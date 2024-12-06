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Fastly als einziger Anbieter im Bereich Web Application and API Protection nun zum vierten Mal in Folge mit dem „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

ProduktSecurity

We are honored to announce that the Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) has been recognized as a “Customers’ Choice” in the Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Web Application and API Protection, March 2022 report.

Diese Auszeichnung macht uns zum einzigen WAAP-Anbieter, dem diese Ehre zum vierten Mal in Folge gebührt. Wir freuen uns besonders darüber, dass die Kunden unserer Next-Gen WAF im Schnitt 4,9 von 5,0 Sternen gegeben haben und dass 94 % sagten, sie würden dieses Produkt weiterempfehlen.

All das wäre ohne den Zusammenschluss mit Signal Sciences nicht möglich gewesen, denn nur gemeinsam können wir Entwicklern die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, um das Internet der Zukunft schneller und sicherer für alle zu machen. 

Authentisches Kundenfeedback

Wichtig ist bei alldem, zu beachten, dass die Auszeichnung auf Bewertungen von *tatsächlichen Nutzern* basiert, die unsere Lösung für Web-App- und API-Sicherheit gekauft, implementiert und genutzt haben. Werfen auch Sie einen Blick auf die anerkennenden Worte unserer Kunden: 

„False Positives waren meine größten Bedenken, als ich die WAF implementiert habe, aber ich habe bisher nicht eine Beschwerde von Nutzern erhalten, was für das Produkt spricht. Wir können unsere Services zuverlässig und ganz ohne komplexe Regelanpassungen schützen, was bei anderen Anbietern oft nicht so einfach umzusetzen ist. Außerdem bin ich ein Fan der leicht verständlichen Web-Oberfläche und der unkomplizierten Installation.“ — Software Engineer im Bereich Digitales Publishing

„Dank der Next-Gen WAF konnten wir negative SEO-Angriffe erkennen und Regeln erstellen, wonach Websites, die Inhalte ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verlinken, geschlossen werden. Außerdem können wir basierend auf dem von Fastly/Signal Sciences identifizierten Bedrohungsbarometer Traffic von zwielichtigen bzw. böswilligen Websites unterbinden. Eine einfach zu implementierende Lösung für die Apache Log4j-Schwachstelle wurde noch am gleichen Tag von Fastly veröffentlicht.“ — CTO im Einzelhandel

„Ich hatte es bereits mit mehreren WAF-Produkten zu tun, aber das Ruleset war bislang noch bei keinem so unglaublich detailliert und doch leicht zu verstehen wie bei Fastly.“ — SecOps-Experte im Einzelhandel

Sehen Sie auf Gartner Peer Insights noch weitere Kundenbewertungen oder lesen Sie den vollständigen Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ Bericht 2022. Bei der Durchsicht der Bewertungen aus dem vergangenen Jahr zeichnen sich folgende Themenpunkte ab:

  • Support für ein äußerst breites Spektrum an Deployment-Optionen: Die Infrastruktur großer Unternehmen ist breitgefächerter denn je zuvor. Viele unserer Kunden schätzen die Flexibilität, die ihnen unsere Next-Gen WAF bietet. „Die Next-Gen WAF von Fastly macht viele unterschiedlichen Deployment-Optionen möglich, was unseren derzeitigen und künftigen Ansprüchen genügt. Wir hatten mit dem Tool noch nie Ausfallzeiten und konnten unsere Anwendungen und APIs bisher in kürzester Zeit absichern“, sagte ein Kunde. „Das breite Spektrum an Deployment-Optionen bedeutet, dass sich unterschiedliche Arten von Hosting-Szenarien ganz einfach spezifizieren lassen. Das nimmt etwaige Reibereien bei der Bereitstellung vorweg. So stellen Cloud WAF, proxy- oder agentbasiert beispielsweise unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle dar“, so ein anderer Kunde

  • Einfache Nutzung und Installation: Dies ist ein weiteres Highlight für vielbeschäftigte DevOps- und SecOps-Teams. „Fastly zu implementieren war unkompliziert. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir neue Services entwickeln und die Zuverlässigkeit, mit der Services angeboten werden, verbessern“, berichtete ein CTO. „Die Implementierung war total leicht, weil sich das Fastly Team um die Einrichtung und Konfiguration gekümmert hat. Auch die Erstellung von nutzerdefinierten ‚Signalen‛ und Dashboards zur Berichterstattung über Aktivitäten, die sich auf unsere Website auswirken, war sehr einfach“, schrieb ein weiterer Kunde

  • Großartiger Service und Support: Ein großartiges Produkt ist eine Sache, aber Kunden brauchen auch großartigen Support und einen hervorragenden Service, um erfolgreich zu sein. Wir sind stolz darauf, dass unsere Support-Experten in so vielen Bewertungen hervorgehoben werden und das von uns gebotene Support-Erlebnis mit 4,9 von 5 Sternen bewertet wird. Kunde A: „Das Kundenerlebnis war bisher überragend und der Support erhält von mir fünf Sterne.“ Kunde B: „Sie werden von dem von Fastly angebotenen Patching-Support durch virtuelles Patching am gleichen Tag begeistert sein.“

Fastlys Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences)


Anfang dieses Monats haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Fastlys Next-Gen WAF kann ab sofort in unserem globalen Edge-Cloud-Netzwerk bereitgestellt werden. Dies trägt den Schutz näher an die Endnutzer heran und schützt Origin-Systeme vor missbräuchlichem Traffic. Das heißt, Anwendungen und APIs werden nun durch eine integrierte Einheitslösung geschützt, und zwar egal wo. Sei das in Containern, auf Ihren eigenen Servern, in der Cloud oder auf der Edge. Es gibt keine flexibler einsetzbare WAF auf dem Markt als diese. 

Diese Errungenschaft (gekoppelt mit der vierfachen Auszeichnung im Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection) deutet nicht nur auf unser gegenwärtiges und zukünftiges Engagement gegenüber Entwicklern hin, sie zeigt auch, dass Entwickler Vertrauen in unsere Lösungen haben. 

Danksagung

Wir wurden zum vierten Mal in Folge von Gartner ausgezeichnet, und dafür danken wir unseren Kunden aufrichtig. Unser Bestreben, sicherere digitale Erlebnisse zu schaffen, kommt schließlich der ganzen Welt zugute. 

Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ for Web Application and API Protection, März 2022.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die wiederum auf deren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keinen Service, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Gartner Peer Insights™ sind eingetragene Handels- und Servicemarken von Gartner Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern, die hier mit ausdrücklicher Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application and API Protection, 20. September 2021, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur et al.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht zuvor als Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application Firewalls betitelt wurde.

In den Jahren 2019 und 2020 waren wir als Signal Sciences bekannt; Fastly hat Signal Sciences im Jahr 2020 übernommen.

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