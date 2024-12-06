Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

FirmennewsComputeKulturEventsProdukt

Wir machen das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch unser aller erstes Special Event für Entwickler. Und mit unserer Community zu interagieren und zu zeigen, was das Fastly Team alles mit viel Mühe und Herzblut für Entwickler an den Start gebracht hat, hat echt Spaß gemacht.

Sehen Sie sich gerne den Mitschnitt des gesamten Events an. Sie werden es nicht bereuen (Hinweis: Bei der Produktion sind keine Entwickler zu Schaden gekommen)! Wenn Sie sich aber nur für die Highlights interessieren, finden Sie hier eine Zusammenfassung der vorgestellten Themen und entsprechende Links, damit Sie das Ganze selbst ausprobieren können.

Die wichtigste Ankündigung zuerst: Kostenlose Fastly Accounts!

Das größte Highlight des Events war die Erfüllung des häufigsten Wunsches, den wir bisher von Entwicklern zu hören bekommen haben: kostenlose Entwickler-Accounts bei Fastly! Entwickler erhalten Zugang zu sämtlichen CDN-Vorteilen, unseren großartigen Observability-Tools, großzügigem Speicherplatz in unserem KV Store und vielen weiteren fantastischen Funktionen und Produkten. Die Registrierung und der Einstieg in die Auslieferung Ihrer Website mit Fastly ist jetzt einfacher denn je. Probieren Sie es aus, zeigen Sie in unserem Community-Forum, was Sie entwickelt haben, und lassen Sie Ihre Entwicklerkollegen wissen, dass Fastly eine ganze Reihe großartiger kostenloser Services zum Ausprobieren für sie bereithält.

Und wo ist der Haken beim neuen kostenlosen Fastly Account und den ganzen Features? Es gibt keinen! Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Seite erfolgreich sind, und möchten Sie dabei unterstützen, ohne Ihnen am Ende als böse Überraschung eine teure Rechnung zu präsentieren. Probieren Sie also ruhig alles aus und teilen Sie uns anschließend in der Community ihre Meinung dazu mit.

Ultraschnelle KI!

KI ist gerade in aller Munde, aber wir möchten hier nicht nur einem Hype hinterherjagen, sondern Sie dabei unterstützen, Nutzererlebnisse wirklich zu verbessern, indem wir Ihre KI-gestützten Erlebnisse um das bis zu 10-Fache beschleunigen. Der neue Fastly AI Accelerator verbindet die ChatGPT API von OpenAI mit einem intelligenten semantischen Caching, um die Antworten auf Ihre Queries zu beschleunigen und Ihre Kosten zu senken. OpenAI empfiehlt eine semantische Caching-Lösung, und wir sind davon überzeugt, dass Sie von unserer Lösung begeistert sein werden.

Es handelt sich dabei um eine Betaversion. Melden Sie sich also jetzt an, um zu den ersten Nutzern zu gehören, die Zugriff erhalten. Und wenn Sie uns im Forum Ihr Feedback mitteilen, können wir Ihre Ergebnisse weiter verbessern.

Glitch wird noch offener

Glitch war schon immer eine freundliche Community, in der alle gemeinsam am offenen Web arbeiten. Und jetzt ist es auch ein Ort, an dem alle das offene Web miteinander teilen und gemeinsam entdecken! Wenn Sie Glitch schon einmal genutzt haben, wissen Sie, dass Sie damit wie von Zauberhand in weniger als einer Minute eine richtige Website oder App direkt in Ihrem Browser erstellen können. Und weil wir der Meinung sind, dass die superfreundliche, aufgeschlossene Glitch Community auch für alle zugänglich sein sollte, die ihre Websites oder Apps auf anderen Plattformen entwickeln, haben wir den Zugang erweitert.

Trauen Sie sich also ruhig, Ihre großartige Website, die Sie mit GitHub Pages erstellt haben, Ihre Portfolioseite auf Squarespace oder Ihre Arbeit auf Vercel, Netlify oder sonstigen Plattformen jetzt auch zu Ihrem Glitch Profil hinzuzufügen. (Wir bieten diese Möglichkeiten zunächst nur für Glitch Pro Mitglieder an, öffnen ihn aber bald für alle Nutzer.) Wir arbeiten auch hart an der Einführung von Sharing-Seiten für Glitch Playlists und sind auch offen für neue Möglichkeiten des Teilens. Das offene, menschliche Web, das von echten Menschen gemacht wird, floriert, und Glitch möchte Ihnen helfen, es für sich zu entdecken.

Nachhaltigkeits-Dashboard

Wir alle sind besorgt über die Auswirkungen, die unsere Websites und Apps auf die Umwelt haben. Als weitere Fastly Neuheit führen wir ein brandneues Nachhaltigkeits-Dashboard für Ihren Fastly Account ein, das Ihnen einen sofortigen Überblick über die Umweltauswirkungen Ihrer Website gibt. Dies ist ein Bereich, den wir gerne weiter ausbauen und erforschen möchten. Wir freuen uns daher auch über Feedback, wie wir die Qualität, Relevanz und Nützlichkeit der Daten verbessern können. Gemeinsam können wir bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks unserer Websites viel bewegen.

Fanout, Domainr, Fastly KV Store und vieles mehr!

Es gibt fast zu viele spannende Neuerungen, um über alle davon im Detail zu berichten – von der globalen Echtzeitaktualisierung von Fastly Fanout bis hin zu den einzigartigen Domaindaten von Domainr. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ihnen Zugang zu unseren Echtzeit-Webservices zu verschaffen, die Sie nirgendwo anders finden können. Außerdem bieten wir ab sofort charakteristische Features wie unseren Echtzeit-KV Store an (der bis zu 30-mal schneller ist als andere KV Stores, die Sie vielleicht gerade nutzen!). Sie erhalten mit Ihrem neuen, kostenlosen Fastly Account also großzügige Limits.

Also, nichts wie los! Begeben Sie sich mit den neuesten Produkten unserer Teams auf Entdeckungsreise. Wir sind davon überzeugt, dass sie Ihnen dabei helfen werden, besonders beeindruckende Erlebnisse zu entwickeln und umzusetzen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren