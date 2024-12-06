Fastly + Glitch: Auf der Edge zu entwickeln war nie einfacher

Compute@Edge , unsere serverlose Compute-Plattform, erlaubt Entwicklern, Anwendungen auf der Edge ganz flexibel in der von ihnen bevorzugten Sprache zu erstellen.Wir bestärken unser Versprechen, Ihnen zu helfen, so zu bauen, wie Sie möchten, und präsentieren Ihnen daher eine neue Partnerschaft mit Glitch , einer Tooling-Plattform und Community, die unsere Vision von einer Welt teilt, in der alle digitalen Erlebnisse schnell, ansprechend und sicher für alle sind.

Jetzt ist es also noch einfacher, qualitativ hochwertige, nutzerdefinierte digitale Erlebnisse auf unserer Edge-Cloud-Plattform zu schaffen, denn dank der Integration können Sie Glitch Anwendungen ab sofort auf Compute@Edge bereitstellen.

Die Schaffung eines offeneren und zuverlässigeren Webs

In den vergangenen 10 Jahren haben Kunden auf unserer Plattform wirklich Großartiges geschaffen: Warteschlangensysteme für den Ticketverkauf, Migrationstools für Multi-Cloud-Architekturen, Paywall-Systeme, OAuth-Endpunkte und vieles mehr. Sie haben Mandelbrot-Generatoren und statische Website-Hosting-Systeme, Videoanalyse-Plattformen und Beacon Tracker entwickelt, die täglich Millionen von Anfragen erhalten. All dies wurde in der Varnish Configuration Language (VCL) programmiert, einer domainspezifischen Sprache, die die Inspektion und Manipulation von HTTP-Anfragen und -Antworten erleichtert.

Aber wir wollten unseren Kunden noch mehr Flexibilität sowie Zugang zu vertrauten Sprachen wie Rust und JavaScript bieten.So entstand Compute@Edge , eine leistungsstarke und sichere Umgebung zur Auslieferung Ihrer Websites und Anwendungen, die auf WebAssembly aufbaut und der versehentlichen Einführung von willkürlichem Sprachcode vorbeugt.

Dieses Aufgebot an Flexibilität und Leistungsfähigkeit kann selbstverständlich auch Komplexität und anfängliche Misserfolge mit sich bringen. Wir möchten, dass unsere Plattform für so viele verschiedene Personengruppen wie möglich einfach zu nutzen ist. Aus diesem Grund haben wir uns mit Glitch zusammengetan.

Wir möchten, dass unsere Plattform für so viele verschiedene Personengruppen wie möglich einfach zu nutzen ist. Aus diesem Grund haben wir uns mit Glitch zusammengetan.

So funktioniert’s

Über die webbasierte integrierte Entwicklungsumgebung und das Bereitstellungssystem von Glitch machen Sie Ihre Anwendung so schnell und einfach wie möglich einsatzbereit, ohne einen Server konfigurieren und managen, DNS verwalten, eine Datenbank installieren oder testen zu müssen, wie Sie Ihren Code am besten bereitstellen.Sie drücken nur eine Taste und schon läuft Ihre Anwendung.**

Mit Glitch können Entwickler außerdem Anwendungen aus der Community remixen, z. B. wenn Ihnen eine App gefällt, sie aber gewisse Änderungen daran vornehmen möchten.Kreieren Sie einfach einen Remix, stellen Sie ihn bereit und legen Sie los.Diese Remix-Kultur führt zu einer regelrechten Demokratisierung des Webs, denn jeder kann dabei fast problemlos seine eigene App erstellen.Aber noch wichtiger ist, dass sie Hilfsbereitschaft in der Entwickler-Community fördert, denn gemeinsam ist man bekanntlich stärker.

Eine kooperativere Zukunft

Diese Partnerschaft stärkt unser gemeinsames Ziel, den Zugang zu leistungsfähigeren, sichereren und skalierbaren Webangeboten für alle zu erweitern. Sowohl unsere Kunden als auch die größere Entwickler-Community profitieren von der Kombination aus einem nutzerfreundlichen und einfach zugänglichen Glitch gepaart mit unserer leistungsstarken und skalierbaren Edge-Cloud-Plattform: eine Netzwerkkapazität von mehr als 167 Tbit/s , DDoS- und Next-Gen-WAF-Schutz , globale Rechenzentrumsverteilung, niedrige Latenz und Anlaufzeiten, die 100-mal schneller sind als bei anderen Lösungen auf dem Markt.

Wir hoffen, dass die Zukunft des Internets wie folgt aussieht: Organisationen schließen sich zusammen, um ihre Kräfte zu bündeln und das Web für noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Wir freuen uns, mit Glitch an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen.