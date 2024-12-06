Computing + Edge Messaging? Hier kommt Fanout!

Die Erwartungen der Nutzer an ihre Online-Erlebnisse verändern sich ebenso schnell wie die Technologien, die sie stützen. Immer mehr Nutzer wünschen sich Echtzeit- oder Live-Online-Erlebnisse. Vom Online-Gaming und Aktienhandel bis hin zu Social Media und Nachrichten-Apps – der Wunsch nach Personalisierung und Maßarbeit ist groß.

Edge Computing wird dem gerecht, weil es die Berechnung von Daten näher zu den Endnutzern bringt. Mit Compute von Fastly können Sie hochgradig skalierbare, global verteilte Anwendungen erstellen und Code auf der Edge ausführen. Mit Edge Messaging geht Fastly noch einen Schritt weiter und legt den Grundstein für Live-Online-Erlebnisse.

Was passiert, wenn man mit diesen neuen Erwartungen an Edge-Messaging-Funktionen anknüpft? Wir präsentieren Fanout von Fastly – ab sofort als Limited-Availability-Version verfügbar. Fastly Fanout ist ein Pub/Sub-Message-Bus, der auf der Fastly Infrastruktur basiert und in der Edge-Messaging-Umgebung arbeitet.

Gartner definiert Edge Messaging folgendermaßen:

„Edge Messaging soll für eine zuverlässige Ereignisverteilung zwischen Geräten und Datacenter sorgen – sowohl vom Gerät zum Datacenter als auch umgekehrt. Edge Messaging wird als lokalisierter Service in der Domain einer Anwendung bereitgestellt und eignet sich für föderierte Eigentumsmodelle.“

Die Integration dieser Funktion in die Fastly Edge macht Fastly zu einem der weltweit größten Netzwerke für die Datenbereitstellung in Echtzeit.

Was ist mit Fanout möglich?

Fastly Fanout ist eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Ereignisverteilung mit geringer Latenz kennt man oft aus diesen Situationen:

Verfolgen des GPS-Standorts von Auslieferungsfahrern auf einer Karte

Geräteübergreifendes Gaming mit mehreren Spielern

Apps für private und Gruppenchats

Bereitstellung sofortiger Updates bei Sportereignissen

Zeitgleiches Arbeiten an einer Nutzeroberfläche über Figma

Gemeinsames Bearbeiten desselben Google Dokuments

Aber Fastly Fanout hat noch mehr zu bieten! Viele Kunden haben schon die Betaversion von Fanout erfolgreich für Echtzeit-Anwendungsfälle eingesetzt, wie u. a.:

IOT . Senden von bidirektionalen Signalen von global bereitgestellten Sensoren an die Home-Sensoren, wenn sie sich nicht im lokalen Netzwerk befinden

Edge-Konnektivität . Aufrechterhalten permanenter Verbindungen mit Edge-Servern für die Zwei-Wege-Kommunikation

Vereinfachung . Reduzieren des Datacenter-Footprints, indem WebSockets -Server entfernt werden und Server nicht mehr an sporadische Traffic-Spitzen angepasst werden müssen

Livestream-Ticker. Hinzufügen eines Zuschauerzählers für Ereignisse, die live gestreamt werden

Allein diese Beispiele zeigen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, wie Fanout Ihnen bei Ihren Geschäftsanforderungen helfen kann, und ebenso viele mögliche User Journeys. Wenn Ihre Anwendung bereits ein Framework verwendet, das Fanout unterstützt, wie etwa django-eventstream , können Sie Fanout aktivieren, ohne neuen Code schreiben zu müssen. Wenn Sie auf Ihrem Server bereits Pushpin verwenden, können Sie problemlos ohne Codeänderungen zu Fanout wechseln. Und wenn Sie Fanout noch gar nicht nutzen, bietet sich der Einstieg mit einem SDK in Ihrer bevorzugten Sprache an. Fastly bietet SDKs für JS, Python, PHP, Ruby, Java, Go und .NET. Mehr über die Pub/Sub-Komponenten von Fanout und wie alles funktioniert, einschließlich der Starter Kits, finden Sie hier .

Das Geschäft von morgen

Die Verknüpfung von Edge Computing und Edge Messaging ist die Zukunft der Datenbereitstellung in Echtzeit. Und die Bereitstellung von Daten in Echtzeit und Live-Online-Erlebnisse wiederum sind das Geschäft von morgen.

Mit Fastly können Sie beiden Ansprüchen schnell und sicher gerecht werden. Fanout hat sich in Anwendungsfällen nahezu aller Branchen bewiesen und bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, ansprechendere Produkte für Ihre Kunden zu entwickeln und neue Chancen zu schaffen.

Sie möchten Fanout erst mal testen? Rufen Sie den Fastly Computing-Service auf, für den Sie Fanout aktivieren möchten, und probieren Sie Fanout in der Fastly Nutzeroberfläche 30 Tage lang kostenlos aus.