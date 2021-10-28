Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen Ulyssa Mello Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads. 13. Juli 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen. 23. Mai 2025

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director Anil Dash, Luke Wagner Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen. 27. Februar 2024

OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute Katsuyuki Omuro Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können. 21. Juli 2022

Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können Chris Buckley, John Agger Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können. 19. Juli 2022

Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba Andrew Betts, Hannah Aubry Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren. 14. Juli 2022

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 01. Juni 2022

Wie Fastly und Fauna Climatiq dabei helfen, mithilfe von verteilten und serverlosen Technologien datengesteuerte Klimaentscheidungen zu treffen Emily Friedberg Climatiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutzmaßnahmen durch datenbasierte Einblicke voranzutreiben. Wir umreißen, wie es Climatiq gelang, Fauna als Datenbank und Fastlys Compute@Edge als Compute Layer einzusetzen, um bei seinen eigenen Architekturen für mehr Klimaeffizienz zu sorgen. Außerdem wurde es Climatiq so ermöglicht, seine API schneller verfügbar zu machen. 12. April 2022

Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen Christine Cole Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen vorstellen zu dürfen, die einerseits für mehr Performance in der JavaScript Laufzeitumgebung sorgen und andererseits Entwicklern auf unserer Plattform ein besseres Gesamterlebnis bieten. 06. April 2022

Fastly + Fanout – mit Echtzeit-Messaging und Edge Computing ein starkes Team Simon Wistow Wir freuen uns, dass Fanout jetzt zu Fastly gehört. Die Integration in unser Netzwerk ermöglicht die schnellere Entwicklung von Echtzeit-Apps auf der Edge, eine kürzere Time to Market, weniger Reibung und noch nie dagewesene Skalierbarkeit. 30. März 2022

Fastly + Glitch: Auf der Edge zu entwickeln war nie einfacher Simon Wistow Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft können Sie Glitch Anwendungen auf Compute@Edge bereitstellen. Damit wird es noch einfacher, qualitativ hochwertige, nutzerdefinierte digitale Erlebnisse auf unserer Edge-Cloud-Plattform zu entwickeln. 02. Februar 2022

Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher Kailan Blanks Wir stellen Cloud Deploy vor, einen Assistenten, der Sie bei der Entwicklung auf Compute unterstützt, indem er Vorlagen bereitstellt und anpasst und Ihnen einen automatisierten Bereitstellungsworkflow und bewährte Entwicklungspraktiken zur Verfügung stellt. 05. Januar 2022

30 Jahre Website: Entwicklung von Webanwendungen für die Zukunft Jana Iyengar Viele Websites sind heute im Grunde genommen Anwendungen, und als solche sollten wir sie auch aufbauen. Dazu benötigen wir Anwendungsarchitekturen und Netzwerke, die schnelle, sichere und skalierbare Nutzererlebnisse unterstützen. Bei der Webentwicklung ist also eine dynamischere Denkweise gefragt, die auch die dafür benötigten Tools berücksichtigt. 23. November 2021

30 Jahre Websites: Zeit für einen Blick in die Zukunft Davin Camara Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Website lohnt es sich, auch an die nächsten 30 Jahre zu denken. Es gibt einige Bereiche, in denen wir als Entwickler und Ersteller von Websites Innovationen vorantreiben können – allen voran, Architektur und Sicherheit. 17. November 2021

Jetzt neu: Testen Sie Compute Code in Fastly Fiddle Andrew Betts Fastly Kunden nutzen unser Fiddle Tool schon seit Jahren, um Ideen für Edge-Logik in VCL zu testen. Mit der Einführung von Computeim vergangenen Jahr haben wir unser Edge-Compute-Netzwerk für jede Sprache zugänglich gemacht, die sich nach WebAssembly kompilieren lässt, damit Sie Compute Code ab sofort auch in Fiddle schreiben können. 08. November 2021

Ihr Einstieg in Fastlys Echtzeit-Logs und Compute Alex Kesler In diesem Tutorial führen wir Sie durch die grundlegenden Schritte der Ausgabe von Benachrichtigungen an STDIO und der Nachverfolgung dieses Outputs mithilfe der Fastly CLI sowie die Konfiguration eines Log Streaming Endpoints, die Ausgabe von Logs in Ihrer Anwendung und die Bestätigung der Übermittlung dieser Logs an das gewünschte Ziel. 02. November 2021