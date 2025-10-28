Erhöhung der Zugänglichkeit von Managed Security Services

Fastly Managed Security Professional ist jetzt verfügbar.

Als Leiter des Fastly Customer Security Operations Center stehen mein Team und ich jeden Tag an vorderster Front, um Angriffe für Kunden jeder Größe, in jeder Branche und in jeder Region der Welt abzuwehren. Aus unserer Sicht ist es offensichtlich, dass in der heutigen Welt, in der Wissen frei verfügbar ist, virtuelle Infrastrukturen überall aufgebaut werden können und KI die Barriere für Angriffe senkt, der Schutz von Anwendungen und APIs immer komplexer geworden ist.

Und diese Komplexität beschleunigt sich weiterhin.

Der Bedarf an Managed Security Services ist für viele unbestreitbar: Bedrohungen nehmen sowohl in ihrer Komplexität als auch in ihrer Häufigkeit zu, dennoch gaben 30 % der im Jahr 2024 befragten IT- und Cybersicherheitsexperten an , dass ihnen die Fähigkeiten zur Bekämpfung moderner Angriffe fehlen. Seit Jahren verlassen sich die bekanntesten Marken der Welt auf den Managed Security Service von Fastly, um nicht aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen zu geraten. Wir sind zwar stolz auf diese Arbeit, erkennen aber auch eine wachsende Herausforderung: Managed Security Services werden oft als kritisch angesehen, aber als unerschwinglich betrachtet. Heute stellen wir einen neuen Pfad nach vorn vor.

Einführung von Managed Security Professional

Ich freue mich, Fastly Managed Security Professional anzukündigen, ein fokussiertes neues Angebot, das das Risiko moderner Bedrohungen ausgleichen soll. Dieser Service bietet Ihnen rund um die Uhr Überwachung und Abwehr für Ihre geschäftskritischen Apps und APIs durch das CSOC von Fastly unter Einbeziehung all Ihrer Fastly-Sicherheitsprodukte. Mit vierteljährlichem Reporting und einem branchenführenden SLA können Sie sich beruhigt zurücklehnen, da Sie wissen, dass Sie dort abgesichert sind, wo es am wichtigsten ist.

Während wir weiterhin unsere anderen Managed Services anbieten, stellt Managed Security Professional einen Einstiegspunkt für Organisationen dar, die eine fachkundige, permanente Erkennung und Abwehr für die kritischen Anwendungen benötigen, die ihr Geschäft antreiben.

Da ich über ein Jahrzehnt lang in verschiedenen SOCs gearbeitet oder sie geleitet habe, verstehe ich die Herausforderungen der geschäftigen Feiertagssaison. Es ist schwierig zu wissen, dass Ihr ohnehin schon überlastetes Team inmitten des legitimen Traffics einer Flut von Angriffen ausgesetzt sein wird, während es gleichzeitig versucht, die Feiertage mit seinen Lieben zu genießen. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, hätte ein Service wie Managed Security Professional, der die Performance und Verfügbarkeit kritischer Produktivumgebungsstandorte sicherstellt, die Benachrichtigungsmüdigkeit erheblich reduziert. Dadurch hätten wir die Energie von der Reaktion auf aktive Angriffe auf proaktive Initiativen im Bereich der Sicherheit umverteilen können, die oft unadressiert blieben.

Während wir diese nächste Reise beginnen, um Managed Security Services weltweit zugänglicher zu machen, wäre es nachlässig von mir, nicht einen Moment innezuhalten, um die harte Arbeit meines Teams im CSOC anzuerkennen. Diese unglaubliche Gruppe von Individuen auf der ganzen Welt setzt mit ihrem Fachwissen, ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrem Engagement für unsere Kunden neue Maßstäbe für MSSPs. Nicht nur tragen sie zu Fastlys 98 % Kundenzufriedenheit und einer 98 %igen Problemlösungsquote beim Erstkontakt bei, was ihre Expertise unterstreicht, sondern sie haben auch unser branchenführendes SLA um das 15-fache übertroffen. Dieses Maß an Reaktionsfähigkeit eines echten Menschen, insbesondere nach Diskussionen über die Wirksamkeit von „full“ KI-SoCs, erinnert daran, dass Sie sowohl Geschwindigkeit als auch Effizienz ohne die Blackbox der KI haben können.