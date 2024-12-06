Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events

Wir machen das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch unser aller erstes Special Event für Entwickler. Und mit unserer Community zu interagieren und zu zeigen, was das Fastly Team alles mit viel Mühe und Herzblut für Entwickler an den Start gebracht hat, hat echt Spaß gemacht.

Sehen Sie sich gerne den Mitschnitt des gesamten Events an. Sie werden es nicht bereuen (Hinweis: Bei der Produktion sind keine Entwickler zu Schaden gekommen)! Wenn Sie sich aber nur für die Highlights interessieren, finden Sie hier eine Zusammenfassung der vorgestellten Themen und entsprechende Links, damit Sie das Ganze selbst ausprobieren können.

Die wichtigste Ankündigung zuerst: Kostenlose Fastly Accounts!

Das größte Highlight des Events war die Erfüllung des häufigsten Wunsches, den wir bisher von Entwicklern zu hören bekommen haben: kostenlose Entwickler-Accounts bei Fastly! Entwickler erhalten Zugang zu sämtlichen CDN-Vorteilen, unseren großartigen Observability-Tools, großzügigem Speicherplatz in unserem KV Store und vielen weiteren fantastischen Funktionen und Produkten. Die Registrierung und der Einstieg in die Auslieferung Ihrer Website mit Fastly ist jetzt einfacher denn je. Probieren Sie es aus , zeigen Sie in unserem Community-Forum , was Sie entwickelt haben, und lassen Sie Ihre Entwicklerkollegen wissen, dass Fastly eine ganze Reihe großartiger kostenloser Services zum Ausprobieren für sie bereithält.

Und wo ist der Haken beim neuen kostenlosen Fastly Account und den ganzen Features? Es gibt keinen! Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Seite erfolgreich sind, und möchten Sie dabei unterstützen, ohne Ihnen am Ende als böse Überraschung eine teure Rechnung zu präsentieren. Probieren Sie also ruhig alles aus und teilen Sie uns anschließend in der Community ihre Meinung dazu mit.

Ultraschnelle KI!

KI ist gerade in aller Munde, aber wir möchten hier nicht nur einem Hype hinterherjagen, sondern Sie dabei unterstützen, Nutzererlebnisse wirklich zu verbessern, indem wir Ihre KI-gestützten Erlebnisse um das bis zu 10-Fache beschleunigen. Der neue Fastly AI Accelerator verbindet die ChatGPT API von OpenAI mit einem intelligenten semantischen Caching, um die Antworten auf Ihre Queries zu beschleunigen und Ihre Kosten zu senken. OpenAI empfiehlt eine semantische Caching-Lösung, und wir sind davon überzeugt, dass Sie von unserer Lösung begeistert sein werden.

Es handelt sich dabei um eine Betaversion. Melden Sie sich also jetzt an , um zu den ersten Nutzern zu gehören, die Zugriff erhalten. Und wenn Sie uns im Forum Ihr Feedback mitteilen, können wir Ihre Ergebnisse weiter verbessern.

Glitch wird noch offener

Glitch war schon immer eine freundliche Community, in der alle gemeinsam am offenen Web arbeiten. Und jetzt ist es auch ein Ort, an dem alle das offene Web miteinander teilen und gemeinsam entdecken ! Wenn Sie Glitch schon einmal genutzt haben, wissen Sie, dass Sie damit wie von Zauberhand in weniger als einer Minute eine richtige Website oder App direkt in Ihrem Browser erstellen können. Und weil wir der Meinung sind, dass die superfreundliche, aufgeschlossene Glitch Community auch für alle zugänglich sein sollte, die ihre Websites oder Apps auf anderen Plattformen entwickeln, haben wir den Zugang erweitert.

Trauen Sie sich also ruhig, Ihre großartige Website, die Sie mit GitHub Pages erstellt haben, Ihre Portfolioseite auf Squarespace oder Ihre Arbeit auf Vercel, Netlify oder sonstigen Plattformen jetzt auch zu Ihrem Glitch Profil hinzuzufügen . (Wir bieten diese Möglichkeiten zunächst nur für Glitch Pro Mitglieder an, öffnen ihn aber bald für alle Nutzer.) Wir arbeiten auch hart an der Einführung von Sharing-Seiten für Glitch Playlists und sind auch offen für neue Möglichkeiten des Teilens. Das offene, menschliche Web, das von echten Menschen gemacht wird, floriert, und Glitch möchte Ihnen helfen, es für sich zu entdecken.

Nachhaltigkeits-Dashboard

Wir alle sind besorgt über die Auswirkungen, die unsere Websites und Apps auf die Umwelt haben. Als weitere Fastly Neuheit führen wir ein brandneues Nachhaltigkeits-Dashboard für Ihren Fastly Account ein, das Ihnen einen sofortigen Überblick über die Umweltauswirkungen Ihrer Website gibt. Dies ist ein Bereich, den wir gerne weiter ausbauen und erforschen möchten. Wir freuen uns daher auch über Feedback, wie wir die Qualität, Relevanz und Nützlichkeit der Daten verbessern können. Gemeinsam können wir bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks unserer Websites viel bewegen.

Fanout, Domainr, Fastly KV Store und vieles mehr!

Es gibt fast zu viele spannende Neuerungen, um über alle davon im Detail zu berichten – von der globalen Echtzeitaktualisierung von Fastly Fanout bis hin zu den einzigartigen Domaindaten von Domainr . Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ihnen Zugang zu unseren Echtzeit-Webservices zu verschaffen, die Sie nirgendwo anders finden können. Außerdem bieten wir ab sofort charakteristische Features wie unseren Echtzeit-KV Store an (der bis zu 30-mal schneller ist als andere KV Stores, die Sie vielleicht gerade nutzen!). Sie erhalten mit Ihrem neuen, kostenlosen Fastly Account also großzügige Limits.

Also, nichts wie los! Begeben Sie sich mit den neuesten Produkten unserer Teams auf Entdeckungsreise. Wir sind davon überzeugt, dass sie Ihnen dabei helfen werden, besonders beeindruckende Erlebnisse zu entwickeln und umzusetzen.