Die Echtzeit-Protokollierung von Fastly ist eine branchenführende Lösung für die groß angelegte Verteilung von Logs aus Edge-Anwendungen an vom Kunden definierte Speicherziele. Im Hinblick auf schnelles Ad-hoc-Debugging von Edge-Anwendungen in der Entwicklungsphase ist es jedoch nicht förderlich, zusätzliche Log-Management-Services über Drittanbieter zu erstellen, konfigurieren oder beziehen.
Um dieses Problem zu beheben, haben wir unsere Fastly CLI erstmals um Live Log Tailing erweitert. Damit erhalten Kunden und Entwickler Echtzeit-Log-Streaming-Funktionen und Einblicke in Compute-Services direkt aus ihren Entwicklungsumgebungen.
Die Fastly CLI eignet sich bestens für Developer, die bei der Entwicklung und beim Debugging in der Regel mit der Code-Base und der Kommandozeile arbeiten. Die Verfügbarkeit beim Anzeigen von Observability-Metriken und Dashboards im Browser lässt aber manchmal zu wünschen übrig. Unsere neue C@E Log Tailing UI liefert eine Lösung für dieses Problem.
Denn ab sofort können Sie direkt neben wichtigen Servicemetriken und Dashboards in der Fastly UI auf Live-Logdaten zugreifen und sind nur einen Klick von Ihren gewohnten Echtzeit- und historischen Metriken entfernt.
Die Log Tailing UI ist Teil unseres Edge Observer (Beta), dem neuen Einstiegspunkt für die Überwachung des Zustands und der Performance aller Ihrer Fastly Services. Edge Observer bietet nutzerdefinierte Dashboards, Echtzeit- und historische Ansichten und Direktvergleiche von Metriken und soll sich mit der Zeit zu einem zentralen Monitoring-Tool für alle Fastly Services entwickeln.
Überzeugen Sie sich selbst!
Filtern Sie zwischen „stdout“- und „stderr“-Logs.
Pausieren Sie den Livestream von Logs oder setzen Sie ihn fort.
Rufen Sie Logs und Metriken über dieselbe Nutzeroberfläche ab.
Neugierig?
Wenden Sie sich an support@fastly.com und erhalten Sie Zugang zu unserer neuen Log Tailing UI, indem Sie unseren Edge Observer (Beta) testen.