Die Echtzeit-Protokollierung von Fastly ist eine branchenführende Lösung für die groß angelegte Verteilung von Logs aus Edge-Anwendungen an vom Kunden definierte Speicherziele. Im Hinblick auf schnelles Ad-hoc-Debugging von Edge-Anwendungen in der Entwicklungsphase ist es jedoch nicht förderlich, zusätzliche Log-Management-Services über Drittanbieter zu erstellen, konfigurieren oder beziehen.

Um dieses Problem zu beheben, haben wir unsere Fastly CLI erstmals um Live Log Tailing erweitert. Damit erhalten Kunden und Entwickler Echtzeit-Log-Streaming-Funktionen und Einblicke in Compute-Services direkt aus ihren Entwicklungsumgebungen.

Die Fastly CLI eignet sich bestens für Developer, die bei der Entwicklung und beim Debugging in der Regel mit der Code-Base und der Kommandozeile arbeiten. Die Verfügbarkeit beim Anzeigen von Observability-Metriken und Dashboards im Browser lässt aber manchmal zu wünschen übrig. Unsere neue C@E Log Tailing UI liefert eine Lösung für dieses Problem.

Denn ab sofort können Sie direkt neben wichtigen Servicemetriken und Dashboards in der Fastly UI auf Live-Logdaten zugreifen und sind nur einen Klick von Ihren gewohnten Echtzeit- und historischen Metriken entfernt.

Die Log Tailing UI ist Teil unseres Edge Observer (Beta) , dem neuen Einstiegspunkt für die Überwachung des Zustands und der Performance aller Ihrer Fastly Services. Edge Observer bietet nutzerdefinierte Dashboards, Echtzeit- und historische Ansichten und Direktvergleiche von Metriken und soll sich mit der Zeit zu einem zentralen Monitoring-Tool für alle Fastly Services entwickeln.

Überzeugen Sie sich selbst!

Filtern Sie zwischen „stdout“- und „stderr“-Logs.

Pausieren Sie den Livestream von Logs oder setzen Sie ihn fort.

Rufen Sie Logs und Metriken über dieselbe Nutzeroberfläche ab.

Neugierig?