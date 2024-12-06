Fastly Stores ermöglichen schnelle Entscheidungen und Edge-Daten-Zugriff

Webanwendungen werden immer komplexer. Da kann es bei einfachen Aufgaben wie der Konfiguration von Services mitunter zu Anwendungsschwierigkeiten kommen, und eine einfache Aufgabe wie die Zuordnung von Nutzern zu den entsprechenden Inhalten kann im globalen Maßstab zu lähmenden Latenzzeiten führen. Manche Entwickler verzichten in dieser Situation zugunsten der Performance auf nützliche Funktionen, andere wiederum entwickeln komplexen Code, um anschließend festzustellen, dass dieser in größerem Maßstab erstaunlich schwer zu verwalten ist. Fast alle Entwickler stoßen dabei auf scheinbar unvermeidliche Einschränkungen bezüglich ihrer Innovationskraft und Produktivität.

Mit unseren Edge-Daten-Lösungen möchten wir Entwicklern die Möglichkeit bieten, komplexe Logik auf der Edge anzuwenden. Dies erleichtert nicht nur den Einstieg, sondern auch künftige Skalierungsmaßnahmen. Umso erfreulicher ist unsere Ankündigung der General Availability zweier unserer wichtigsten Edge-Daten-Lösungen: KV Store </u> und Config Store </u>.

Aber woher wissen Sie eigentlich, welcher Datenspeicher sich für Ihren Anwendungsfall am besten eignet?

Die Konfiguration Ihrer Anwendung erfolgt grundsätzlich am einfachsten über den Config Store und den Secret Store. Sie bieten eine einheitliche Methode zum Speichern und Freigeben von Umgebungsvariablen (Config Store) und Secrets.

Unser KV Store eignet sich als primärer Speicher für Anwendungsdaten. Er nutzt das bekannte Key-Value-Muster für die Speicherung und den Zugriff auf Daten, bietet Replika auf der ganzen Welt, ist robust und bietet Schreibzugriff auf der Edge. Wenn Sie also in Sydney eine Datei bearbeiten, können Sie auf die Änderungen in Frankfurt sofort zugreifen.

Unser KV Store ist der ideale Speicherort für Daten wie umfangreiche Listen, Nutzerobjekte und kleine statische Inhalte, auf die Edge-Anwendungen zugreifen müssen. Die folgende Abbbildung zeigt eine URL-Weiterleitung für nicht mehr genutzte URLs zur Vermeidung einer Verschlechterung des SEO-Rankings.

Eines haben alle unsere Speicherlösungen gemeinsam: Sie lassen sich mit verschiedenen Anwendungen erstellen und können gemeinsam genutzt werden. Dies mindert nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch das Fehlerpotenzial bei der Einführung neuer Anwendungen.

Nachstehend eine Zusammenfassung unserer wichtigsten Produkte sowie von Secret Store (jetzt als Betaversion erhältlich).

Die Edge-Daten-Lösungen von Fastly

Fastly Store Funktionen Ideal für: KV Store Zuverlässige Speicherlösung mit weltweitem Lese- und Schreibzugriff auf der Edge; schneller als Ihre Core Cloud; schneller als andere Edge Clouds Verwaltung umfangreicher Listen und kleiner statischer Inhalte und Daten wie Kundendaten, Nutzerdaten, Personalisierungsdaten usw. Config Store Lesezugriff auf der Edge; flexible Bereitstellung und Edge-Entscheidungen aus dem Speicher in einstelligem Millisekundenbereich Umgebungsvariablen Secret Store (jetzt als Betaversion erhältlich) Sicherer Speicher auf der Edge Speicherung sensibler Daten wie API Keys und Zugangsdaten

Fazit

Viele Entwickler sehen den Speicherort nicht als Vorteil, sondern als Hindernis an. Die Edge-Daten-Lösungen von Fastly beseitigen Hindernisse in Zusammenhang mit dem Speicherort der Daten, da sie wichtige Daten überall verfügbar machen. Sie erleichtern die weltweite Zusammenarbeit bei der Entwicklung durch ihr kollaboratives und reibungsarmes Design und ermöglichen es Entwicklern, durch die Auslagerung oder Spiegelung von Daten auf Fastlys globale Edge Kosteneinsparungen zu erzielen.