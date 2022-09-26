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Jesse von Doom
プロダクト責任者、開発者エクスペリエンス, Fastly
DX チームの Head of Product を務める Jesse von Doom は、Glitch の買収を通じて Fastly チームに加わりました。Glitch の前は Mozilla Foundation で Digital Director を務めたほか、Shuttleworth Foundation のフェローや CASH Music の Executive Director として活躍しました。虹が大好きです。
2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました
Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む
構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場
高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。
Fastly の Glitch、2023 DEVIES Award を受賞
Fastly の Glitch が、2023年 DEVIES Award の開発環境 & コーディングツール部門で「Winner」に選ばれました。
Fastly による買収で Glitch のプライバシー対策が改善した理由
特に #プライバシーに関して、分かり合えるパートナーを見つけるのは容易ではありませんが、Fastly と Glitch は初めから良好な関係を築くことができました。私たちは、ユーザーを重視した一貫性のある強力かつ洞察に満ちた #データポリシーの実現という共通の目標を掲げています。