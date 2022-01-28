Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability Dom Fee, Dom Soegono Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben. 03. Juni 2024

Fastly Packages wurden aktualisiert Dom Soegono, Delen Trance Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr! 22. Januar 2024

Mehr Transparenz mit Edge Observer – jetzt auch als öffentliche Betaversion erhältlich Dom Soegono, Henry Zhang Vor über einem Jahr haben wir uns an die Entwicklung einer allumfassenden, flexiblen Schnittstelle gemacht, um Ihnen an einem zentralen Ort Transparenz und Einblicke in Ihren Fastly Account und Ihre Services zu bieten. Umso begeisterter sind wir, dass wir Ihnen diese neue Schnittstelle namens Edge Observer heute als öffentlich zugängliche Betaversion präsentieren können, die ab sofort für alle Kunden und Accounts erhältlich ist. 20. Juni 2023

Müheloses Debugging mit der Compute Log Tailing UI – ab sofort als Betaversion erhältlich! Dom Soegono Die Fastly CLI eignet sich bestens für Developer, die bei der Entwicklung und beim Debugging in der Regel mit der Code-Base und der Kommandozeile arbeiten. Die Verfügbarkeit beim Anzeigen von Observability-Metriken und Dashboards im Browser lässt aber manchmal zu wünschen übrig. Unsere neue C@E Log Tailing UI liefert eine Lösung für dieses Problem. 29. November 2022

Origin Inspector und Domain Inspector noch heute kostenlos testen! Dom Fee, Dom Soegono Wir freuen uns, den Launch der ersten kostenlosen Testversion unserer Observability-Produkte in der Fastly App bekannt geben zu dürfen. Ab sofort können Sie Origin Inspector und Domain Inspector bis zu 30 Tage lang uneingeschränkt kostenlos testen. 03. Oktober 2022

Verbesserte Transparenz über Infrastruktur und Anwendungen mit Origin Inspector und Domain Inspector. Jetzt allgemein verfügbar! Dom Soegono, Dom Fee Mit Origin Inspector und Domain Inspector bringt Fastly zwei brandneue Datenvisualisierungsprodukte als General-Availability-Version auf den Markt. So wird die Beobachtung der Origin-Performance oder des Domain-Traffics zum Kinderspiel. Erfahren Sie mehr in diesem Blogpost. 07. Juli 2022