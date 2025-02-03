Lorraine Bellon
Senior Product Marketing Managerin für Sicherheit
Ihr API-Katalog hat gerade ein Upgrade erhalten
Entdecken, überwachen und sichern Sie Ihre APIs mit Fastly API Discovery. Erhalten Sie sofortige Transparenz, reduzieren Sie Störungen und gewährleisten Sie die Sicherheit und Konformität Ihrer APIs.
Bringen Sie Angreifer zum Weinen: Überlisten Sie sie mit Täuschung
Bekämpfen Sie Cyberangreifer mit Täuschung! Die Next-Gen WAF von Fastly führt eine neue „Deception“-Aktion ein, um Angreifer auszutricksen und zu frustrieren und so den Spieß umzudrehen.
So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit
Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten.
Übernehmen Sie die Kontrolle zurück: Lassen Sie KI-Bots nach Ihren Regeln spielen.
Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihre Inhalte. Mit Fastly AI Bot Management können Sie KI-Bots verwalten, unautorisiertes Scraping blockieren und Ihr geistiges Eigentum schützen.
Forrester Wave™ zeichnet Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ aus
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025“ Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ ausgezeichnet hat.
PCI DSS 4.0 leicht gemacht
Erfahren Sie mehr über die neuesten Updates der PCI DSS 4.0-Standards, einschließlich neuer Anforderungen für Sicherheit, Compliance und Risikomanagement.