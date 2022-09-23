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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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プライバシー

  • 無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由

    Simon Wistow

    Fastly では、著作権侵害に対抗し、意図しない付随的な損害なしにオープンインターネットを保護するために、無差別に IP アドレスをブロックするよりも、技術的な精度を重視しています。

    ストリーミング
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  • 圧力下のヨーロッパ

    Noel Penzer

    お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。

    セキュリティ
    さらに5記事を表示

  • 2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド

    David King

    Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。

    セキュリティ
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    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • Web におけるデバイス検出の未来

    Andrew Betts

    ユーザーデータを保護できるデバイス検出の技術が進化を遂げるなか、より優れたユーザーエクスペリエンスの創出を目指す開発者のニーズを満たすべく、クライアントヒントをはじめとするさまざまなソリューションが台頭しています。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • TLS のセキュリティを強化する BoringSSL

    Roberto Guimaraes, Wayne Thayer

    OpenSSL を BoringSSL に置き換えることは、お客様にとって CVE への対応頻度を減らし、TLS 終端システムのセキュリティを強化することを意味します。

    セキュリティ
    さらに4記事を表示

  • Firefox と Fastly がインターネットプライバシーのアップグレードに向けて新たな一歩

    Jana Iyengar

    Firefox が Oblivious HTTP (OHTTP) Relay に Fastly を採用したことで、Mozilla と Fastly はよりセキュアでプライベートなインターネットの実現に向けて新たに重要な一歩を踏み出しました。

    会社ニュース
    さらに3記事を表示

  • 優れた TLS 認証局の構築の裏側

    Shiloh Heurich

    Fastly の認証局「Certainly」によって、適切なタイミングでの対応が求められる証明書の管理が非常にシンプルになりました。この記事では、Certainly が構築されたプロセスを詳しくご紹介します。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • Fastly による相互 TLS 認証のサポート

    Shane Burgess

    Fastly による相互 TLS 認証 (mTLS) のサポートが一般公開されました。mTLS は、双方向認証とネットワーク通信の暗号化を行うセキュリティプロトコルのひとつです。

    セキュリティ
    さらに3記事を表示

  • ネット上のプライバシーを強化する Oblivious HTTP

    Simun Kuhn

    プライバシーの保護を目的とする Fastly の最新プロダクト「Fastly OHTTP リレー」のベータ版が、一部のパートナーの皆様を対象に公開されました。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • Client Hints を使用した不一致の検出方法

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築

    Anil Dash

    このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！

    業界インサイト
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  • プライベートアクセストークンと不正防止対策の未来

    Robert Gibson

    新しい認可プロトコル「プライベートアクセストークン」によって、DevOps チームやセキュリティ担当者が不正行為を阻止する方法がどのように変わりつつあるかについてご紹介します。

    プライバシー
    セキュリティ

  • Fastly による買収で Glitch のプライバシー対策が改善した理由

    Jesse von Doom

    特に #プライバシーに関して、分かり合えるパートナーを見つけるのは容易ではありませんが、Fastly と Glitch は初めから良好な関係を築くことができました。私たちは、ユーザーを重視した一貫性のある強力かつ洞察に満ちた #データポリシーの実現という共通の目標を掲げています。

    プライバシー

  • Fastly プライバシーウィークがスタート

    Jana Iyengar

    インターネットは、他者とのやりとりやビジネスの取引、学習、自己表現などを行える前例のない空間です。しかし、Web の基本的な仕組みには、私たちの行動や興味関心、個人的な関係までも同意なしに追跡できる監視技術が備わっています。

    プライバシー
    イベント