Dom Soegono
Senior Product Manager, Observability, Fastly
Neue Updates und Einblicke zu Fastlys Observability
Lassen Sie sich unsere aktualisierten Observability Packages nicht entgehen, die es Kunden erlauben, mehrere Features in einem einzigen Produkt-Package zu erwerben.
Fastly Packages wurden aktualisiert
Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr!
Mehr Transparenz mit Edge Observer – jetzt auch als öffentliche Betaversion erhältlich
Vor über einem Jahr haben wir uns an die Entwicklung einer allumfassenden, flexiblen Schnittstelle gemacht, um Ihnen an einem zentralen Ort Transparenz und Einblicke in Ihren Fastly Account und Ihre Services zu bieten. Umso begeisterter sind wir, dass wir Ihnen diese neue Schnittstelle namens Edge Observer heute als öffentlich zugängliche Betaversion präsentieren können, die ab sofort für alle Kunden und Accounts erhältlich ist.
Müheloses Debugging mit der Compute Log Tailing UI – ab sofort als Betaversion erhältlich!
Die Fastly CLI eignet sich bestens für Developer, die bei der Entwicklung und beim Debugging in der Regel mit der Code-Base und der Kommandozeile arbeiten. Die Verfügbarkeit beim Anzeigen von Observability-Metriken und Dashboards im Browser lässt aber manchmal zu wünschen übrig. Unsere neue C@E Log Tailing UI liefert eine Lösung für dieses Problem.
Origin Inspector und Domain Inspector noch heute kostenlos testen!
Wir freuen uns, den Launch der ersten kostenlosen Testversion unserer Observability-Produkte in der Fastly App bekannt geben zu dürfen. Ab sofort können Sie Origin Inspector und Domain Inspector bis zu 30 Tage lang uneingeschränkt kostenlos testen.
Verbesserte Transparenz über Infrastruktur und Anwendungen mit Origin Inspector und Domain Inspector. Jetzt allgemein verfügbar!
Mit Origin Inspector und Domain Inspector bringt Fastly zwei brandneue Datenvisualisierungsprodukte als General-Availability-Version auf den Markt. So wird die Beobachtung der Origin-Performance oder des Domain-Traffics zum Kinderspiel. Erfahren Sie mehr in diesem Blogpost.
Fundiertere Entscheidungen mit Domain Inspector – jetzt als Betaversion erhältlich
Mit Domain Inspector erhalten Sie historische und Echtzeiteinblicke in Ihren Traffic und Ihre Performance auf Domain-Ebene. Verringern Sie mit unseren neuen Visualisierungen und Datensätzen auf Domain-Ebene den Bedarf an komplexen Datenpipelines, treffen Sie bessere Loadbalancing-Entscheidungen und reagieren Sie schneller auf Störungen.