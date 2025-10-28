Cody Arnold ist der Senior Director der Advanced Professional Services (Security Services, Security Support, QUAC) bei Fastly. Cody ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Tech-Branche tätig und hat in verschiedenen Analysten-, Ingenieur- und Führungspositionen gedient. Er war die meiste Zeit seiner Karriere in kundenorientierten Rollen tätig und ist darauf fokussiert, dass Fastly-Kunden ein erstklassiges Erlebnis haben, egal ob es sich um einen Angriff oder eine einfache Support-Anforderung handelt. Wenn Cody nicht gerade seine Fastly-Mitarbeiter und -Kunden unterstützt, werden Sie ihn als Jugendtrainer, beim Anfeuern der Atlanta Braves oder bei der Arbeit auf seiner Farm finden.

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