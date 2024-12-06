Wir wissen aus Erfahrung, dass Entwickler die treibende Kraft hinter Online-Erlebnissen sind, die die Welt verändern können – vor allem, wenn sie die richtigen Tools zur Hand haben. Diese Tools zur Verfügung zu stellen ist zwar wichtig, aber genauso wichtig ist es,

sicherzustellen, dass sie leicht zu finden, zu verstehen und zu verwenden sind und dass sich gut damit experimentieren lässt. Aus diesem Grund präsentieren wir den Fastly Developer Hub: Ihre Anlaufstelle für alles, was Sie für die Entwicklung auf der Edge mit Fastly brauchen.

Wir haben eine hochgradig anpassbare Plattform mit einer breiten Palette an Funktionen für Developer entwickelt. Unser Developer Hub bietet Entwicklern den Schlüssel zur vollen Performance von Fastly, indem er es ihnen erleichtert, die richtigen Tools zu finden und zu erkennen, was unsere Technologie alles kann. Unser Ziel ist es, Entwicklern durch Nutzung der Möglichkeiten des Edge Computing zum Erfolg zu verhelfen. Wir freuen uns, diesem

Ziel mit dem Developer Hub ein Stückchen näher zu kommen und Entwicklern noch besseren Zugang zum Edge Computing bieten zu können.

Ein Hub für alles.

Ab sofort finden Sie an einem Ort Informationen zu VCL und unserer API, Lösungsmuster und -Anleitungen, unsere API-, CLI- und VCL-Änderungsprotokolle, Fastly Labs und Fastly Fiddle sowie eine Vielzahl von Lehrmaterialien. Außerdem haben wir eine für Entwickler optimierte Suchmaschine integriert, damit Sie die benötigten Informationen jederzeit leicht finden können. Ganz gleich, ob Sie schon seit Jahren mit Fastly arbeiten oder ob Sie unsere Edge-Cloud-Plattform gerade erst kennenlernen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um zu experimentieren, zu entwickeln, abzusichern, zu implementieren und all Ihre großartigen Ideen in Echtzeit umzusetzen.



Als Entwickler wissen wir, wie wichtig es ist, Tools und Ressourcen zu haben, die Ihnen den Weg zu Innovationen ebnen. Alle oben genannten Ressourcen waren zwar schon vorher auf Fastly verfügbar, allerdings befanden sie sich alle an verschiedenen Orten, was für Sie einen zusätzlichen unnötigen Schritt bedeutete. Im neuen Developer Hub finden Sie das, was Sie brauchen, schneller: viele zusätzliche Tools, einfachen Zugang und Raum für Ideen und Zusammenarbeit.

Das ist erst der Anfang.

Demnächst wird dieser Bereich auch zum Zuhause der Fastly Developer Community und aller Compute Ressourcen, einschließlich der Nachschlagewerke für unser neues Command Line Tool. Wir freuen uns auch über Feedback, wie wir den Developer Hub für Sie noch nützlicher machen können. Klicken Sie einfach auf den große, grünen Feedback-Button, den Sie auf jeder Seite finden. Außerdem können Sie uns unter @Fastly auf Twitter mitteilen, woran Sie gerade arbeiten. Wir sind gespannt, was Sie gerade entwickeln.