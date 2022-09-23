無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由 Simon Wistow Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。 2026年4月09日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド David King Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。 2025年6月03日

Web におけるデバイス検出の未来 Andrew Betts ユーザーデータを保護できるデバイス検出の技術が進化を遂げるなか、より優れたユーザーエクスペリエンスの創出を目指す開発者のニーズを満たすべく、クライアントヒントをはじめとするさまざまなソリューションが台頭しています。 2024年2月08日

TLS のセキュリティを強化する BoringSSL Roberto Guimaraes, Wayne Thayer OpenSSL を BoringSSL に置き換えることは、お客様にとって CVE への対応頻度を減らし、TLS 終端システムのセキュリティを強化することを意味します。 2024年1月18日

Firefox と Fastly がインターネットプライバシーのアップグレードに向けて新たな一歩 Jana Iyengar Firefox が Oblivious HTTP (OHTTP) Relay に Fastly を採用したことで、Mozilla と Fastly はよりセキュアでプライベートなインターネットの実現に向けて新たに重要な一歩を踏み出しました。 2023年10月12日

優れた TLS 認証局の構築の裏側 Shiloh Heurich Fastly の認証局「Certainly」によって、適切なタイミングでの対応が求められる証明書の管理が非常にシンプルになりました。この記事では、Certainly が構築されたプロセスを詳しくご紹介します。 2023年9月07日

Fastly による相互 TLS 認証のサポート Shane Burgess Fastly による相互 TLS 認証 (mTLS) のサポートが一般公開されました。mTLS は、双方向認証とネットワーク通信の暗号化を行うセキュリティプロトコルのひとつです。 2023年5月10日

ネット上のプライバシーを強化する Oblivious HTTP Simun Kuhn プライバシーの保護を目的とする Fastly の最新プロダクト「Fastly OHTTP リレー」のベータ版が、一部のパートナーの皆様を対象に公開されました。 2023年3月15日

Client Hints を使用した不一致の検出方法 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。 2022年10月19日

Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築 Anil Dash このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！ 2022年9月28日

プライベートアクセストークンと不正防止対策の未来 Robert Gibson 新しい認可プロトコル「プライベートアクセストークン」によって、DevOps チームやセキュリティ担当者が不正行為を阻止する方法がどのように変わりつつあるかについてご紹介します。 2022年9月27日

Fastly による買収で Glitch のプライバシー対策が改善した理由 Jesse von Doom 特に #プライバシーに関して、分かり合えるパートナーを見つけるのは容易ではありませんが、Fastly と Glitch は初めから良好な関係を築くことができました。私たちは、ユーザーを重視した一貫性のある強力かつ洞察に満ちた #データポリシーの実現という共通の目標を掲げています。 2022年9月26日