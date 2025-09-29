Von der Climate Week NYC bis zum 100-prozentigen Engagement für erneuerbare Energien von Fastly

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Nur auf Englisch verfügbar

Diese Seite ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte besuchen Sie diese Seite später noch einmal.

Von der Climate Week NYC bis zum 100-prozentigen Engagement für erneuerbare Energien von Fastly

Eoghan Kelly

Senior Nachhaltigkeitsspezialist

FirmennewsKultur

Jedes Jahr bringt die Climate Week NYC Leiter aus Wirtschaft, Technologie, Regierung und Zivilgesellschaft zusammen, um Lösungen auszutauschen und die Messlatte für Fortschritte höher zu legen. Die Ausgabe 2025, die vom 21. bis 28. September stattfand, versammelte Tausende von Teilnehmern bei mehr als 1.000 Veranstaltungen unter dem Thema Power On.

Die diesjährige Ausgabe machte deutlich, dass die Klimaschutzmaßnahmen der Unternehmen zwar weniger kommuniziert werden, aber nicht nachlassen. Unternehmen investieren nach wie vor stark in die Dekarbonisierung, die Klimaanpassung und die Netzwerkstabilität der Lieferkette – nicht zum Schein, sondern weil die Geschäftskontinuität davon abhängt. 

Unternehmen entwickeln auch innovative, KI-gestützte Klimalösungen, um den Übergang zu beschleunigen. Die Kehrseite dieser Innovation ist das explosive Wachstum der KI und der damit verbundene Energiebedarf der Rechenzentren. Um diesem Problem zu begegnen, wurden Unternehmen und Regierungen dazu aufgefordert, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ambitionierte Strategien zur Beschaffung erneuerbarer Energien zu verabschieden und auf eine rund um die Uhr verfügbare CO2-freie Stromversorgung umzustellen. Dabei sollten sowohl die Erschwinglichkeit als auch der Nutzen für die Gemeinschaften berücksichtigt werden.

Diese Botschaft findet bei uns bei Fastly großen Anklang: Der Aufbau eines nachhaltigeren Internets umfasst die Beschleunigung der Bereitstellung erneuerbarer Energien. Heute kündigen wir den nächsten Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit an: die Verpflichtung, 100 % des nicht erneuerbaren Stroms, der in unserem globalen Netzwerk und unseren Büros verbraucht wird, mit hochwertigen Umweltzertifikaten (Environmental Attribute Certificates, EACs) abzudecken.

Engagement von Fastly für 100 % erneuerbare Energien

Bei Fastly sind wir der festen Überzeugung, dass ein besseres Internet auch ein nachhaltigeres ist. Unser Netzwerk ist bereits effizient, aber wir wissen, dass Effizienz allein nicht ausreicht, um den dringenden Anforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. 

Deshalb sind wir stolz, einen bedeutenden Fortschritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit bekannt zu geben: Ab diesem Jahr (2025) verpflichtet sich Fastly, 100 % des nicht erneuerbaren Stroms, der von unseren Geräten in unserem globalen POP-Netzwerk und in unseren Unternehmenszentralen verbraucht wird, mit hochwertigen Umweltzertifikaten (Environmental Attribute Certificates, EACs) wie z. B. Zertifikaten für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) abzudecken. Die verbleibenden geringen direkten Emissionen werden wir kompensieren, um sicherzustellen, dass unser CO2-Fußabdruck im Bereich Scope 1 und Scope 2 vollständig abgedeckt ist.

Diese Verpflichtung ist aus ökologischer Sicht genau richtig. Es ist auch ein entscheidender Schritt für unsere geschätzten Kunden. Indem wir eine 100%ige Abdeckung mit erneuerbaren Energien für unseren direkten Stromverbrauch sichern, helfen wir unseren Kunden, ihre eigenen ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. 

Um unseren Kunden die Erfüllung der wachsenden regulatorischen Anforderungen an die Offenlegung von Lieferkettenemissionen noch besser zu ermöglichen, haben wir außerdem ein neues Nachhaltigkeits-Dashboard eingeführt, das verlässliche, detaillierte Daten zum Stromverbrauch, zum Anteil erneuerbarer Energien und zu den strombedingten CO2-Emissionen liefert, die durch die Nutzung der Fastly Edge-Plattform entstehen. So wird es für unsere Kunden einfacher als je zuvor, ihre Umweltauswirkungen nicht nur nachzuverfolgen und offenzulegen, sondern sie auch wirklich zu verstehen und zu optimieren. 

Warum gerade jetzt Umweltzertifikate (EACs)?

EACs bieten einen weltweit anerkannten, marktbasierten Ansatz, der es uns ermöglicht, schnell und zuverlässig eine 100% erneuerbare Abdeckung zu erreichen. Diese Zertifikate sind von unabhängiger Seite verifiziert und rückverfolgbar und stellen sicher, dass unser Stromverbrauch vollständig durch erneuerbare Quellen gedeckt wird. 

Das ist erst der Anfang

Unsere Verpflichtung, unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu reduzieren, ist ein wichtiger Meilenstein, aber wir möchten betonen, dass dies ein Ausgangspunkt und nicht das Endziel ist. In diesem Jahr hat Fastly zum ersten Mal ein umfassendes Treibhausgasinventar erstellt, und wir werden unsere Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen noch in diesem Jahr offenlegen. Es überrascht nicht, dass der Großteil unserer Emissionen unter Scope 3 fällt, der unsere gesamte Wertschöpfungskette umfasst. In Zukunft werden wir mit unseren Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten, um diese Scope-3-Auswirkungen zu reduzieren.

Seit dem ersten Tag setzen wir alles daran, das Internet schneller, sicherer und effizienter zu gestalten. Unsere Verpflichtung zu 100 % erneuerbaren Energien ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, eine nachhaltigere Zukunft für das Internet und alle, die darauf angewiesen sind, zu schaffen. Wir freuen uns über diesen Schritt und werden Sie in Kürze über unsere weiteren Fortschritte auf diesem wichtigen Weg informieren.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren