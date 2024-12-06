Fastly プライバシーウィークがスタート

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Fastly プライバシーウィークがスタート

Jana Iyengar

Infrastructure Service、VP of Product, Fastly

プライバシーイベント

インターネットは、他者とのやりとりやビジネスの取引、学習、自己表現などを行える前例のない空間です。しかし、Web の基本的な仕組みには、私たちの行動や興味関心、個人的な関係までも同意なしに追跡できる監視技術が備わっています。 

こうしたテクノロジーによる情報漏洩のリスクを抑えたいと考える Web ユーザーのために、Fastly では比類のないグローバルスケールのインフラストラクチャを提供し、高いパフォーマンスを維持しながらプライバシーを保護しています。Fastly では、すべてのプロダクトにおいてプライバシーの確保に努めています。そこで、本日から来週にかけて Fastly プライバシーウィークを開催いたします。Web のプライバシー標準の革新や強化の実現に向けた Fastly の取り組みをご紹介します。

Fastly では、サードパーティによって観測されるトラフィック量を、もっとインターネットユーザーが決定できるべきだと考えています。そのため、Apple と連携して iCloud プライベートリレーの主要なインフラストラクチャの柱をサポートしていきます。Apple および何千万人もの iCloud ユーザーがすでに日々使用しているプライベートリレーは非常に優れたソリューションです。私たちは、こうしたソリューションをより多くのユーザーにお届けしたいと考え、Android ユーザー向けに 同様のプライバシー保護の提供を目的とする INVISV も支援しています。

以下は Privacy シリーズの第1回目です。また、プライバシーに関するさらに多くの情報を来週にかけてお届けします。具体的には、クリエイティブな開発者に愛されてきたプラットフォーム「Glitch」 の買収が、Glitch のプライバシーポリシーの強化につながった話などをご紹介します。ぜひご覧ください。

第1回 : モバイルネットワークのプライバシー : INVISV と Fastly が連携してネットワーク・プライバシー・サービスをリリース

iOS 向けの Apple iCloud プライベートリレーに加えて、Android 向けに INVISV リレーがリリースされたことにより、2つの主要なモバイルプラットフォームにおいて、重要なインターネットプライバシー保護を確保できるようになりました。どちらも Fastly のグローバル・プライバシー・プロキシ・インフラストラクチャを使用しています。undefined

プライバシーとは、他から見られないことを意味します。トラフィックの送受信を他者に任せる必要のあるインターネットにおいて、これは何より重要なポイントです。

私たちはインターネットを可能な限り素晴らしい環境にすることを目指しています。その一環として、すべてのユーザーがインターネット使用時の個人情報の公開範囲を管理できることが理想であると考えています。また、インターネット全体をアップグレードして安全性を強化し、誰もが簡単かつ安全に使用できるようになる必要があり、Fastly はその実現において重大な役割を担っていると信じています。私たちは、テクノロジースタックを通じてイノベーションを積極的にサポートし、技術の進歩をプロダクトやインフラストラクチャに変換することで、それらを使用する世界中の優れた企業と団結してユーザーを守るという信念に基づき活動しています。現在、最新のコミュニケーションツールを活用するユーザーにとって、プライバシー保護はこれまで以上に難しい問題ですが、だからこそ、その重要性が増しているのです。

この度 Fastly は、インターネットでユーザーのメタデータを保護するアプリ/サービスの「リレー」、およびそれを利用する新しい種類のモバイルプライバシーサービス「Pretty Good Phone Privacy」のリリースにおいて INVISV とパートナーシップを締結したことをご報告いたします。Fastly は高速かつ安全性の高いプライバシー・プロキシ・インフラストラクチャを使用して、このリレーサービスの一角を担っています。

INVISV リレーとは

インターネットに接続するには、デバイスが IP アドレスを所有・使用する必要があり、すべての通信にはユーザーの IP アドレスに加えて、アクセスするサイトの名前もしくは IP アドレスが含まれます。しかし、こうした識別子は、ネットワークプロバイダーや接続先のサイト、アクセスするサイトに埋め込まれたサードパーティサイトなど、ネットワーク上の多くのエンティティに筒抜けになっています。これにより、ネットワークオペレーター、プライマリサイト、サードパーティサイトは、ユーザーの ID およびアクセス先のサイトを確認することが可能になり、結果として個人情報の売買を助長させています。

そこで誕生したのが INVISV による Android 向けの新しいモバイルプライバシーサービス、リレーです。リレーは Fastly のプライバシー・プロキシ・インフラストラクチャを使用して構築されており、Wi-Fi およびモバイル接続でインターネットにアクセスする際に、モバイルデバイスを使用するユーザーのプライバシーを保護します。リレーを使用すると、上記で説明した筒抜けの情報がユーザー以外には見えなくなります。アーキテクチャにおいてこれは重要な点です。VPN とは異なり、リレーのアーキテクチャはundefinedプライバシーを念頭に置いて設計されています。iCloud プライベートリレーに似たデュアルホップアーキテクチャを用いたリレーでは、INVISV も Fastly も、ユーザーの識別子をインターネットトラフィックと関連付けることはできません。

リレーは、ユーザーが信頼できるプライバシー保護を実現します。これは INVISV や Fastly を信頼して個人情報を預けるからではなく、基盤となる技術により、INVISV、Fastly、ネットワークプロバイダー、プライマリサイト、サードパーティのいずれも独自に個人情報を得ることができなくなるからです。これは強力かつ革新的な技術と言えるでしょう。

INVISV は単なるスタートアップ企業ではありません。長年、スタック全体にわたるネットワークとセキュリティの新しいソリューションを構築してきたネットワークセキュリティの専門家である、Barath Raghavan 氏と Paul Schmitt 氏 によって創設されました。INVISV は一般のユーザーや使用状況に適した最先端のプライバシー技術を構築し、IT 業界に革命を起こしています。

INVISV リレーにおける Fastly のプライバシー・プロキシ・インフラストラクチャの役割

Fastly のインフラストラクチャは、インターネット上のあらゆる場所でサービスを提供できるよう構築されています。世界中に配信拠点を構え、きめ細やかに調整されたソフトウェアスタックを擁する Fastly は、インターネット業界の主要なサービス企業の多くに、レイテンシが極めて少なく、パフォーマンスの高いソリューションを提供してきました。

INVISV ユーザーがリレーを通じてインターネットにアクセスする場合、ユーザーのデバイスは、デバイスから (ユーザーの IP アドレスをマスクする) INVISV のインフラストラクチャ経由で、近くの Fastly POP で動作する Fastly のプライバシー・プロキシ・インフラストラクチャまで、ネスト化され TLS 暗号化で保護されたネットワーク接続を確立します。ユーザーのデバイスは Fastly のプロキシに Webサイトなどのアクセス先サービスへの接続を指示してから、これを通じて別の TLS 接続を確立し、デバイスからサービスまでのエンドツーエンドの TLS 暗号化を実現します。その後、データは通常通り移動しますが、INVISV も Fastly も通信の内容や確立された各接続のソースまたはアクセス先を知ることはありません。

Fastly では、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらプライバシーを提供できるよう努めてきました。これこそ私たちが構築したいと考える、高速かつレスポンシブで、プライバシーが保護されたインターネットです。Fastly では、私たちが理想とするインターネットの実現を可能にする基盤となるテクノロジーの構築を続けます。undefined

今後の展望

Fastly は、インターネットの世界において新しいプライバシーおよびセキュリティ技術の最前線に立てることを嬉しく思います。今後も、INVISV とのパートナーシップやプライバシー保護を実現する一連の Fastly サービスに関する情報をお届けしていきます。

この記事は、プライバシーに関するプラクティスやテクノロジーをインターネットの構造に統合する Fastly の取り組みをご紹介する「プライバシーウィーク」の一環として書かれたものです。undefined

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ