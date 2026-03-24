Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft

Wir sind stolz darauf zu verkünden, dass Fastly in The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q1 2026 zum „Leader“ ernannt wurde.

Bei dieser Bewertung war Fastly einer von nur zwei Anbietern, die als „Leader“ ausgezeichnet wurden. Der Bericht vergab an Fastly 5 von 5 Punkten in acht Kriterien, darunter Innovation, Entwicklererfahrung, Performance, Latenzoptimierung, Skalierung, Observability sowie Workload- und Netzwerkisolation.

Wir waren außerdem der einzige bewertete Anbieter, der überdurchschnittliches Kundenfeedback erhielt. Wir glauben, dass diese Auszeichnung ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Vertrauen widerspiegelt. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die Beobachtung ihres Erfolgs treiben uns an, daher war es von großer Bedeutung, zu sehen, wie sich diese Beziehungen in dieser Studie widerspiegelten.

Warum die Analystenfirma Forrester Fastly anerkannt hat

Forrester, ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen, stellte in dem Bericht fest, dass „Kunden die starke Performance, Zuverlässigkeit und Entwicklererfahrung von Fastly hervorheben“ und „den sehr engagierten technischen Support und die proaktive Partnerschaft von Fastly loben …“

Wir glauben, dass diese Anerkennung unseren anhaltenden Fokus auf den Aufbau einer Plattform widerspiegelt, die Entwicklern hilft, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Performance und Zuverlässigkeit zu bieten, die moderne Anwendungen erfordern.

Darüber hinaus ist Fastly dem Bericht zufolge „eine ausgezeichnete Wahl für performancekritische, ereignisgesteuerte, sicherheitssensible und global konsistente Edge-Workloads“.

Was Fastly für uns auszeichnet: Edge Compute

Ein zentraler Bestandteil der Fastly-Plattform ist Compute, unsere serverlose Anwendungsplattform , die es Entwicklern ermöglicht, Code direkt im globalen Edge-Netzwerk von Fastly auszuführen.

Compute ermöglicht es Teams, Anwendungen und Edge-Logik zu erstellen und bereitzustellen, ohne Infrastruktur verwalten zu müssen, und dabei eine hohe Performance und starke Sicherheit beizubehalten.

Zu den Funktionen, auf die sich Entwickler verlassen, gehören unter anderem:

Startup-Zeiten im Mikrosekundenbereich, die helfen, Latenz zu reduzieren und die ursprüngliche Infrastruktur auszulagern

Isolierung auf Anfrageebene, bei der jede Anfrage in ihrer eigenen Sandbox-Umgebung ausgeführt wird

Unterstützung für gängige Programmiersprachen und Integration in bestehende DevOps-Tools und -Workflows

Keine zu verwaltende Infrastruktur, Zugriff auf umfangreiche Ressourcen über den Fastly DevHub

Diese Funktionen erleichtern es Teams, schnelle, skalierbare und sichere Anwendungen auf der Edge zu entwickeln.

Mit Fastly entwickeln

Da immer mehr Unternehmen zur Unterstützung moderner, verteilter Anwendungen auf die Edge setzen, konzentriert sich Fastly weiterhin darauf, Entwickler bei der Erstellung, Absicherung und Skalierung dieser Anwendungen zu unterstützen. Für Entwickler ermöglicht Fastly Compute die einfache Erstellung leistungsstarker, sicherer und skalierbarer Anwendungen – unter Nutzung von Technologien wie WebAssembly und der globalen Bereitstellung von Code auf der Edge ohne Verwaltung der Infrastruktur.

Lesen Sie den kostenlosen Bericht , um mehr darüber zu erfahren, warum Fastly zum „Leader“ ernannt wurde, oder entdecken Sie, wie Fastly Compute Ihnen bei der Entwicklung auf der Edge helfen kann.