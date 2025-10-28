Cody Arnold
Sr. Director, Advanced Professional Services, Fastly
Cody Arnold ist der Senior Director der Advanced Professional Services (Security Services, Security Support, QUAC) bei Fastly. Cody ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Tech-Branche tätig und hat in verschiedenen Analysten-, Ingenieur- und Führungspositionen gedient. Er war die meiste Zeit seiner Karriere in kundenorientierten Rollen tätig und ist darauf fokussiert, dass Fastly-Kunden ein erstklassiges Erlebnis haben, egal ob es sich um einen Angriff oder eine einfache Support-Anforderung handelt. Wenn Cody nicht gerade seine Fastly-Mitarbeiter und -Kunden unterstützt, werden Sie ihn als Jugendtrainer, beim Anfeuern der Atlanta Braves oder bei der Arbeit auf seiner Farm finden.
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Erhöhung der Zugänglichkeit von Managed Security Services
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