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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

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WebAssembly

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  • Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen

    Ulyssa Mello

    Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads.

    Compute
    + 3 mehr

  • Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft

    Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr

    Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.

    KI
    + 5 mehr

  • KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht

    Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects

    Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.

    Entwicklung
    + 4 mehr

  • Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen

    Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects

    Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.

    Compute
    + 4 mehr

  • Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!

    Simon Wistow

    Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.

    CDN und Auslieferung
    + 7 mehr
    Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

  • Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director

    Anil Dash, Luke Wagner

    Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen.

    Security
    + 4 mehr

  • OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute

    Katsuyuki Omuro

    Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können.

    DevOps
    + 3 mehr

  • Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können

    Chris Buckley, John Agger

    Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können.

    Streaming
    WebAssembly

  • Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren.

    Kunden
    + 2 mehr

  • The Guardian: Our day hacking with Compute

    Oliver Barnwell

    Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.

    Kunden
    + 2 mehr

  • Wie Fastly und Fauna Climatiq dabei helfen, mithilfe von verteilten und serverlosen Technologien datengesteuerte Klimaentscheidungen zu treffen

    Emily Friedberg

    Climatiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutzmaßnahmen durch datenbasierte Einblicke voranzutreiben. Wir umreißen, wie es Climatiq gelang, Fauna als Datenbank und Fastlys Compute@Edge als Compute Layer einzusetzen, um bei seinen eigenen Architekturen für mehr Klimaeffizienz zu sorgen. Außerdem wurde es Climatiq so ermöglicht, seine API schneller verfügbar zu machen.

    WebAssembly
    Compute

  • Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen

    Christine Cole

    Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen vorstellen zu dürfen, die einerseits für mehr Performance in der JavaScript Laufzeitumgebung sorgen und andererseits Entwicklern auf unserer Plattform ein besseres Gesamterlebnis bieten.

    Produkt
    + 3 mehr

  • Fastly + Fanout – mit Echtzeit-Messaging und Edge Computing ein starkes Team

    Simon Wistow

    Wir freuen uns, dass Fanout jetzt zu Fastly gehört. Die Integration in unser Netzwerk ermöglicht die schnellere Entwicklung von Echtzeit-Apps auf der Edge, eine kürzere Time to Market, weniger Reibung und noch nie dagewesene Skalierbarkeit.

    Firmennews
    + 3 mehr

  • Fastly + Glitch: Auf der Edge zu entwickeln war nie einfacher

    Simon Wistow

    Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft können Sie Glitch Anwendungen auf Compute@Edge bereitstellen. Damit wird es noch einfacher, qualitativ hochwertige, nutzerdefinierte digitale Erlebnisse auf unserer Edge-Cloud-Plattform zu entwickeln.

    WebAssembly
    Compute

  • Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher

    Kailan Blanks

    Wir stellen Cloud Deploy vor, einen Assistenten, der Sie bei der Entwicklung auf Compute unterstützt, indem er Vorlagen bereitstellt und anpasst und Ihnen einen automatisierten Bereitstellungsworkflow und bewährte Entwicklungspraktiken zur Verfügung stellt.

    DevOps
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  • 30 Jahre Website: Entwicklung von Webanwendungen für die Zukunft

    Jana Iyengar

    Viele Websites sind heute im Grunde genommen Anwendungen, und als solche sollten wir sie auch aufbauen. Dazu benötigen wir Anwendungsarchitekturen und Netzwerke, die schnelle, sichere und skalierbare Nutzererlebnisse unterstützen. Bei der Webentwicklung ist also eine dynamischere Denkweise gefragt, die auch die dafür benötigten Tools berücksichtigt.

    Brancheneinblicke
    + 3 mehr

  • 30 Jahre Websites: Zeit für einen Blick in die Zukunft

    Davin Camara

    Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Website lohnt es sich, auch an die nächsten 30 Jahre zu denken. Es gibt einige Bereiche, in denen wir als Entwickler und Ersteller von Websites Innovationen vorantreiben können – allen voran, Architektur und Sicherheit.

    Brancheneinblicke
    + 5 mehr

  • Jetzt neu: Testen Sie Compute Code in Fastly Fiddle

    Andrew Betts

    Fastly Kunden nutzen unser Fiddle Tool schon seit Jahren, um Ideen für Edge-Logik in VCL zu testen. Mit der Einführung von Computeim vergangenen Jahr haben wir unser Edge-Compute-Netzwerk für jede Sprache zugänglich gemacht, die sich nach WebAssembly kompilieren lässt, damit Sie Compute Code ab sofort auch in Fiddle schreiben können.

    Entwicklung
    + 3 mehr

  • Ihr Einstieg in Fastlys Echtzeit-Logs und Compute

    Alex Kesler

    In diesem Tutorial führen wir Sie durch die grundlegenden Schritte der Ausgabe von Benachrichtigungen an STDIO und der Nachverfolgung dieses Outputs mithilfe der Fastly CLI sowie die Konfiguration eines Log Streaming Endpoints, die Ausgabe von Logs in Ihrer Anwendung und die Bestätigung der Übermittlung dieser Logs an das gewünschte Ziel.

    Entwicklung
    + 2 mehr

  • 100.000 US-Dollar monatliches Edge-Computing-Guthaben für 9 Monate

    Matt Oden

    Nur für kurze Zeit können Sie sich als Anreiz für den Umstieg auf Compute neun Monate lang 100.000 US-Dollar monatliches Edge-Computing-Guthaben sichern.

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