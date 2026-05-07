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Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

David King

Group Product Marketing Manager, Security

KIBrancheneinblickeSecurity

Publisher haben jahrelang für Such- und Social-Media-Traffic optimiert. Nun sind sie gezwungen, für KI-Bots zu optimieren.

Der neueste Threat Insights Report von Fastly mit dem Titel KI, Bots und die agentische Zukunft des Internets untersucht, wie KI, Bots und Automatisierung das Internet verändern – und kommt zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Internetanfragen mittlerweile von Bots stammt. Eine der deutlichsten Erkenntnisse aus dem Bericht ist, dass jede Branche die KI auf unterschiedliche Weise erlebt. Manche beobachten eine Zunahme bösartiger Automatisierung. Andere sehen sich mit neuen betrieblichen und infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert, da „erwünschte“ Bots wie KI ihr Betriebsmodell komplett verändern.

Aber für Publisher ist KI nicht nur eine weitere Verlagerung des Traffics – sie erzwingt eine Neugestaltung des Kernaustauschs, auf den das Verlagswesen im Internet seit Jahren beruht: Publisher erstellen Inhalte, und Nutzer klicken sich zur Quelle durch. Da KI-Systeme Fragen zunehmend direkt beantworten, wird diese Beziehung immer weniger garantiert.

Das macht die Verlagsbranche zu einer der Branchen, die am unmittelbarsten mit den strategischen Auswirkungen des KI-gesteuerten Traffics konfrontiert sind.

Der Status von Bots im Verlagswesen

Das Geschäftsmodell der Verlagsbranche stützt sich oft auf Einnahmen, die dadurch entstehen, dass Nutzer auf ihre Domains klicken, um Abonnements abzuschließen und Inhalte anzusehen, Werbung anzuschauen usw. Da jedoch immer mehr ihrer Inhalte gescraped werden, sind sie gezwungen, erneut darüber nachzudenken, was „erwünscht“ für ihr Geschäft wirklich bedeutet.

Im gesamten globalen Netzwerk von Fastly machten Bots im Januar 2026 49 % des gesamten beobachteten Traffic aus. Bots machten auch aus:

  • 47 % der Anfragen an zwischengespeicherte Inhalte

  • 60 % der Anfragen, die die Ursprungsinfrastruktur erreichen

Für Publisher haben diese Zahlen erhebliches Gewicht.

Verlagsunternehmen sind auf direkte Publikumsbeziehungen angewiesen. Traffic sorgt für Abonnements, Werbung, Sponsoring und Engagement. Aber KI-Crawler und -Fetcher konsumieren zunehmend die Inhalte des Publishers, ohne zu garantieren, dass Nutzer die Quellseite jemals besuchen.

Wie der Bericht feststellt: „Ein einziger Crawl der Website eines Publishers bedeutet, dass die wertvollen Inhalte nun direkt von einem LLM bereitgestellt werden können und Nutzer möglicherweise nie auf die Quellwebsite zugreifen müssen, um Informationen zu erhalten.“

Das ändert die Definition von „erwünschtem” Traffic. 

Die Publisher stehen vor einer existenziellen Krise, was den erwünschten Bot-Traffic betrifft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie 587 % mehr als die globale Basislinie erhalten. Historisch gesehen haben Publisher stark für erwünschte Bots optimiert, da die Suchindizierung die Auffindbarkeit förderte. KI-Systeme funktionieren jedoch anders. Anstatt Nutzer einfach zur Quelle zurückzuleiten, können sie Inhalte der Publisher direkt in generierten Antworten zusammenfassen und bereitstellen.

Publisher stehen vor neuen Kompromissen in Bezug auf KI-Sichtbarkeit

KI-Bots machen derzeit laut dem Bericht etwa 8 % des erwünschten Bot-Traffics weltweit und 4 % des KI-Bot-Traffics für Publisher aus. Das Gesamtvolumen ist zwar immer noch relativ gering, aber die strategischen Auswirkungen sind erheblich.

KI-Fetcher, die Inhalte als Reaktion auf Nutzeranfragen abrufen, haben direkten Einfluss darauf, ob Publisher in den von der KI generierten Antworten erscheinen. Dadurch entsteht ein schwieriger Balanceakt:

  • Ermöglichen Sie den KI-Zugriff und gewinnen Sie Sichtbarkeit in aufkommenden KI-Erfahrungen

  • Beschränken Sie den KI-Zugriff, um den direkten Traffic und die Zielgruppenkontrolle zu erhalten

Keine der beiden Optionen ist einfach.

Gleichzeitig sehen sich die Publisher einem wachsenden Druck in Bezug auf ihre wertvollsten Inhalte ausgesetzt. Fast die Hälfte des Cache-Traffics stammt inzwischen von Bots. Das bedeutet, dass die Inhalte, die am ehesten zu einem Engagement führen, wie z. B. Eilmeldungen, Trendmeldungen usw., zunehmend auch für den KI-gestützten Abruf erfasst werden. 

Für Publisher bedeutet das, dass Bot-Management nicht länger nur ein Sicherheitsproblem ist. Es entwickelt sich auch zu einem Problem der Content-Strategie und Monetarisierung.

Nicht alle Automatisierungen sind gleich

Der Bericht ergab außerdem, dass 99 % des gesamten Bot-Traffics weltweit als „unerwünscht“ eingestuft werden; Publisher jedoch 22 % weniger davon erhalten. Das bedeutet weniger: nicht überprüfbare Automatisierung, bösartige Scraper, Identitätsdiebstahl, Scanner, Tools zum Missbrauch von Anmeldeinformationen und irreführender Automatisierungs-Traffic, der sich als legitimer Traffic ausgibt. 

Weniger unerwünschter Bot-Traffic ist zwar wahrscheinlich eine willkommene Realität, doch ohne detaillierte Einblicke laufen Unternehmen Gefahr, den gesamten Bot-bezogenen Traffic gleich zu behandeln – und damit möglicherweise nützlichen Traffic zu blockieren oder schädliche Aktivitäten zuzulassen.

Für Publisher ist es entscheidend zu verstehen, welche Bots auf Inhalte zugreifen und warum.

Was Publisher jetzt tun können

Bei der Anpassung an KI-gesteuerten Traffic geht es nicht darum, entweder alles zu blockieren oder alles zuzulassen. Es geht darum, eine gezieltere Strategie rund um Sichtbarkeit, Kontrolle, Monetarisierung und Schutz aufzubauen.

  • Transparenz gewinnen. Unternehmen benötigen Einblicke in folgende Punkte: welche Bots auf Inhalte zugreifen und welche Daten sie abrufen, ob der Traffic den Cache oder den Ursprungsserver erreicht und welche Aktivitäten mit den Geschäftszielen übereinstimmen.

  • Mehr als nur Blockieren. Der moderne KI-Verkehr erfordert eine zielgerichtete Entwicklung der Kontrolle als herkömmliche Zulassungs-/Blockierungsverfahren. Eine gewisse Automatisierung kann zu Transparenz und Umsatzchancen führen. Manche verursacht einfach Kosten und Risiken.

    • Erwägen Sie, den KI-Traffic zu monetarisieren: Da KI-Plattformen weiterhin nach qualitativ hochwertigen Verlagsinhalten suchen, werden Monetarisierungsstrategien zunehmend in Betracht gezogen. Publisher mit starker Transparenz und Kontrollen sind am besten in der Lage zu entscheiden, wie der KI-Zugriff ihre Geschäftsziele unterstützt.

    • Täuschen Sie die Unerwünschten. Die Täuschungsfunktionen von Fastly sind darauf ausgelegt, bösartige Automatisierung zu stören, indem sie Angreifern irreführende Signale zusenden und die Effektivität automatisierten Missbrauchs verringern.

Entfesseln Sie Ihre Bot-Strategie

Künstliche Intelligenz verändert rasant die Art und Weise, wie Informationen online gefunden und konsumiert werden, und Publisher stehen im Zentrum dieses Wandels. Die Organisationen, die am besten für das positioniert sind, was als Nächstes kommt, werden nicht einfach alles blockieren – sie werden es strategisch steuern.

Laden Sie den neuesten Threat Insights Report von Fastly herunter, um die sich wandelnde globale Bot-Landschaft zu erkunden und zu erfahren, wie Bots das Internet neu definieren.

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