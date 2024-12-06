Jetzt neu: Web-App- und API-Schutz-Packages

Unsere kürzlich gemeinsam mit ESG Research veröffentlichte Studie „ Der Wendepunkt bei Webanwendungen und API-Sicherheit “ deckte auf, dass Unternehmen im Durchschnitt 11 verschiedene Web-App- und API-Sicherheitstools nutzen und jährlich 2,6 Millionen US-Dollar für den Schutz Ihrer Layer-7-Assets ausgeben. Dennoch gaben 82 % der befragten Unternehmen an, im vergangenen Jahr von erfolgreichen Angriffsversuchen betroffen gewesen zu sein.

Wenn es Ihnen genauso erging, sind Sie damit nicht alleine . Viele Unternehmen investieren in Einzellösungen verschiedener Anbieter, die sich auf unterschiedliche Funktionen konzentrieren (DDoS-Schutz, Bot-Abwehr, WAF usw.) und jeweils unterschiedliche Nutzeroberflächen haben, die es zu erlernen gilt. Und trotz der Investitionen in diese Tools fehlt ihnen immer noch ein wirksamer Schutz und es fällt ihnen schwer, Angriffe zu stoppen, die die Sicherheit ihrer Web-Layer-Assets gefährden könnten. Kein Wunder, dass 93 % der Befragten angaben, Interesse an einer konsolidierten Sicherheitslösung zu haben.

Heute stellen wir Fastly Secure Packages vor, die sich an verschiedene Budgets anpassen lassen und so einen umfassenden, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Schutz für Webanwendungen und APIs bieten.

Jedes Paket enthält unsere preisgekrönte Next-Gen WAF , die mehrere Schutzlayer bietet und so effektiv ist, dass mehr als 90 % unserer Kunden sie im vollständigen Blockierungsmodus verwenden. Darüber hinaus kann sie Ihre Anwendungen und APIs schützen, wo auch immer Sie sich befinden : mit einem flexiblen Agent-Modul-Paar für eine schnelle Bereitstellung in jeder On-Premise-, Cloud- oder Hybridumgebung.

Die Packages sind nach Unternehmensgröße – von Lösungen für kleine Unternehmen bis hin zu Enterprise-Lösungen – gestaffelt und lassen sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Für kleine Unternehmen mit wenigen Apps in der Pipeline eignet sich beispielsweise unser Essential Package mit 25 RPS (ein Maß für die Anzahl der Web-Requests, die unsere Next-Gen WAF pro Sekunde inspiziert, um bösartigen Traffic zu erkennen und zu stoppen). Für mittelgroße und größere Unternehmen mit zahlreichen Anwendungen und einem höheren Traffic-Volumen sind möglicherweise die Professional oder Premier Packages mit anpassbaren RPS und erweiterten Schutzfunktionen besser geeignet.