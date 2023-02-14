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MJ Jones
Principal Product Manager, Compute, Fastly
Als Produktmanager von Compute leitet MJ die Entwicklung der Funktionen für Fastlys Lösung für eine Serverless-Compute-Umgebung. Bevor er zu Fastly kam, setzte er seinen datengesteuerten Produktmanagementansatz bei Riot Games, Google, GoGuardian und anderen um.
Jetzt neu: Fastly Secret Store – Erweiterter Schutz für Ihre Edge-Daten durch Edge Secrets
Fastlys Secret Store ist eine Lösung zur weltweiten Verwaltung verschlüsselter Daten, mit dem Sie den geschützten Zugang auf Ihre Origin-Server, Anwendungen und andere Ressourcen auf der Fastly Edge ausweiten können.
Fastly Stores ermöglichen schnelle Entscheidungen und Edge-Daten-Zugriff
Gute Neuigkeiten! KV Store und Config Store, zwei unserer wichtigsten Edge-Daten-Lösungen, sind ab sofort verfügbar.
Konfigurationsdaten auf der Edge noch besser speichern und aktualisieren – mit dem neuen Config Store
Config Store ist ein Key-Value-Datenspeicher mit niedriger Latenz. Er vereinfacht das Speichern von Konfigurationsdaten auf der Edge und beschleunigt App-Erlebnisse.