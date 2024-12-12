Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da

Der Schmerz, eine hohe Speicherrechnung zu erhalten, ist nur allzu real. Der schlimmste Teil? Es besteht eine gute Chance, dass Sie für den ausgehenden Datentransfer genauso viel bezahlen wie für die Speicherung – vielleicht sogar mehr. Es geht nicht nur um das Geld – es erstickt auch Ihre Fähigkeit, innovativ zu sein. Wer möchte schon datenintensive Tests durchführen oder Services integrieren, die ständig Daten übertragen, wenn Sie jedes Byte im Auge behalten müssen?

Da unser Bedarf an großem Objekt- und Dateispeicher immer weiter wächst, ist es offensichtlich, dass wir einen neuen Ansatz benötigen. Hier kommt Fastly Object Storage ins Spiel. Unser stets kostenloser ausgehender Datentransfer ermöglicht es Ihnen, Dateien überall im Internet zu übertragen, und Sie profitieren von einer einfachen Preisgestaltung, bei der Sie umso mehr sparen, je mehr Sie nutzen.

Fastly Object Storage: Die Kurzfassung

Keine Egress-Gebühren (ja, Sie haben richtig gelesen)

S3-kompatible API (Ihr bestehender Code wird es Ihnen danken)

So viel Speicherplatz, wie Ihre Apps jemals benötigen könnten

Unter der Haube

Fastly Object Storage ist als Drop-in-Ersatz für die S3-API konzipiert. Das bedeutet, dass Sie große Dateien von Fastly Services über dieselbe Schnittstelle speichern und darauf zugreifen können, mit der Sie bereits vertraut sind. Einfache Migration und kostengünstige Innovation – ohne dass Sie Ihren Code neu schreiben oder eine neue API erlernen müssen. Unser Ziel ist es, Ihnen das Leben einfacher und flexibler zu gestalten, damit Sie sich nicht an einen Anbieter binden müssen, Geld sparen und mehr Zeit für produktive Tätigkeiten aufwenden können. Weniger Kopfschmerzen, mehr Zeit zum Programmieren.

Anwendungsfälle, die Sie zum Lächeln bringen werden

Medienbibliotheken KI-Trainingsdaten Anwendungsaktualisierungen Spieldaten Asset-Speicherung Digitale Produkte CDN-Origin-Server (konfigurieren Sie Fastly Object Storage als Ihren CDN-Origin-Server für optimale Performance und Kosteneinsparungen)

Kosteneffektiv für alle

Ob Sie ein kleines Startup oder ein großer Konzern sind, Fastly Object Storage steht Ihnen zur Seite. Wir sprechen von einem Zero-Egress-Zugang zur Objektspeicherung sowohl von unseren Compute- als auch von unseren Inhaltsauslieferungs-Services aus. Das ist eine erhebliche Kostenoptimierung für Ihre digitale Infrastruktur.

Das Fazit

Da wir die Grenzen digitaler Erlebnisse immer weiter verschieben, sind effiziente und kostengünstige Speicherlösungen von entscheidender Bedeutung. Fastly Object Storage ist hier, um Ihnen bei Folgendem zu helfen:

Optimierung der Inhaltsauslieferung Erhebliche Kostensenkung Vereinfachung des Entwicklungsprozesses Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse

Sind Sie bereit, Fastly Object Storage auszuprobieren? Nutzen Sie es noch heute oder kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Speicherstrategie zu optimieren und die Kosten zu senken. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen! 🚀