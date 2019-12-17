レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信 Austin Spires, John Agger 18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。 2026年7月20日

初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開 Anil Dash 一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。 2024年6月20日

Wasm の未来を示す Fastly チームによる6つのトークセッション Hannah Aubry Web の未来が Wasm にかかっている理由とは？ 2023年12月15日

高速かつセキュアな Fastly Lakshmi Sharma スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。 2023年8月23日

Fastly プライバシーウィークがスタート Jana Iyengar インターネットは、他者とのやりとりやビジネスの取引、学習、自己表現などを行える前例のない空間です。しかし、Web の基本的な仕組みには、私たちの行動や興味関心、個人的な関係までも同意なしに追跡できる監視技術が備わっています。 2022年9月23日

IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案 Noel Penzer コンテンツを視聴する方法としてストリーミングが最も一般的になった今、最先端の放送事業者はスケーラビリティ、レジリエンス、セキュリティの確保に注力する必要があります。 2022年9月06日

統合プラットフォームが Secure DevOps の未来を拓く Cassandra Dixon Fastly と Signal Sciences が力を合わせ、次世代の Web アプリと API セキュリティをエッジで構築しました。私たちのアプローチが他とどのように異なるのか、それにより、どのようにして開発者がこれまで以上のセキュアな構築を行うことが可能になるのか見ていきましょう。 2020年12月17日

2021年そして未来に向けての製品ビジョン : 今踏み出す、明日への一歩 Dana Wolf 私たちは、どのような課題に直面しても、常に自信を持って、安全かつ迅速に、最高のユーザーエクスペリエンスを構築するお手伝いをしたいと考えています。そして、2021年の製品のビジョンはそんな思いを込めてデザインされています。主な分野について詳しく見ていきましょう。 2020年12月16日