Forrester Wave™ zeichnet Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ aus

Wir freuen uns, dass „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025“ Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ ausgezeichnet hat.

Der Bericht würdigt die Next-Gen WAF mit 5 von 5 Punkten in den Kriterien Vision und Roadmap, Regel- und Richtlinienanwendung, Richtlinienautomatisierung sowie individuell anpassbare Berichte und Dashboards.

Deshalb lieben Analysten und Entwickler Fastly

Das unabhängige Forschungsunternehmen Forrester erklärt in seinem kostenlosen Bericht: „In dieser Bewertung ist Fastlys Vision am stärksten auf Entwickler und Unternehmen ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer Anwendungssicherheit, die Entwickler am richtigen Punkt abholt und den Geschäftserfolg fördert.“ Wir sind stolz darauf, dass uns die grundlegende Mission von Fastly, eine umfassende Plattform für Entwickler bereitzustellen, die die Geschäftsergebnisse für unsere Kunden verbessert, von anderen abhebt.

Weitere Unterscheidungsmerkmale der Next-Gen WAF liegen in der Regelanwendung mit dem WAF-Simulator – einem integrierten Tool. Hiermit können Kunden potenzielle WAF-Regeln vor der Bereitstellung testen. Eine weitere Stärke ist die Richtlinienautomatisierung. Sie bietet Aktualisierungen basierend auf kundenspezifischen Bedrohungen, vom Kunden ausgewählten Bedrohungs-Feeds und Fastlys Crowdsourcing-Bedrohungs-Engine: Network Learning Exchange.

Es ist nicht das erste Mal, dass unsere Next-Gen WAF ausgezeichnet wurde. Gartner zeichnete Fastly sechs Jahren in Folge als „Customers’ Choice“ für Cloud-Web-App- und API-Schutz (WAAP) aus. Wir sind der einzige WAAP-Anbieter, der sechs Jahre in Folge ausgezeichnet wurde. Aber hören Sie auch Stimmen unserer zufriedenen Kunden: „Die allerletzte WAF, die Sie jemals kaufen werden.“ „Diese WAF ist definitiv die beste, die ich je bereitgestellt habe.“ Sicherheitsarchitekt, Softwareindustrie .

Fastly-WAF ausprobieren

Unsere Fastly Next-Gen WAF bietet als integrierte Komplettlösung fortschrittlichen Schutz für Ihre Apps, APIs und Microservices – unabhängig von der Umgebung, in der Sie sie bereitstellen. Mit einem völlig neuen Ansatz in puncto Anwendungssicherheit sorgt sie für erhöhten Schutz ohne Feinabstimmung, lässt sich in jeder Umgebung einsetzen und bietet eine branchenführende Time-to-Value.

Wir sind zuversichtlich, dass unser Fokus auf kunden- und entwicklerorientierte Lösungen dazu führt, dass unsere WAF und Plattform weiterhin als führend in diesem Bereich ausgezeichnet wird. Lesen Sie den kostenlosen Bericht und finden Sie heraus, warum Forrester die Next-Gen WAF als „Strong Performer“ auszeichnet. Wenn Sie Fastlys WAF ausprobieren möchten, wenden Sie sich an unseren Sicherheitsexperten .