年12月12日

Fastly の Glitch、2023 DEVIES Award を受賞 Jesse von Doom Fastly の Glitch が、2023年 DEVIES Award の開発環境 & コーディングツール部門で「Winner」に選ばれました。 2023年2月03日