Adam Denenberg ist SVP, Customer Solutions, bei Fastly, wo er die technische Anpassung der Fastly Edge-Cloud-Plattform vorantreibt. Vorher war er als Chief Technology Officer bei iHeartRadio für die Leitung der gesamten technischen Strategie und Vision des Unternehmens verantwortlich. Vor iHeartRadio wiederum war Adam VP of Engineering bei The Huffington Post. Adam hat an der SUNY Albany seinen Bachelor of Science in Informatik mit Nebenfach Physik abgeschlossen.

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